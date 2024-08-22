发布日期：2024 年 8 月 22 日
撰稿人：Keith O'Brien、Amanda Downie
企业应在整个客户旅程中提供用户参与的机会，无论他们喜欢在哪里接收信息和进行购买。借助移动应用程序和体验式购物，零售商必须通过全渠道营销和销售与客户建立联系。
在线购物的种种迹象都表明了在疫情过后维持在线购物的重要性。根据 FTI Consulting 的数据，美国今年的电子商务销售额预计将占零售市场总额的 22.7%1（ibm.com 外部链接），高于 2023 年的 21.6%。注重体验策略可以满足客户的需求，并通过提高客户满意度和品牌忠诚度帮助零售企业建立竞争优势。
零售行业的老牌公司越来越多地面临来自初创电子商务公司和直接面向消费者的品牌的竞争，因此他们需要专注于提供卓越的客户体验。
全方位了解客户，例如数据匹配、实体解析和数据编目。
2024 年 IBV 消费者研究
每个零售品牌都必须专注于制定略有不同的零售客户体验策略，但大多数方法都有一些共同的元素。归根结底，零售商应当采用以客户为中心的方法，为此，他们需要将最有可能提供积极体验的客户放在首位。
强有力的零售客户体验策略应当为大多数客户创造积极的体验。但商店或网上提供的产品或体验可能出现问题。零售商应当投资于客户服务培训，并专注于帮助员工解决客户在任何地方遇到的问题。
零售商应把培养忠诚客户作为首要任务。实现这一目标的方法之一是通过忠诚度计划，客户可以通过购买频率或消费金额获得免费或独家商品。忠诚度计划还可以提供生日折扣等其他优惠，以鼓励 用户留存 ，即使客户没有购买。
零售商可以利用技术将所有销售渠道、后台流程和数据统一到单一平台。一体化业务涵盖从库存到广告再到销售的各个环节。
零售商应优先考虑数字客户体验，以吸引越来越多的在线购买者。
服装品牌或家居用品供应商等公司已经构建增强现实 (AR) 功能，以使顾客能够在购买之前试穿衣服或者观看家具的外观。这项技术有助于避免不必要的退货，还能帮助那些难以亲临实物展厅的客户在更逼真的环境中查看产品。
顾客希望能以多种方式为商品付款。《福布斯》的一项研究发现，51% 的受访者（ibm.com 外部链接）不会再惠顾不接受数字钱包的零售商。2零售商应当升级他们的支付系统，以便为消费者提供通过手机上的数字钱包付款的选项。
在零售商与客户交互的方式上，店内零售客户体验与数字化客户体验略有不同。然而，在在线购物时代，零售商可以通过很多令人兴奋的新方式改进他们的实体店，以使它们对客户更有价值。很多零售商正在重新塑造实体店，以满足客户的期望。有关商店可以采取哪些措施改进店内流程的一些示例：
AI（尤其是生成式 AI）可以显著增强客户体验。这种趋势有助于推动个性化、帮助分析客户反馈、为聊天机器人和虚拟助理提供支持，并最终简化很多流程。IBV 报告称，全球 78% 的高管计划将生成式 AI 扩展到他们的客户体验和员工体验中。
TikTok 和其他供应商为直播商务创造了机会。消费者可以在 TikTok 上观看介绍零售商产品的节目，并直接在这款应用程序上购买。零售商可以与有影响力的主播合作，这样就为零售商创造了一个很好的机会，以便在他们拥有的渠道之外接触新的受众。
零售商需要衡量几个关键的客户体验指标，以了解其方法是否成功，并找到改进方法。常见的指标包括：
这一指标与客户服务密切相关，并取决于客户解决问题或完成操作的难易程度。示例包括零售商履行请求、完成退款或回答问题。专家认为4（ibm.com 外部链接），这一分数可以帮助零售商了解客户对组织的感受。
1 报告称，今年美国网络零售额将达到 1.2 万亿美元（链接位于 ibm.com 以外），Retail Dive，2024 年 7 月 17 日。
2 53% 的美国人使用数字钱包多于传统支付方式（链接位于 ibm.com 以外），Forbes，2023 年 8 月 25 日。
3 Forrester 预测到 2028 年线下零售额将超过 4 万亿美元 （链接位于 ibm.com 以外），Retail Dive， 2023 年 8 月 3 日。
4 您必须考虑的 10 个客户服务和客户体验指标 （链接位于 ibm.com 以外）， Forbes，2024 年 2 月 12 日。