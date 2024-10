Die folgenden Fallstudienbeispiele zeigen eine Mischung aus BPR-Methoden und Anwendungsfällen, die zusammenwirken, um Kundennutzen zu erzielen.

Bouygues wird zum KI-Standardträger in der französischen Telekommunikation

Bouygues Telecom, ein führender französischer Kommunikationsdienstleister, wurde von Altsystemen geplagt, die Mühe hatten, mit der enormen Anzahl von Support-Anrufen Schritt zu halten. Das Ergebnis? Frustrierte Kunden saßen in den Warteschleifen fest und Bouygues lief Gefahr, von der Konkurrenz verdrängt zu werden. Glücklicherweise hatte Bouygues bereits bei einer unserer ersten watsonx™-KI-Bereitstellungen vor IBM mit IBM zusammengearbeitet. Dieses Engagement in Phase 1 legte den Grundstein für die Einführung von KI im Call-Center des Telekommunikationsunternehmens in Phase 2.

Heute beantwortet Bouygues mit IBM watsonx Assistant® über 800.000 Anrufe pro Monat, und IBM watsonx Orchestrate® hilft dabei, die sich wiederholenden Aufgaben zu erleichtern, die die Mitarbeiter zuvor manuell erledigen mussten, sodass sie sich nun anspruchsvolleren Aufgaben widmen können. Insgesamt wurde die Workload der Agenten vor und nach dem Anruf um 30 % reduziert.¹ Darüber hinaus wurden 8 Millionen Gespräche zwischen Kunden und Agenten, die in der Vergangenheit nur teilweise analysiert wurden, nun mit konsistenter Genauigkeit zusammengefasst, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Zusammengenommen haben diese Technologien Bouygues zu einem Vorreiter in der Welt der Kundenbetreuung gemacht, was zu einer prognostizierten Senkung der jährlichen Betriebskosten um 5 Millionen US-Dollar geführt hat und das Unternehmen an die Spitze der KI-Technologie gebracht hat.1

Finance of America fördert lebenslange Kundentreue durch kundenorientierte Transformation

Durch die Zusammenarbeit mit IBM konnte der Hypothekengeber Finance of America seine Geschäftstätigkeit auf seine Kunden ausrichten und so den Wert sowohl für sie als auch für die potenziellen Hauskäufer, die sie bedienen, steigern.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat FOA zügig sowohl neue Strategien als auch Funktionen entwickelt, die den Kundenservice und die Kundenbindung in den Vordergrund stellen. Aus den von IBM unterstützten Design-Thinking-Workshops gingen Roadmaps für ein konsistentes Markenerlebnis über alle Kanäle hinweg hervor, die die Arbeit der Mitarbeiter vereinfachen und den Antragsprozess für die Kunden optimieren.

Als Ergebnis dieser Umgestaltung wird FOA seinen Kundenstamm voraussichtlich in nur drei Jahren verdoppeln. Im gleichen Zeitraum streben sie eine Steigerung der Einnahmen um über 50 % und der Erträge um über 80 % an. Jetzt ist Finance of America in der Lage, verbesserte Dienstleistungen – wie z. B. Schuldnerberatung – anzubieten, die dazu beitragen, die Lifetime Customer Loyalty zu fördern.2