IBM Cloud ist ein zugelassener GC-Cloud-Anbieter für das Hosting von „Protected B“-Informationen und Assets. IBM unterhält Protected B/Medium Integrity/Medium Availability (PBMM) in seiner Region mit mehreren Zonen in Toronto sowie in seinem in Montreal ansässigen IBM Cloud Data Center. Die Dienstleistungen werden jährlich von CCCS-Gutachtern geprüft.