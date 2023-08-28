Wenn Sie bereit sind, Ihre Automatisierung und AIOps-Strategie zu erweitern – oder überhaupt damit zu beginnen, sind Sie hier genau richtig. Dieser Blogbeitrag ist voll von praktischen Hinweisen, die Ihnen helfen können, AIOps besser zu verstehen, andere davon zu überzeugen und mit der Implementierung in Ihrem Unternehmen zu beginnen. Die Argumente dafür, künstliche Intelligenz (KI) in Ihre IT-Abläufe zu integrieren, sind überzeugend, mit greifbaren Nutzen und strategischen Anwendungsfällen.

Beginnen wir zunächst mit einer grundlegenden Prämisse: Da IT-Systeme immer komplexer und verflochtener werden, ist die Automatisierung das wichtigste Werkzeug, das Ihnen zur Verfügung steht. Wir definieren Automatisierung als die Anwendung von Technologie, Programmen, Robotertechnik oder Prozessen, die Ihnen dabei helfen, Ergebnisse mit minimaler Eingabe und in einem Umfang zu erzielen, der die menschlichen Fähigkeiten übersteigt.

Schauen wir uns nun an, wie Automatisierung – angewendet auf die IT – Ihnen dabei hilft, in drei Schlüsselbereichen bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, und was jeder Anfänger für den Einstieg wissen sollte.