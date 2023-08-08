Tags
So wählen Sie die beste Enterprise Asset Management Software aus

Große Unternehmen bestehen aus vielen Assets, die eine kontinuierliche Überwachung benötigen, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten. Die Assets eines Unternehmens können aus Tausenden von Kilometern elektrischer Leitungen bestehen, während es sich bei den Assets eines anderen Unternehmens um Equipment oder Lagerhäuser handeln kann. In jedem Fall können große Unternehmen von Enterprise Asset Management (EAM)-Software profitieren, um alle physischen Güter, die dem Unternehmen gehören, zu verwalten. Es gibt eine Vielzahl von EAM-Produkten auf dem Markt. Dieser Artikel hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen, um die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

EAM-Systeme sind eine Kombination aus fortschrittlicher Analyse, Management-Tools und Dienstleistungen, die zusammenarbeiten, um die Leistung von Assets aufrechtzuerhalten (oder zu kontrollieren). EAMs optimieren die Qualität und Nutzung von Assets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, erhöhen die produktive Betriebszeit und reduzieren die Betriebskosten.

EAM Software bietet einen konsolidierten Überblick über die Assets des Unternehmens mit nützlichen Informationen zu deren Leistung. Diese Plattformen können große Datenmengen aus vielen Quellen aufnehmen und Ihnen dabei helfen, Stärken und Schwächen innerhalb eines großen, komplexen Unternehmens zu identifizieren.

Enterprise-Asset-Management-Systeme können bei der Verwaltung von Funktionen wie Arbeitsmanagement, Asset-Wartung, Planung und Terminierung, Lieferketten-Management und Initiativen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) helfen. EAM kann die Produktivität der Mitarbeiter verbessern, indem es Asset-Informationen zentralisiert und Probleme identifiziert, bevor sie auftreten, um sie in Echtzeit zu lösen. Die Analyse der mit dieser Software erfassten Daten kann Ihnen dabei helfen, Redundanzen zu identifizieren, um Workflows zu konsolidieren. 

Ganz gleich, ob Sie mit Logistik, Lieferketten, Audits, IT-Servicemanagement, Wartung, Personalmanagement oder sogar Wellnessprogrammen zu tun haben, eine umfassende Asset-Management-Lösung kann Geschäftsfunktionen stärken, Qualität und Effizienz verbessern und letztlich den Gewinn steigern.

Anwendungsfälle für Enterprise Asset Management (EAM)

In allen Asset-intensiven Branchen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, den Wert von Assets während ihres gesamten Lebenszyklus zu maximieren. EAM Software besteht typischerweise aus vielen Modulen, die eine Vielzahl von assetbezogenen Anwendungsfallen abdecken. Hier sind einige der häufigsten:

  1. Umfassender Asset-Bestand: Erstellen Sie einen vollständigen Katalog der entscheidenden Assets in Ihrem Unternehmen, der sich leicht pflegen lässt, indem Sie sich auf spezifische Datenmerkmale wie Standort, Zustand, Wartungshistorie und zugehörige Dokumentation konzentrieren. Eine zentralisierte Asset-Datenbank ermöglicht eine bessere Übersicht und Kontrolle über die Assets.
  2. Vorbeugende Wartung: Implementieren Sie ein vorbeugendes Wartungsprogramm, um regelmäßige Inspektionen, Wartungsarbeiten und Reparaturen durchzuführen. Eine planmäßige Wartung kann unerwartete Ausfälle verhindern, die Lebensdauer von Assets verlängern und die allgemeine Zuverlässigkeit verbessern. Nutzen Sie EAM Software, um die Wartungskosten niedrig zu halten und Wartungsaktivitäten effizient zu planen und zu verfolgen.
  3. Zustandsüberwachung: Nutzen Sie Techniken zur Zustandsüberwachung, um Echtzeitdaten über die Leistung von Assets zu erfassen. Überwachen Sie Parameter wie Temperatur, Vibration und Energieverbrauch, um frühzeitig Anzeichen für mögliche Ausfälle zu erkennen. Die Analyse dieser Daten kann helfen, den Wartungsbedarf zu ermitteln und die Asset-Leistung zu optimieren.
  4. Verwaltung von Arbeitsaufträgen: Implementieren Sie ein rationalisiertes System zur Verwaltung von Arbeitsaufträgen, um Assets zu verfolgen und Wartungsaufgaben zu priorisieren. EAM Software kann die Erstellung von Arbeitsaufträgen automatisieren, Aufgaben Technikern zuweisen, den Fortschritt verfolgen und eine Historie der abgeschlossenen Arbeiten führen. Eine effiziente Verwaltung von Arbeitsaufträgen gewährleistet rechtzeitige Reparaturen und reduziert Ausfallzeiten.
  5. Asset-Verfolgung: Nutzen Sie Asset-Technologien, wie z. B. Barcodes oder RFID-Tags, um die Bewegung und den Standort Ihrer Assets zu überwachen. Dies hilft bei der Identifikation von Assets, reduziert Verluste oder Diebstahl und optimiert die Nutzung von Assets. EAM Software kann in Tracking-Systeme integriert werden, um den Standort von Assets in Echtzeit zu verfolgen.
  6. Ersatzteilmanagement: Optimieren Sie die Ersatzteilbestandsverwaltung, um die Verfügbarkeit sicherzustellen und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. EAM Software kann Ihnen dabei helfen, die Verwendung von Ersatzteilen zu verfolgen, Teile nachzubestellen und die Wiederauffüllung des Bestands zu automatisieren. Ein effektives Ersatzteilmanagement verhindert Fehlbestände und reduziert überschüssige Bestände.
  7. Analyse der Asset-Leistung: Nutzen Sie die analytischen Funktionen der EAM Software, um Daten zur Asset-Leistung zu analysieren, Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Analyse von Asset-Leistungs-Metriken hilft dabei, Wartung zu optimieren, Asset-Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und die allgemeine betriebliche Effizienz zu steigern.
  8. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Stellen Sie sicher, dass die relevanten Vorschriften und Standards für das Asset-Management in Ihren Branchen eingehalten werden. EAM Software kann bei der Nachverfolgung und Verwaltung von Compliance-Anforderungen wie Inspektionen, Zertifizierungen und Sicherheitsprotokollen hilfreich sein. Die Einhaltung von Vorschriften minimiert rechtliche Risiken und gewährleistet die Integrität der Assets.
  9. Asset-Lifecycle-Management: Verwalten Sie Assets während ihres gesamten Lebenszyklus, von der Anschaffung bis zur Entsorgung. Implementieren Sie einen strukturierten Ansatz für Beschaffung, Nutzung, Wartung und Ausmusterung. EAM Software bietet Einblick in den gesamten Lebenszyklus von Assets und ermöglicht so eine bessere Entscheidungsfindung und Kostenoptimierung.
  10. Integration mit anderen Systemen: Integrieren Sie Ihre EAM Software mit anderen SaaS-Systemen und Assets wie Enterprise Resource Planning (ERP), Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Finanzmanagementsystemen. Diese Integration ermöglicht einen nahtlosen Datenaustausch, verbessert die funktionale Effizienz und bietet einen ganzheitlichen Überblick über Asset-bezogene Informationen.
Worauf Sie achten sollten

Die Auswahl der besten EAM Software hängt von einer Reihe von Variablen ab. Hier sind die Hauptmerkmale, auf die Sie achten sollten:

  • Funktionen und Merkmale: Eine EAM-Lösung sollte eine echte End-to-End-Lösung sein, das heißt, sie gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zuverlässigkeit, Qualität und Leistung der Assets im gesamten Unternehmen zu überwachen und zu kontrollieren. Alles sollte von einem zentralen Punkt aus einsehbar sein. Sobald der Lebenszyklus von Assets von einer zentralen Stelle aus gesteuert werden kann, können Sie Daten von Assets mit Wartungsprozessen integrieren, um das Assetverhalten von der Konzeption über die Abschreibung bis hin zum Ersatz vorherzusagen und zu modellieren – was es einfacher macht, KPIs festzulegen und zu erreichen.
  • Nahtlose Integration: Eine gute EAM-Plattform sollte sich nahtlos in bestehende Unternehmenssysteme integrieren lassen, wie z. B. ERP, SCADA, Finanzsysteme, computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS) und Plattformen für das Internet der Dinge (IoT). Die Integration ermöglicht eine einfache gemeinsame Nutzung von Daten, Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen.
  • Skalierbar: EAM Software sollte anpassbar sein, sich an die zunehmende Größe und Komplexität Ihrer Abläufe anpassen und Konfigurationen für verschiedene Anwendungsfälle bieten.
  • KI-fähig: Sie sollte eine robuste Suite von KI-Funktionen enthalten, sodass Sie die Datenanalyse maximieren und schnell Bereiche identifizieren können, in denen kleine Änderungen große Ergebnisse erzielen können.
  • Benutzerfreundlichkeit: Eine EAM-Lösung ist nur so gut wie die Fähigkeit des Benutzers, ihre Funktionalität zu verstehen. Überlegen Sie, wer die Software tagtäglich nutzen wird. Sie sollten nach Software suchen, die sich durch intuitive Oberflächen auszeichnet, damit Nutzer mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten das Beste aus ihrer Funktionalität herausholen können – mit vorgefertigten Berichten, Dashboards und Visualisierungen. Eine unkomplizierte mobile App ist ein Hauptmerkmal, das es Technikern ermöglicht, Außendienstleistungen mithilfe von intelligenten Mobilgeräten durchzuführen und in Echtzeit auf Asset-Daten zuzugreifen.
  • Zuverlässiger Service: Auf der Ebene eines großen Unternehmens kaufen Sie nicht einfach ein Produkt von der Stange. Die besten Anbieter begleiten Sie bei der Implementierung und passen die Lösung an Ihre Bedürfnisse an. Suchen Sie nach Partnern mit fundierter Erfahrung in Ihrer Branche und einer guten Erfolgsbilanz im praktischen Service, deren Software sich durch kontinuierliche Produktentwicklung, regelmäßige Updates und eine starke Benutzergemeinschaft auszeichnet.

