Die vordefinierten Module und Workflows von LangChain schaffen eine strukturierte Entwicklungsumgebung, manchmal auf Kosten der Anpassbarkeit. Entwickler, die einen direkten API-Zugriff bevorzugen oder eine fein abgestimmte Kontrolle über Prompt-Vorlagen, Datenkonnektoren und NLP-Pipelines benötigen, könnten den Ansatz von LangChain als einschränkend empfinden.

Ein Team, das beispielsweise an KI-Modellen im Finanzwesen arbeitet, benötigt möglicherweise eine präzise Kontrolle über Datenquellen, Verarbeitungslogik und Zusammenfassungstechniken. Sie bevorzugen möglicherweise eine direkte Integration mit Vektorspeichern, anstatt sich auf die Standard-Abrufpipeline von LangChain zu verlassen. Ein benutzerdefiniertes Tool zur Zusammenfassung benötigt möglicherweise spezielle Transformatoren, die Text in einem einzigartigen Format verarbeiten. Bei LangChain könnte die Integration solcher benutzerdefinierten KI-Modelle zusätzliche Abstraktionsebenen erfordern, was die Komplexität erhöht, anstatt die Aufgabe zu vereinfachen.

Einige Entwickler bevorzugen Frameworks, die es ihnen ermöglichen, ihre Workflows selbst zu definieren, anstatt vordefinierte Ketten und Module zu verwenden. Diese Flexibilität ist für KI-Teams wichtig, die an neuartigen Architekturen arbeiten, die eine tiefe Integration in bestehende Plattformen erfordern.