Wenn Sie bereit sind, Ihre Automatisierung und AIOps-Strategie zu erweitern – oder überhaupt damit zu beginnen, sind Sie hier genau richtig. Dieser Blogbeitrag ist voll von praktischen Hinweisen, die Ihnen helfen können, AIOps besser zu verstehen, andere davon zu überzeugen und mit der Implementierung in Ihrem Unternehmen zu beginnen. Die Argumente dafür, künstliche Intelligenz (KI) in Ihre IT-Abläufe zu integrieren, sind überzeugend, mit greifbaren Nutzen und strategischen Anwendungsfällen.
Beginnen wir zunächst mit einer grundlegenden Prämisse: Da IT-Systeme immer komplexer und verflochtener werden, ist die Automatisierung das wichtigste Werkzeug, das Ihnen zur Verfügung steht. Wir definieren Automatisierung als die Anwendung von Technologie, Programmen, Robotertechnik oder Prozessen, die Ihnen dabei helfen, Ergebnisse mit minimaler Eingabe und in einem Umfang zu erzielen, der die menschlichen Fähigkeiten übersteigt.
Schauen wir uns nun an, wie Automatisierung – angewendet auf die IT – Ihnen dabei hilft, in drei Schlüsselbereichen bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, und was jeder Anfänger für den Einstieg wissen sollte.
KI-gestützte Observability-Lösungen bieten erweiterte Überwachung, um Ihnen den Kontext zu bieten, den Sie benötigen, um Vorfälle schneller zu lösen. Traditionelle Überwachungstools liefern Ihnen zwar Metriken und Daten, aber oft fehlt ihnen die Möglichkeit, ein vollständiges Bild vom Systemverhalten zu liefern. Observability hingegen konzentriert sich auf die Erfassung von Echtzeitdaten, Protokollen und Traces, um ein ganzheitliches Bild Ihrer IT-Umgebung zu erstellen.
Was Anfänger über Observability wissen sollten:
Obwohl moderne Anwendungen und IT-Systeme immer komplexer werden, verfallen viele Cloud-Benutzer immer noch in die bekannte Angewohnheit, zu viele Ressourcen bereitzustellen, um die Leistung nicht zu gefährden. Dennoch schätzt fast ein Drittel der Unternehmen, dass die Ausgaben für die Cloud Verschwendung waren. Automatisierte Abläufe, unterstützt durch AIOps, können Ihnen helfen, diesen teuren Ansatz zu durchbrechen und Ihre IT-Infrastruktur, Ressourcenzuweisung und Cloud-Nutzung zu optimieren. Durch die Analyse historischer Daten und Echtzeit-Metriken kann AIOps Sie dabei unterstützen, intelligente Entscheidungen hinsichtlich der Ressourcen-Bereitstellung zu treffen und sicherzustellen, dass Sie je nach Bedarf auf- oder abwärts skalieren. Das Ergebnis ist, dass Sie die Anwendungsleistung zu den geringstmöglichen Kosten sicherstellen können.
Was Anfänger über automatisierte Abläufe wissen sollten:
Incident Management ist ein wesentlicher Bestandteil des IT-Betriebs. Die Geschwindigkeit, mit der Probleme erkannt und behoben werden können – die mittlere Lösungszeit (MTTR) – ist oft der Unterschied zwischen IT-Notfällen und zufriedenen Kunden. AIOps nutzt KI-Algorithmen und Datenanalysen, um die Erkennung, Analyse und Lösung von Vorfällen zu automatisieren.
Die Implementierung einer AIOps-Plattform ist ein hervorragender erster Schritt für jedes Unternehmen. Beispielsweise können AIOps-Plattformen Serverprotokolle und Netzwerkdaten in Echtzeit überwachen, automatisch Muster erkennen, die auf einen Vorfall hinweisen, und eine Warnung an das IT-Team auslösen. Dieser proaktive Ansatz hilft IT-Teams, schnell zu reagieren, Störungen zu minimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
Was Anfänger über Incident Management und AIOps-Plattformen wissen sollten:
