个人 OKR 将职责与团队及组织优先级相关联，在保持战略协同的同时强化专业责任。以下示例展示个人 OKR 如何支撑更广泛的团队和企业目标。

示例 1：负责 CRM 实施的项目经理

目标：成功部署 CRM，在预算范围内按时满足业务需求

关键结果：

1. 在计划日期的 5% 范围内完成所有项目里程碑

2. 将项目支出保持在批准的预算范围内

3. 利益相关者对项目执行的满意度达到 90% 或更高

4. 在上线前完成 100% 的最终用户的培训

示例 2：使用新 CRM 的销售代表

目标：最大化新 CRM 价值以超额完成销售指标

关键结果：

1. 在 CRM 中维护 100% 完整和准确的客户记录

2. 使用 CRM 自动化将潜在客户的跟进时间从 48 小时缩短至 24 小时

3. 将个人销售转化率从 15% 提高到 22%

4. 根据 CRM 使用情况为团队提供 15 条最佳实践建议

个人 OKR 需平衡岗位职责与对团队/企业目标的贡献。最有效的个人 OKR 应清晰展现日常活动与战略重点的明确关联，聚焦成果而非单纯任务。这种方式帮助团队成员理解如何运用 OKR 实现个人发展与企业影响。

这些一致的例子展示了 OKR 如何跨组织层级协同工作以集中注意力，并推动结果朝着共同的可衡量目标迈进。如果设计得当，OKR 会创建一个相互关联的目标网络，帮助每个人了解他们的工作如何为组织的成功做出贡献。