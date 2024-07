Die ISO-27018-Zertifikate von IBM werden veröffentlicht und sind allgemein verfügbar. Die unten aufgeführten Services sind ISO-27018-zertifiziert. Die aufgeführten Services stellen mindestens einmal im Jahr ISO-Zertifikate aus.

IBM wendet ISO 27018 auf seine cloudbasierten Produkte, Angebote und Services an, um sein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zu verbessern und für jeden zertifizierten Cloud-Service das gleiche Niveau an PII-Schutz zu gewährleisten. IBM-Servicedokumente (SD) geben an, ob ein bestimmtes Angebot die ISO 27018-Zertifizierung beibehält.

Unsere ISO 27018-Zertifikate belegen, dass die cloudbasierten Produkte und Services von IBM Best Practices für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten anwenden.