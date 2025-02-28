“有衡量才有完成”是商业领域中经常听到的一句话，这个概念解释了为什么 OKR 有助于实现敏捷方法。

为了实现更高的业务敏捷性，组织需要明确的努力目标和实现目标的清晰计划。OKR 提供了一个战略框架来协调团队、资源和优先事项，使组织能够应对敏捷和数字化转型的挑战。

OKR 因能聚焦核心目标并强化问责制而获广泛应用。OKR 方法论由 Andy Grove 于 20 世纪 70 年代在英特尔首创，后经硅谷风投家 John Doerr 在其著作 Measure What Matters 中推广普及。1