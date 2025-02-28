敏捷转型的 OKR

标签
业务自动化 业务运营 分析
2025 年 2 月 28 日

作者

James Holdsworth

Content Writer

IBM Apptio team

敏捷转型的 OKR

实现目标和关键结果 (OKR) 可以帮助组织实现敏捷转型。组织可以使用 OKR 来定义明确的转型目标和可衡量的关键结果来跟踪进度。

“有衡量才有完成”是商业领域中经常听到的一句话，这个概念解释了为什么 OKR 有助于实现敏捷方法。

为了实现更高的业务敏捷性，组织需要明确的努力目标和实现目标的清晰计划。OKR 提供了一个战略框架来协调团队、资源和优先事项，使组织能够应对敏捷和数字化转型的挑战。

OKR 因能聚焦核心目标并强化问责制而获广泛应用。OKR 方法论由 Andy Grove 于 20 世纪 70 年代在英特尔首创，后经硅谷风投家 John Doerr 在其著作 Measure What Matters 中推广普及。1

OKR 在敏捷转型中的益处

成为一个敏捷的组织是许多企业的理想目标。OKR 通过提供一个具有诸多优势的框架来帮助组织变得敏捷，其中包括：

重点关注高优先级举措

通过设定雄心勃勃但可实现的业务目标，OKR 可以帮助组织专注于推动最大价值实现和影响的计划。
根据共同目标调整团队和资源

OKR 可以形成对关键优先事项的共识，帮助确保每个人都优先考虑相同的公司目标。这种共同愿景使团队能够有效分配资源，并就战略目标进行合作。
员工参与度提升

OKR 可以通过提供主人翁意识和目标感，以及将个人贡献与更广泛的组织目标联系起来，促进员工的参与。有了敏捷框架，团队拥有更大的自主权和自组织的自由，从而提高效率。
促进透明度与合作

OKR 可以促进关于预期结果、进展和挑战的开放式沟通，鼓励团队协作并分享洞察分析，以克服障碍。这种透明促进了一种开放的文化，并帮助个人和团队了解他们的工作如何为组织的总体目标做出贡献。
实现问责

OKR 提供了一个明确的框架，用于衡量进展情况并对个人和团队进行问责。
增强适应变化的能力

敏捷 OKR 借助清晰的 OKR 框架来设定和衡量目标，使组织能够快速响应不断变化的市场条件，并相应地调整其战略和举措。
俯视图：人们坐在桌前，用笔记本电脑工作

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使 OKR 与敏捷方法保持一致

敏捷是一种项目管理技术，有助于实现持续改进，鼓励所有团队成员加强协作并提高效率。虽然敏捷方法最初用于软件开发，但组织中的团队可能会从采用这些方法中获得益处。

OKR 自然地补充了 Scrum、看板和规模化敏捷框架 (SAFe) 等敏捷方法，帮助组织确定工作优先级、管理资源和衡量成果。通过将 OKR 与敏捷流程相结合，团队可以：

  • 为每个冲刺或迭代设定明确的目标。
  • 定义衡量进展与成功的关键成果。
  • 让团队目标与更广泛的组织目标保持一致，包括长期和短期目标。

全公司范围内敏捷和数字化转型的 OKR

为了实现成功的敏捷转型，组织通常会建立与其转型目标相一致的全公司 OKR。以下是针对敏捷转型活动的全公司 OKR 的一个可能示例：

目标：在整个组织成功实施敏捷方法。

  • 关键结果 1：到第二季度对 90% 的员工进行敏捷原则和实践培训。
  • 关键结果 2：到第 3 季度将项目交付速度提高 30%。
  • 关键结果 3：到第 4 季度将新产品上市时间缩短 25%。

此示例展示了公司范围的 OKR 如何使各部门和团队与组织的转型目标保持一致。

针对特定部门的敏捷转型的 OKR

除了全公司范围的 OKR 外，组织可能会制定部门特定的 OKR，以支持敏捷和数字化转型工作。例如：

  • IT：实施持续交付管道，将部署时间缩短 40%。

  • 产品：推出三种新的数字产品，每种产品的客户采用率达到 20%。

  • 营销：通过有针对性的数字营销活动，将在线潜在客户开发量提高 50。

关于在敏捷转型期间实施 OKR 的提示

将 OKR 实施到敏捷转型过程中时，许多组织采取以下步骤：

与负责任的个人接触

让关键利益相关者和员工参与 OKR 的制定有助于促进协调和认同。关键利益相关者可以包括高管和领导团队、产品经理、团队负责人和其他团队成员。关键责任 (KR) 负责人、Scrum Master 和敏捷支持人员也可在此阶段确定。

一些组织发现，建立敏捷项目管理办公室 (PMO) 有助于在敏捷环境中实施 OKR。敏捷 PMO 可以促进与 OKR 相一致的敏捷框架的开发。它还可以帮助团队通过迭代和增量方法跟踪进度。

规划 OKR 实施

在定义目标和关键结果时，组织通常着眼于雄心勃勃但可行的目标，这些目标遵循 SMART 框架：具体、可衡量、可实现、相关和有时限。关键结果通常与目标直接相关。

除了定义 OKR 之外，组织可能会确定关键绩效指标 (KPI)，以帮助对照 OKR 衡量组织表现。

OKR 应设定明确周期（如年度或季度），并配置清晰里程碑与截止时间。建立定期 OKR 复盘与更新节奏，可确保企业目标执行不偏离轨道。

培训和支持员工

员工可能需要培训和支持，以帮助了解敏捷团队如何工作，及其在敏捷方法和 OKR 方法论中的角色。敏捷方法的一个关键方面是，与许多传统组织的管理相比，它在很大程度上是协作性的，并且自上而下的程度较低。

持续跟踪和衡量 OKR

跟踪和衡量 OKR 指标和关键绩效指标 (KPI) 可以帮助组织了解是否真的取得了进展，或者是否需要改变做法。

建立定期检查和进度审查

定期检查，例如每月回顾（在团队层面、公司层面或两者兼而有之），可以帮助确保整个公司都走在 OKR 成功的正轨上。

OKR 审查提供了讨论进展和挑战并审查仍在待办事项中的建议的机会。

如果需要采取新行动，则检查可能会提供一个目标设定框架，鼓励为未来的迭代提出建议，并提供一次对潜在解决方案进行头脑风暴的机会。

组织可以使用数据驱动的洞察分析为其决策提供信息并完善 OKR，以进一步加快其向敏捷实践的转型，并取得更大成功。

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注释

1 衡量重要的事情，John Doerr，2018 年。