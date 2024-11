IBM Instana Observability 平台和 IBM Cloud Pak for AIOps 可帮助团队从数据中获得更强大的洞察信息,并改善服务交付。

IBM Instana Observability 可实时提供全栈可观察性,从而将自动化、背景信息和智能操作整合到一个平台中。Instana 有助于打破运营孤岛,并提供跨 DevOps、SRE、平台工程和 ITOps 团队的数据访问功能。

IT 服务管理团队可通过能解决事件管理与补救问题的自动化工具从 IBM Cloud Pak for AIOps 中受益。IBM Cloud Pak for AIOps 可提供 IT 运营创新和转型所需的工具。使用高级可视化解决方案(可提供针对跨不同环境的依赖关系的背景信息)来满足 SLA 并监控指标。

IBM Cloud Pak for AIOps 是一个 AIOps 平台,它可提供跨不同环境的绩效数据和依赖关系的可见性。它有助于 ITOps 经理和站点可靠性工程师 (SRE) 使用人工智能、机器学习和自动化功能来更好地解决事件管理与修复问题。借助 IBM Cloud Pak for AIOps,团队可加速创新、降低运营成本并实现 IT 运营 (ITOps) 转型。