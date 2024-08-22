企业应在整个客户旅程中提供用户参与的机会，无论他们喜欢在哪里接收信息和进行购买。借助移动应用程序和体验式购物，零售商必须通过全渠道营销和销售与客户建立联系。

在线购物的种种迹象都表明了在疫情过后维持在线购物的重要性。根据 FTI Consulting 的数据，美国今年的电子商务销售额预计将占零售市场总额的 22.7%1（ibm.com 外部链接），高于 2023 年的 21.6%。注重体验策略可以满足客户的需求，并通过提高客户满意度和品牌忠诚度帮助零售企业建立竞争优势。

零售行业的老牌公司越来越多地面临来自初创电子商务公司和直接面向消费者的品牌的竞争，因此他们需要专注于提供卓越的客户体验。