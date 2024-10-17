艾伦·图灵 (Alan Turing) 通常被视为现代计算机科学之父，他为当代关于技术奇点的讨论奠定了重要基础。他在 1950 年发表的划时代论文《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence) 介绍了机器能够表现出与人类相当或无法分辨的智能行为。这个概念的核心就是著名的图灵测试（以他的名字命名），该测试表明，如果机器可以与人类交谈，而人类没有意识到他们正在与机器交互，那么它可以被认为是具有“智能”。这个概念激发了对 AI 能力的广泛研究，可能会引导我们更接近奇点的现实。

斯塔尼斯拉夫·乌拉姆 （Stanislaw Ulam） 以其在数学和热核反应方面的工作而闻名，他也为支撑技术奇点讨论的计算技术做出了重大贡献。虽然与 AI 没有直接联系，但乌拉姆在细胞自动机和迭代系统方面的研究为奇点理论核心的复杂、自我完善系统提供了重要的见解。他与约翰·冯·诺依曼 (John von Neumann) 在细胞自动机（能够模拟各种复杂行为的离散抽象计算系统）方面的合作奠定了人工生命领域的基础，并引发了关于机器自主复制和超越人类智能的能力的持续讨论。

技术奇点的概念可追溯到 20 世纪中期，多年来已发生了很大变化。John von Neumann 是最早提到奇点概念的人之一，他曾推测“奇点”的出现会使技术进步变得无比迅速和复杂，导致人类无法完全预测或理解的转变。

这一想法被雷·库兹韦尔 (Ray Kurzweil) 等人进一步推广，他将奇点与技术进步的加速联系起来，并经常引用摩尔定律作为说明性例子。摩尔定律指出，大约每两年，微芯片上的晶体管数量就会翻一番，而计算机的成本则会减半，这意味着计算能力将快速增长，最终可能导致人工智能的发展超越人类智能。

“如果可能将会出现奇点”这一论点的基本假设植根于技术演化，而技术演化通常是不可逆转的，而且往往会加速。这种观点受到更广泛的演化范式的影响，这种范式表明，一旦出现一种强大的新能力，例如人类的认知，它最终会得到充分利用。

Kurzweil 预测，一旦 AI 达到能够自我改进的水平，这种增长就会变成指数级增长。这场讨论中另一位备受瞩目的名人——退休数学教授、计算机科学家兼科幻小说作家 Vernor Vinge 指出，超人智能的问世代表了地球历史中的一种“奇点”，因为它将标志着到达某一阶段后，我们目前所理解的人类事务将无法继续进行下去。Vinge 曾声称，如果先进的 AI 没有遇到无法逾越的障碍，就会导致奇点出现。

相关讨论通常围绕这样一个想法，即不存在任何物理定律可阻止计算系统在所有感兴趣的领域中都能够超越人类能力的发展趋势。这包括增强 AI 自身的能力，可能包括进一步改进其设计甚至设计全新智能形式的能力。

Roman Yampolskiy 强调了与奇点相关的潜在风险，特别是控制或预测超智能 AI 的行为的难度。这些实体不仅可能以超出人类理解的速度运行，而且还可能做出不符合人类价值观或安全观念的决策。