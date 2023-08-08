So wählen Sie die beste Enterprise Asset Management Software aus

Große Unternehmen bestehen aus vielen Assets, die eine kontinuierliche Überwachung benötigen, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten. Die Assets eines Unternehmens können aus Tausenden von Kilometern elektrischer Leitungen bestehen, während es sich bei den Assets eines anderen Unternehmens um Equipment oder Lagerhäuser handeln kann. In jedem Fall können große Unternehmen von Enterprise Asset Management (EAM)-Software profitieren, um alle physischen Güter, die dem Unternehmen gehören, zu verwalten. Es gibt eine Vielzahl von EAM-Produkten auf dem Markt. Dieser Artikel hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen, um die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
EAM-Systeme sind eine Kombination aus fortschrittlicher Analyse, Management-Tools und Dienstleistungen, die zusammenarbeiten, um die Leistung von Assets aufrechtzuerhalten (oder zu kontrollieren). EAMs optimieren die Qualität und Nutzung von Assets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, erhöhen die produktive Betriebszeit und reduzieren die Betriebskosten.
EAM Software bietet einen konsolidierten Überblick über die Assets des Unternehmens mit nützlichen Informationen zu deren Leistung. Diese Plattformen können große Datenmengen aus vielen Quellen aufnehmen und Ihnen dabei helfen, Stärken und Schwächen innerhalb eines großen, komplexen Unternehmens zu identifizieren.
Enterprise-Asset-Management-Systeme können bei der Verwaltung von Funktionen wie Arbeitsmanagement, Asset-Wartung, Planung und Terminierung, Lieferketten-Management und Initiativen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) helfen. EAM kann die Produktivität der Mitarbeiter verbessern, indem es Asset-Informationen zentralisiert und Probleme identifiziert, bevor sie auftreten, um sie in Echtzeit zu lösen. Die Analyse der mit dieser Software erfassten Daten kann Ihnen dabei helfen, Redundanzen zu identifizieren, um Workflows zu konsolidieren.
Ganz gleich, ob Sie mit Logistik, Lieferketten, Audits, IT-Servicemanagement, Wartung, Personalmanagement oder sogar Wellnessprogrammen zu tun haben, eine umfassende Asset-Management-Lösung kann Geschäftsfunktionen stärken, Qualität und Effizienz verbessern und letztlich den Gewinn steigern.
In allen Asset-intensiven Branchen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, den Wert von Assets während ihres gesamten Lebenszyklus zu maximieren. EAM Software besteht typischerweise aus vielen Modulen, die eine Vielzahl von assetbezogenen Anwendungsfallen abdecken. Hier sind einige der häufigsten:
Die Auswahl der besten EAM Software hängt von einer Reihe von Variablen ab. Hier sind die Hauptmerkmale, auf die Sie achten sollten:
IBM Maximo Application Suite ist eine integrierte, Cloud-basierte Asset-Management-Plattform, die die Leistung optimiert, die Lebensdauer von Assets verlängert und Ausfallzeiten reduziert. Außerdem lässt es sich in gängige Anwendungen wie EAM-, APM- und CMMS-Software integrieren, um Daten zu teilen und Workflows zu verbessern.
IBM Maximo bietet robuste Funktionen für Asset-Management, mobiles EAM, vorausschauende Wartung, Remote-Überwachung und visuelle Inspektion. Es ermöglicht Benutzern die Rationalisierung von Verfahren und die Kontrolle verschiedener Umgebungen, Skalierbarkeit mit zusätzlichen Anwendungen sowie die Flexibilität, nur für das zu bezahlen, was sie benötigen.
