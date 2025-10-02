Manchmal hören wir Gegenargumente, wenn wir unsere HR-Transformationsgeschichte erzählen, weil Menschen Angst vor KI-Halluzinationen oder Vorurteilen haben. Unsere Antwort darauf lautet: „Der Mensch hat immer die Kontrolle.“ Sie sind Führungskräfte. Sie entscheiden, wann, wo und wie Sie KI bereitstellen. Sie ist ein Werkzeug, und sie wird nicht außer Kontrolle geraten. Allerdings muss man bei der Anwendung pragmatisch vorgehen.

Lassen Sie nicht zu, dass „FOMO“ – also die Angst, etwas zu verpassen – Ihre KI-Entscheidungen beeinflussen. Was bedeutet das? Treffen Sie keine Entscheidungen basierend auf dem, was das Unternehmen nebenan macht, nur weil es spannend klingt oder weil es viel Aufmerksamkeit in der Presse oder in den sozialen Medien erhält. Wenn es nicht mit den Werten Ihres Unternehmens oder der Art und Weise, wie Ihr Unternehmen Geld verdient, übereinstimmt, dann tun Sie es nicht.

Das klingt zwar einfach, aber es steckt viel mehr dahinter. Sie sollten im Vorfeld Fragen stellen wie: „Welche Aufgabe würden Sie der KI anvertrauen?“ oder „Was passt zu den Werten Ihres Unternehmens?“

Bei IBM wird bei jedem Einsatz von KI immer ein Mensch in den Entscheidungsprozess einbezogen. Der Mensch trifft die endgültigen Entscheidungen – das ist einer unserer Kernwerte. Wir nutzen beispielsweise KI, um Gehaltserhöhungen auf Basis der Fähigkeiten eines Mitarbeiters, der Marktknappheit und der Anzahl der Jahre in der jeweiligen Position zu empfehlen. Aber wie viel man geben muss, ist immer die endgültige Entscheidung des Managers. Wir sind mit dem Einsatz von KI für Vergütungsempfehlungen an Manager einverstanden. Ihr Unternehmen vielleicht nicht.

Wir verwenden jedoch keine KI zur Vorauswahl der Kandidaten. Als Unternehmen, das Kompetenzen in den Vordergrund stellt, interessieren uns die technischen Fähigkeiten eines Kandidaten – nicht, wo er sie erworben hat. Wir befürchten, dass ein Algorithmus Kandidaten mit nicht traditionellem Hintergrund ablehnen könnte. Vielleicht möchte Ihr Unternehmen mit KI das genaue Gegenteil erreichen, und das ist auch in Ordnung. Es geht darum, was für Ihr Unternehmen am besten ist.

Es ist wichtig, dass Sie unabhängig davon, wo und wie Sie KI einsetzen, über ein Überwachungstool mit integrierter Governance verfügen. Wenn die KI anfängt, von den erwarteten Antworten abzuweichen, müssen Sie sofort benachrichtigt werden.