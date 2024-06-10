SLA 包含不同条款，具体取决于供应商、所提供服务的类型、客户要求、合规标准等，且指标会因行业和用例而异。但是，某些 SLA 性能指标在服务和行业中的使用较为普遍，例如可用性、平均恢复时间、响应时间、错误率以及安全性与合规性衡量标准。这些指标可为运营和所提供服务的质量设定基线。

明确定义哪些指标和关键绩效指标 (KPI) 会用于衡量绩效以及如何传达这些信息，有助于 IT 服务管理 (ITSM) 团队确定要收集和监控哪些数据。有了正确的数据，团队便可更好地维护 SLA 并确保客户确切知晓后续会出现哪些情况。



理想情况下，ITSM 团队除监控与其履行情况相关的指标外，还会在起草 SLA 时提供意见。让 ITSM 团队尽早参与此流程有助于确保业务团队不会与客户达成 IT 团队无法实现的协议。

IT 与 ITSM 领导者需监控的重要 SLA 指标包括：

1. 可用性

服务中断或停机的代价高昂，且可能会损害企业信誉并导致合规问题。组织与客户之间的 SLA 决定了服务可用性或正常运行时间的预期水平，同时它也是系统功能的一个指标。

可用性通常会以“通往 100% 路上的各个 9”来衡量：90%、99%、99.9% 等等。很多云提供商和 SaaS 提供商的行业标准目标是实现“5个 9”，即 99.999% 的正常运行时间。

对于某些企业，即便是一个小时的停机时间也可能意味着巨大的损失。如果电子商务网站在黑色星期五等流量高峰时段或大型促销期间出现中断，则可能会损害该公司的声誉和年收入。同时，服务中断也会对客户体验产生负面影响。无法稳定提供的服务通常会导致用户转而寻找其他替代方案。业务需求各有不同，但为用户提供快速、高效的产品与服务的需求却是普遍的共识。

一般来说，正常运行时间最好能达到最长。然而，某些行业的提供商可能会发现，如果在能满足客户需求的前提下提供稍低的可用性比率会更具成本效益。

2. 平均恢复时间

平均恢复时间可用于衡量在中断或故障期间恢复产品所需的平均时间。没有哪个系统或服务能免遭偶发的问题或故障，但能从中快速恢复的企业更有可能保持业务盈利能力、满足客户需求并遵守 SLA。

3. 响应时间和解决时间

SLA 通常会规定服务提供商在某一问题被标记或记录后必须在此期间进行响应的时长。记录问题或发出服务请求时，响应时间表示提供商响应并解决此问题所需的时间。解决时间是指解决此问题所需的时间。尽可能缩短这些时间是保持服务绩效的关键所在。



组织应在问题演变为系统性故障并引发安全或合规问题之前设法将其解决。对于可提供对业务职能的全栈可观察性的软件解决方案，它们在维护优化后的系统与服务性能方面可发挥重要作用。此类平台中有很多均使用了自动化与机器学习 (ML) 工具来自动运行修复流程，或在问题出现之前对其加以识别。

例如，人工智能驱动式入侵检测系统 (IDS) 可持续监控网络流量是否存在恶意活动、违反安全协议的情况或是异常数据。这些系统会部署机器学习算法来监控大型数据集，并使用这些数据集来识别异常数据。异常情况和入侵会触发警报，从而通知 IT 团队。如果缺少 AI 和机器学习，便无法手动监控这些大型数据集。

4. 错误率

错误率可衡量服务故障以及服务性能低于既定标准的次数。根据具体企业，错误率可能涉及与业务职能相关的大量问题。

例如，在制造业领域，错误率与特定产品线上的缺陷或质量问题的数量或在设定时间间隔内发现的错误总数相关。这些错误率或缺陷率可帮助组织确定某一错误的根本原因，以及该错误是否与所用材料或更广泛的问题存在关联。



基于客户的部分指标可用于监控客户服务互动，而这些指标也与错误率有关。

5. 安全性和合规性

大量数据以及对本地服务器、云服务器以及越来越多应用程序的使用会引发更大的数据泄露与安全威胁风险。如果监控不当，安全漏洞和其他漏洞则可能会导致服务提供商面临法律与财务影响。

例如，医疗保健行业对如何存储、传输和处置患者的医疗数据设有特定要求。未满足这些合规标准可能会导致罚款，并需赔偿客户所遭受的损失。

虽然根据所提供服务的不同存在无数种特定于行业的衡量标准，但其中很多标准仍属于较大的广义类别。为取得成功，业务团队和 IT 服务管理团队必须共同致力于改进服务交付并满足客户期望。