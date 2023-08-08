So wählen Sie die beste Enterprise Asset Management Software aus

Große Unternehmen bestehen aus vielen Assets, die eine kontinuierliche Überwachung benötigen, um eine optimale Produktivität zu gewährleisten. Die Assets eines Unternehmens können aus Tausenden von Kilometern elektrischer Leitungen bestehen, während es sich bei den Assets eines anderen Unternehmens um Equipment oder Lagerhäuser handeln kann. In jedem Fall können große Unternehmen von Enterprise Asset Management (EAM)-Software profitieren, um alle physischen Güter, die dem Unternehmen gehören, zu verwalten. Es gibt eine Vielzahl von EAM-Produkten auf dem Markt. Dieser Artikel hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen, um die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.

EAM-Systeme sind eine Kombination aus fortschrittlicher Analyse, Management-Tools und Dienstleistungen, die zusammenarbeiten, um die Leistung von Assets aufrechtzuerhalten (oder zu kontrollieren). EAMs optimieren die Qualität und Nutzung von Assets über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg, erhöhen die produktive Betriebszeit und reduzieren die Betriebskosten.

EAM Software bietet einen konsolidierten Überblick über die Assets des Unternehmens mit nützlichen Informationen zu deren Leistung. Diese Plattformen können große Datenmengen aus vielen Quellen aufnehmen und Ihnen dabei helfen, Stärken und Schwächen innerhalb eines großen, komplexen Unternehmens zu identifizieren.

Enterprise-Asset-Management-Systeme können bei der Verwaltung von Funktionen wie Arbeitsmanagement, Asset-Wartung, Planung und Terminierung, Lieferketten-Management und Initiativen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS) helfen. EAM kann die Produktivität der Mitarbeiter verbessern, indem es Asset-Informationen zentralisiert und Probleme identifiziert, bevor sie auftreten, um sie in Echtzeit zu lösen. Die Analyse der mit dieser Software erfassten Daten kann Ihnen dabei helfen, Redundanzen zu identifizieren, um Workflows zu konsolidieren.

Ganz gleich, ob Sie mit Logistik, Lieferketten, Audits, IT-Servicemanagement, Wartung, Personalmanagement oder sogar Wellnessprogrammen zu tun haben, eine umfassende Asset-Management-Lösung kann Geschäftsfunktionen stärken, Qualität und Effizienz verbessern und letztlich den Gewinn steigern.