Tags
Künstliche Intelligenz

Eine Einführung in Automatisierung und AIOps

Geschäftsinhaber diskutieren Projekt im Designstudio

Wenn Sie bereit sind, Ihre Automatisierung und AIOps-Strategie zu erweitern – oder überhaupt damit zu beginnen, sind Sie hier genau richtig. Dieser Blogbeitrag ist voll von praktischen Hinweisen, die Ihnen helfen können, AIOps besser zu verstehen, andere davon zu überzeugen und mit der Implementierung in Ihrem Unternehmen zu beginnen. Die Argumente dafür, künstliche Intelligenz (KI) in Ihre IT-Abläufe zu integrieren, sind überzeugend, mit greifbaren Nutzen und strategischen Anwendungsfällen.

Beginnen wir zunächst mit einer grundlegenden Prämisse: Da IT-Systeme immer komplexer und verflochtener werden, ist die Automatisierung das wichtigste Werkzeug, das Ihnen zur Verfügung steht. Wir definieren Automatisierung als die Anwendung von Technologie, Programmen, Robotertechnik oder Prozessen, die Ihnen dabei helfen, Ergebnisse mit minimaler Eingabe und in einem Umfang zu erzielen, der die menschlichen Fähigkeiten übersteigt.

Schauen wir uns nun an, wie Automatisierung – angewendet auf die IT – Ihnen dabei hilft, in drei Schlüsselbereichen bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, und was jeder Anfänger für den Einstieg wissen sollte.

Branchen-Newsletter

Die neuesten Tech-News – von Experten bestätigt

Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben sich angemeldet.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

1. Bessere Anwendung und Systemleistung durch Observability

KI-gestützte Observability-Lösungen bieten erweiterte Überwachung, um Ihnen den Kontext zu bieten, den Sie benötigen, um Vorfälle schneller zu lösen. Traditionelle Überwachungstools liefern Ihnen zwar Metriken und Daten, aber oft fehlt ihnen die Möglichkeit, ein vollständiges Bild vom Systemverhalten zu liefern. Observability hingegen konzentriert sich auf die Erfassung von Echtzeitdaten, Protokollen und Traces, um ein ganzheitliches Bild Ihrer IT-Umgebung zu erstellen.

Was Anfänger über Observability wissen sollten:

  • Observability ist keine Weiterentwicklung des Application Performance Monitoring (APM). APM ermöglicht das Debuggen von Anwendungen, wohingegen Observability das Verständnis von Anwendungen vermittelt. Video ansehen: 
 
  • Observability nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen, um große Datenmengen schnell zu analysieren und Muster sowie Anomalien zu erkennen.
  • Observability-Tools entdecken Zustände, die Sie möglicherweise nie bemerken oder nach denen Sie nicht suchen würden, und verfolgen dann deren Zusammenhang mit bestimmten Leistungsproblemen für die Analyse der Ursache und eine schnellere Lösung. Lesen Sie den Enterprise Guide.
  • Der frühe Einsatz von Observability in der Entwicklung ist vorteilhaft, weil es DevOps-Teams ermöglicht, Probleme in neuem Code zu erkennen und Fixes vorzunehmen, bevor sie den Endnutzer beeinträchtigen.
  • Mit Observability können Sie automatisch skalieren. So können Sie beispielsweise die Instrumentierung und Datenaggregation als Teil der Konfiguration eines Kubernetes-Clusters festlegen und Telemetriedaten von dem Moment an sammeln, in dem er hochfährt, bis zu dem Moment, in dem er herunterfährt.
  • Die Observability kommt Systemen jeder Größe zugute, indem sie kritische Komponenten proaktiv überwacht und Anomalien frühzeitig erkennt. Lesen Sie mehr über Mythen zur Observability.

2. Optimierung und Kostenkontrolle durch automatisierte Abläufe

Obwohl moderne Anwendungen und IT-Systeme immer komplexer werden, verfallen viele Cloud-Benutzer immer noch in die bekannte Angewohnheit, zu viele Ressourcen bereitzustellen, um die Leistung nicht zu gefährden. Dennoch schätzt fast ein Drittel der Unternehmen, dass die Ausgaben für die Cloud Verschwendung waren. Automatisierte Abläufe, unterstützt durch AIOps, können Ihnen helfen, diesen teuren Ansatz zu durchbrechen und Ihre IT-Infrastruktur, Ressourcenzuweisung und Cloud-Nutzung zu optimieren. Durch die Analyse historischer Daten und Echtzeit-Metriken kann AIOps Sie dabei unterstützen, intelligente Entscheidungen hinsichtlich der Ressourcen-Bereitstellung zu treffen und sicherzustellen, dass Sie je nach Bedarf auf- oder abwärts skalieren. Das Ergebnis ist, dass Sie die Anwendungsleistung zu den geringstmöglichen Kosten sicherstellen können.

Was Anfänger über automatisierte Abläufe wissen sollten:

  • AIOps kann helfen, unnötige Infrastrukturkosten zu reduzieren, indem nicht ausgelastete Ressourcen identifiziert und deren Optimierung oder Abschaltung empfohlen werden. Überdenken Sie zunächst Ihren Cloud-Betrieb.
  • Durch die Automatisierung der Ressourcenbereitstellung können Sie manuelle Fehler vermeiden und die Gesamtleistung Ihrer IT-Systeme optimieren.
  • Eine Plattform für die Optimierung der Cloud-Kosten ermöglicht es Ihnen, entscheidende Aktionen in Echtzeit kontinuierlich zu automatisieren – in einem Maßstab, der von Menschen, egal wie qualifiziert, nicht erreicht werden kann.
  • FinOps (Finance + Operations) ist ein sich weiterentwickelndes Framework, das in Automatisierung integriert werden kann, um Kosteneinsparungen und schnellere Innovation zu ermöglichen. Video ansehen: 
 
  • KI-gestützte Lösungen, die Ihnen bei der automatischen Verwaltung Ihrer Abläufe helfen, können Ihnen auch dabei helfen, eine nachhaltigere IT zu schaffen, indem sie Abfall reduzieren. Lesen Sie den Leitfaden: Accelerating FinOps and Sustainable IT.

3. Schnellere Vorfallbearbeitung und -lösung

Incident Management ist ein wesentlicher Bestandteil des IT-Betriebs. Die Geschwindigkeit, mit der Probleme erkannt und behoben werden können – die mittlere Lösungszeit (MTTR) – ist oft der Unterschied zwischen IT-Notfällen und zufriedenen Kunden. AIOps nutzt KI-Algorithmen und Datenanalysen, um die Erkennung, Analyse und Lösung von Vorfällen zu automatisieren.

Die Implementierung einer AIOps-Plattform ist ein hervorragender erster Schritt für jedes Unternehmen. Beispielsweise können AIOps-Plattformen Serverprotokolle und Netzwerkdaten in Echtzeit überwachen, automatisch Muster erkennen, die auf einen Vorfall hinweisen, und eine Warnung an das IT-Team auslösen. Dieser proaktive Ansatz hilft IT-Teams, schnell zu reagieren, Störungen zu minimieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Was Anfänger über Incident Management und AIOps-Plattformen wissen sollten:

  • Das traditionelle Vorfallmanagement, das auf manueller Zeit und Aufwand angewiesen ist, wird schnell durch eine KI-gestützte AIOps-Plattform ersetzt. Lesen Sie den Artikel von AIthority über Incident Management.
  • Mit diesem KI-gestützten Ansatz wird das Incident Management von reaktiv zu proaktiv (und sogar präventiv). Holen Sie sich den Gartner Market Guide.
  • AIOps-Plattformen können Daten aus verschiedenen Quellen aufnehmen und korrelieren, um einen umfassenden Überblick über die gesamte IT-Landschaft zu bieten.
  • Die Nutzer können diese umfassende Ansicht auf einer einzigen Benutzeroberfläche teilen, was bedeutet, dass operative Silos und traditionelle (und zeitaufwändige) Krisenstäbe der Vergangenheit angehören und die Zusammenarbeit im Vordergrund steht. Blog lesen: „Smarter IT operations management with IBM AIOps Insights
  • AIOps-Plattformen können entweder selbstgehostet oder als SaaS-Lösung implementiert werden. Dadurch können Unternehmen jeder Größe die Lösung finden, die für sie am besten geeignet ist.
  • Selbstgehostete AIOps-Plattformen bieten mehr Kontroll- und Anpassungsmöglichkeiten und eignen sich gut für komplexe Abläufe, während SaaS-basierte AIOps-Plattformen eine einfache Implementierung und Skalierbarkeit bieten, sodass sich Unternehmen auf die Nutzung der Funktionen der Plattform konzentrieren können, anstatt die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten.
Mixture of Experts | 12. Dezember, Folge 85

KI entschlüsseln: Wöchentlicher Nachrichtenüberblick

Schließen Sie sich unserer erstklassigen Expertenrunde aus Ingenieuren, Forschern, Produktführern und anderen an, die sich durch das KI-Rauschen kämpfen, um Ihnen die neuesten KI-Nachrichten und Erkenntnisse zu liefern.
Alle Episoden von Mixture of Experts ansehen

Erste Schritte mit AIOps für Ihr Unternehmen

Ganz gleich, wo Sie sich auf Ihrem Weg der digitalen Transformation befinden, IBM ist für Sie da. Wir bieten Lösungen, die Ihnen helfen, vom alten „Fixes-Modell“ zu einem KI-gestützten Ansatz überzugehen, der Ihnen dabei hilft, außergewöhnliche Customer Experience zu bieten, die Anwendung sicherzustellen, Kosten zu senken und die vielen Herausforderungen einer modernen IT-Umgebung zu bewältigen.
Weiterführende Lösungen
IBM Turbonomic

Skalieren Sie Ihre vorhandene IT-Infrastruktur automatisch, um eine höhere Leistung zu geringeren Kosten zu erzielen.

 IBM Turbonomic erkunden
AIOps-Lösungen

Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.

 AIOps-Lösungen erkunden
Beratungsleistungen für Automatisierung

Gehen Sie über einfache Aufgabenautomatisierungen hinaus und bewältigen Sie anspruchsvolle, kundenorientierte und umsatzfördernde Prozesse mit integrierter Akzeptanz und Skalierung.

 Erkunden Sie die Beratungsleistungen von IBM zur Automatisierung
Machen Sie den nächsten Schritt

Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb Erkenntnisse liefert, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.

 Mehr über Turbonomic AIOps-Lösungen erkunden