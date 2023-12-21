Rückverlagerung der Produktion in die USA: Die Rolle von KI, Automatisierung und digitaler Arbeit

Im Folgenden betrachten wir zwei Fallstudien – die Halbleiterindustrie und die Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge –, die zeigen, wie digitale Arbeit dazu beitragen kann, die Herausforderungen der Rückverlagerung der Produktion in die USA zu bewältigen.

Fallstudie 1: Halbleiter

Die Halbleiterbranche ist ein relevantes Beispiel für die Herausforderungen und Lösungen, die beim Reshoring angewendet werden könnten. Halbleiter sind entscheidende Komponenten für entscheidende Branchen wie Computer und Kommunikation, aber Störungen in ihrer Lieferkette bedrohen die Weltwirtschaft.

Die derzeitige Halbleiter-Lieferkette ist global und komplex, wobei Design, Equipment, Fertigung und Montage in verschiedenen Ländern stattfinden. Der Teilen der USA an der Fertigung ist von 37 % im Jahr 1990 auf aktuell nur noch 12 % gesunken. Um die Kapazitäten für entscheidende Anwendungen zu nutzen, müssen die USA etwa 18 bis 20 neue Halbleiterfabriken („Fabriken“) errichten, für die 70.000 bis 90.000 neue Arbeitsplätze erforderlich sind – das entspricht einer Steigerung von 50 % im Vergleich zur derzeitigen Belegschaft. Viele Stellen in der Halbleiterfertigung gehen jedoch aufgrund der Automatisierung zurück, während die Zahl der Ingenieurstellen steigt. Dies führt zu einem Bedarf an Weiterbildung und Umschulung der bestehenden Arbeitskräfte.

Digitale Technologien können helfen, die Herausforderungen der Belegschaft in der Halbleiterindustrie zu bewältigen. KI-gestützte Tools können Qualifikationslücken identifizieren und personalisierte Schulungsprogramme zur Weiterbildung der Mitarbeiter anbieten. Die Technologie des digitalen Zwillings kann Produktionsprozesse simulieren und optimieren, wodurch der Bedarf an physischen Prototypen reduziert und die Entwicklung neuer Produkte beschleunigt wird. Kollaborative Roboter können Seite an Seite mit menschlichen Arbeitskräften wiederkehrende Aufgaben ausführen, wodurch die menschlichen Arbeitskräfte entlastet werden und sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren können.

Die Implementierung digitaler Technologien erfordert zwar Vorabinvestitionen, kann aber insgesamt zu einer effizienteren und kostengünstigeren Produktion führen. Die Verlagerung der Halbleiterproduktion in die U. S. kann auch die Risiken in der Lieferkette verringern, die Nähe zu Kunden und Märkten verbessern und ein Ökosystem von Lieferanten und Innovation schaffen. Sie kann auch dazu beitragen, den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu beheben, indem sie neue Beschäftigungsmöglichkeiten schafft und die vorhandenen Arbeitskräfte weiterbildet.

Zusammenfassend liefert die Halbleiterbranche ein überzeugendes Beispiel dafür, wie digitale Arbeit helfen kann, die Herausforderungen der Rückverlagerung der Produktion in die USA anzugehen. Durch den Einsatz digitaler Technologien können Unternehmen Herausforderungen in den Bereichen Belegschaft, Technik und Wirtschaft überwinden und strategische Nutzen erzielen.

Fallstudie 2: Herstellung von EV-Batterien

Die Herstellung von Elektroauto-Batterien in den USA stellt besondere Herausforderungen an die Arbeitskräfte, die Technologie und die Wirtschaftlichkeit. Wie schon im vorherigen Beispiel der Halbleiterfertigung können diese Herausforderungen jedoch durch die Einführung von KI, Automatisierung und digitaler Arbeit angegangen werden.

Die globale Lieferkette für Elektroautos ist weitgehend in Asien angesiedelt. Um ihre ehrgeizigen EV-Ziele zu erreichen, müssen die USA die Kapazität der inländischen Batterieproduktion erhöhen. Dies erfordert eine erhebliche Erweiterung der Infrastruktur und die Schulung der Belegschaft. Die Automatisierung kann die Probleme der Arbeitskräfte lösen, indem sie sich wiederholende Aufgaben übernimmt und die Arbeitskräfte für komplexere Aufgaben freisetzt. Digitale Zwillinge können den Batterieproduktionsprozess simulieren, was Tests und Optimierungen vor der tatsächlichen Implementierung ermöglicht. Die Implementierung dieser Technologien erfordert erhebliche Anfangsinvestitionen. Die Automatisierung kann jedoch zu einer effizienteren und kostengünstigeren Produktion führen, die es US-Herstellern ermöglicht, weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben. Sie kann auch dazu beitragen, die Kosten für Batteriepacks zu senken, eine wesentliche Komponente der Gesamtkosten für Elektrofahrzeuge.

Die Herstellung von Elektrobatterien in den USA kann ebenfalls einen strategischen Nutzen bieten. Es kann die Lieferkette sichern, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten verringern, Innovationen fördern, zum Beschäftigungswachstum beitragen und helfen, die Qualifikationslücke zu schließen.