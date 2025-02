Der Plus-Plan beginnt bei 140 USD und umfasst bis zu 1.000 monatlich aktive Benutzer (MAUs). Zusätzliche MAUs werden mit 14 USD pro 100 MAUs in Rechnung gestellt. Wenn ein Benutzer eine VoIP-Verbindung herstellt, fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 9 USD pro 100 VoIP-MAUs an.

Um mehr über den Plus Plan und die nutzerbasierte Messung zu erfahren, besuchen Sie uns bitte hier.