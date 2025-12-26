Wie KI im Change-Management eingesetzt wird

Bislang war das Change Management in Unternehmen vor allem bei großen Veränderungen wie der Einführung neuer Systeme, der Neugestaltung von Prozessen oder strukturellen Umstrukturierungen von Bedeutung. Es unterstützt die Mitarbeiter zu verstehen, warum Veränderungen stattfinden, was diese für ihre Arbeit bedeuten und wie sie in einem neuen Umfeld erfolgreich sein können. KI stärkt diese Disziplin durch datengestützte Erkenntnisse, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit.

KI spielt im Change Management eine entscheidende Rolle, indem es Unternehmen bei der Risikominimierung unterstützt, indem es die Transparenz über den gesamten Änderungslebenszyklus hinweg verbessert. Im nächsten Jahr werden die jährlichen Kosten für das Management von Unternehmensrisiken voraussichtlich um 15 % steigen.¹ Durch die Analyse von Daten wie Systemnutzungsmustern, Mitarbeiterfeedback und -stimmung helfen KI-Algorithmen Führungskräften und Stakeholdern, frühzeitig Warnsignale für Widerstände oder Herausforderungen bei der Umsetzung von Änderungen zu erkennen. Dank dieser Erkenntnisse können Unternehmen ihre Veränderungsstrategien anpassen, bevor Probleme eskalieren, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Störungen verringert und eine zeitnahere, datengestützte Entscheidungsfindung während des gesamten Veränderungsprozesses unterstützt wird.

KI unterstützt Veränderungen auch durch die Personalisierung von Kommunikation, Schulungsprogrammen und Leistungsüberwachung. Führungskräfte im Talent Management berichten, dass KI und Automatisierung das Engagement der Mitarbeiter um 73 % steigern.2 Automatisierte Tools bieten Mitarbeitern relevante Anleitungen auf der Grundlage ihrer Rollen und Bedürfnisse und geben Führungskräften gleichzeitig klarere Erkenntnisse über die Produktivität und Qualität der Mitarbeiter. Mithilfe dieser Funktionen lässt sich erkennen, ob sich neue Arbeitsweisen durchsetzen und wo zusätzliche Unterstützung erforderlich ist.