衡量进度至关重要，尤其是对于依赖目标和关键结果 (OKR) 作为目标设定框架的企业而言，OKR 方法包括 OKR 跟踪、评分和优化，以使团队成员随时了解最新情况且不偏离方向，以实现战略目标。
将 OKR 用于全公司或部门计划的组织通常使用某些最佳实践来帮助衡量成功。这些最佳实践通常包括：
OKR 和 KPI 有时被视为竞争概念。然而，组织通常会让两者相辅相成，作为 OKR 流程的一部分来实现公司目标。
KPI 通过提供可追踪可量化目标进展的量化数据，衡量 OKR 达成效果。它们可作为关键成果的支撑框架，确保其数据驱动、可量化且有时效性。
许多组织将 KPI 与 OKR 指标结合起来，创建一个用于跟踪和评估性能的可靠系统，在长期愿望与可衡量的、有时限的成就之间取得平衡。
虽然 OKR 和 KPI 都是性能管理的重要工具，但它们的目的却截然不同。
OKR 框架侧重于定义雄心勃勃的目标和实现这些目标的可衡量的关键结果 (KR)。另一方面，KPI 是用于评估组织实现其目标的情况的具体绩效指标。
虽然 KPI 有时用于跟踪 OKR，但不应将其与 OKR 本身相混淆。
设定 SMART 目标是组织用来有效衡量 OKR 进展情况的另一种方法。“SMART”是“具体、可衡量、可实现、相关和有时限”的缩写。
这种方法提供了一种清晰、结构化的方式来设置现实的里程碑、监控进度和优化工作，以实现业务目标。
例如，旨在提高客户满意度的软件开发公司可能会遵循如下 OKR：
目标：在下一个季度内将客户满意度提高 15%。
关键结果：
或者，市场部门若以提升品牌认知与潜在客户获取为目标，可设定如下 OKR：
目标：提高品牌意识和潜在客户开发。
关键结果：
这两个 OKR 示例演示了如何使用 SMART 目标来创建定义明确且可衡量的 OKR。每个关键结果都是具体的、可衡量的、可实现的、相关的且有时限的。它们为利益相关者提供了实现组织目标的清晰路线图。
对 OKR 进行评分是衡量过程的重要组成部分。评分可帮助组织评估成功情况、改进决策并确定需要改进的领域。一些流行的 OKR 评分方法包括：
此方法为每个关键结果分配一个百分比分数以反映完成水平。例如，如果关键结果已完成 50%，则为其分配的分数为 50%。这种评分方法简单易懂，使团队能够快速衡量他们的进度。
这种方法使用彩色编码系统来显示关键结果的状态。通常使用三种颜色：绿色、黄色和红色。
绿色表示关键结果已步入正轨或已完成。黄色表示面临风险或需要关注。红色表示偏离轨道或未按计划进展。这种可视化表示确定了需要注意的领域，以便团队可以相应地确定优先级。
该方法根据完成程度为每个关键结果分配一个数值，通常介于 0 到 1 之间。
例如，若关键成果完成度达 50%，则计 0.5 分。这种评分方法可以更细致地表示进度，便于团队精准评估各关键成果完成状态。
此类评分方法可以帮助组织改进 OKR 项目管理、制定完成时间表并了解在此过程中正确与错误的地方。
其他经常推荐的提高 OKR 有效性的技巧包括：
能够简化 OKR 衡量的组织通常都能看到其推进结果的能力在不断提高。这些最佳实践可以帮助组织增强团队能力，并培育协作、问责和成功的文化。