OKR 和 KPI 有时被视为竞争概念。然而，组织通常会让两者相辅相成，作为 OKR 流程的一部分来实现公司目标。

KPI 通过提供可追踪可量化目标进展的量化数据，衡量 OKR 达成效果。它们可作为关键成果的支撑框架，确保其数据驱动、可量化且有时效性。

许多组织将 KPI 与 OKR 指标结合起来，创建一个用于跟踪和评估性能的可靠系统，在长期愿望与可衡量的、有时限的成就之间取得平衡。