流程分析，有时称为业务流程分析 (BPA)，是业务流程管理 (BPM) 的一个子学科，是一种使组织的工作流程和业务运营更加有效、高效并能适应业务环境变化的系统方法。

通过流程分析，可以详细了解流程中的每个步骤，从而识别并消除低效和瓶颈。这种详细的检查常常能发现可以简化或自动化的冗余和不必要的任务，从而带来显著的成本节约和提高生产力。

此外，流程分析通过确保所有步骤均一执行，促进一致性和标准化，减少错误并提升质量。它还通过凸显资源未充分利用或负担过重的领域，促进更好的资源分配。

通过营造持续改进的文化，流程分析鼓励定期评估和优化，帮助组织保持敏捷和竞争力。通过分析流程获得的宝贵洞察分析支持更好的决策和战略规划，使流程更紧密地与业务目标保持一致，最终提升盈利能力。