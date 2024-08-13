KI-Agenten entwickeln sich schnell weiter und fordern die menschliche Aufsicht heraus

Einige Beobachter sagen, dass das Aufkommen von KI-Agenten wie Truth Terminal einen Wendepunkt in der künstlichen Intelligenz markiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools, die bestimmte Aufgaben auf der Grundlage menschlicher Eingaben ausführen, können diese Agenten unabhängige Entscheidungen treffen und auf immer komplexere Weise mit ihrer Umgebung interagieren.

Benjamin Lee, Professor an der University of Pennsylvania, erklärt, wie KI-Agenten die Interaktion von Nutzern mit generativer KI verbessern könnten: „Anstatt individuelle Prompts zu stellen, könnte der Nutzer ein übergeordnetes Ziel vorgeben und einen KI-Agenten bitten, einen Plan oder eine Abfolge von Analysen zu entwickeln, die dieses Ziel erreichen.“ Lee fügt hinzu, dass KI-Agenten sowohl in virtuellen als auch in cyber-physischen Welten agieren und so die Funktionen generativer KI erweitern und mit der physischen Umgebung interagieren könnten.

Alan Chan, Forschungswissenschaftler am Centre for the Governance of AI, bietet eine ähnliche Perspektive auf das Potenzial von KI-Agenten. „Zukünftige, leistungsfähigere KI-Agenten könnten nützlich sein, um wichtige Aufgaben zu automatisieren, die mühsam, gefährlich oder anderweitig unerwünscht sind“, sagt Chan. Er sieht die Zukunft der KI in der Bewältigung komplexer Herausforderungen, wie etwa der „Untersuchung einer Codebasis auf Sicherheitslücken“ oder der Durchführung unabhängiger wissenschaftlicher Forschung.

Beide Experten betonen jedoch die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen. Lee schlägt vor, dass „KI-Agenten in der Lage sein sollten, interpretierbare Erklärungen abzugeben oder ihren Plan detailliert darzulegen.“ Menschen sollten in der Lage sein, die Ursachen der Outputs oder Handlungen eines Agenten zu untersuchen oder zu diagnostizieren.“ Er schlägt außerdem eine neue Sicherheitsvorkehrung vor, bei der „der Agent eine Abfolge von Analysen oder Schritten zur Erreichung eines Ziels erlernen und vorschlagen kann, der menschliche Benutzer diesen Plan jedoch vor der Ausführung genehmigen muss.“

Chan schließt sich dieser Einschätzung an und bemerkt: „Es muss noch daran gearbeitet werden, herauszufinden, welche Sicherheitsmaßnahmen wann angemessen wären.“ Mögliche Maßnahmen umfassen „die Einschränkung der Aktionen, die ein Agent im Namen des Nutzers ausführen kann, die Aufrechterhaltung der Möglichkeit des Nutzers, den Agenten zu stoppen, und die Verdeutlichung der Handlungen des Agenten gegenüber dem Nutzer.“

Die Herausforderung, KI-Agenten zu kontrollieren, wird umso größer, je näher sie sich der Intelligenz des Menschen annähern oder diese gar übertreffen. Roman V. Yampolskiy, ein angesehener Lehrprofessor an der University of Louisville, weist auf eine große Herausforderung hin: „Wenn sie intelligenter werden als Menschen, haben wir derzeit keine Techniken, um sie in eine positive oder negative Richtung zu kontrollieren.“