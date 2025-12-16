原生集成（有时称为内部集成或点对点集成）是指用于连接应用程序的内置方法，能够实现数据交换，无需外部连接器（或 集成方案），例如第三方软件或中间件。
原生集成通常由软件提供商的工程师构建和维护，常使用应用程序编程接口 (API) 来连接平台。 从最严格的技术定义上讲，“原生”一词指的是由同一组织开发的应用程序之间的集成，例如 Google Meet 与 Google Calendar 之间的集成。而在实际应用中，“原生集成”也常被用来指由集成所涉及平台之一所提供的集成。
包括 Salesforce、Google、Microsoft 和 Shopify 在内的许多平台都提供各自的应用市场，其中包含大量经过优化的集成方案，这些方案通常也被称为“原生”集成。Zoom 与 Google Calendar 的集成提供了类原生的用户体验：该集成可在 Google 的 Workspace Marketplace 中找到，并需经过 Google 的审查流程，以规范用户数据的使用、误导性或攻击性内容、欺诈及其他潜在不当要素。
这类原生集成力求尽可能无缝，在应用的标准界面内即可使用。从某种意义上说，它们是连接两个应用程序的“开箱即用”式解决方案。
在条件允许时，组织通常倾向于选择原生集成而非定制或第三方集成，因为原生集成相比第三方方案通常阻力更小，且能帮助组织避免创建和维护定制集成所带来的额外时间、资金和人力成本。
原生集成旨在为大多数用户提供最常用的功能。但不可避免的是，它们无法满足所有使用场景。 例如，不受支持的旧系统或小型定制应用可能过于小众，无法在平台的应用市场上获得原生集成。
原生集成也可能无法为某些使用场景提供足够的控制力。组织可能需要比原生集成所能提供的更复杂的“如果/那么”交互、协调工作流中多个不同应用的集成、更精细的数据流控制，或更具体的合规性功能。在此类情况下，组织可能会选择其他集成方案，例如统一 API、 iPaaS 或 嵌入式 iPaaS 平台，这些方案可实现更高程度的定制化，并简化众多应用与系统的集成。
有时，“API”一词被用来区分第三方集成与原生内置集成。这种说法具有误导性，因为原生集成通常也使用 API（常见的是 REST API）来促进数据交换。原生集成仅仅是一种构建集成的方法。
区别不在于是否使用 API 集成，而在于该集成是由应用供应商构建和维护，还是由第三方构建和维护。在 Zoom 和 Google 的例子中，原生集成将由 Zoom 或 Google 的工程师构建和维护。如果不存在这种原生集成，第三方公司可能需要构建并推广该集成，以实现这两款产品及其各自功能的集成。
原生集成可用于节省时间、降低出错可能性并简化流程。每个组织都有各自的集成需求，但存在许多常见的原生集成构建方式。
许多 IT 部门和开发团队使用专门的工单管理平台（如 Jira 或 Asana）来跟踪请求工单、进度以及在工单整个生命周期内的协作情况。这些平台拥有原生集成功能来辅助处理工单：请求可自动关联员工身份，可通过邮件发送更新，并可同步至文档或协作工具。
Slack 等聊天应用提供了与其他常用应用和平台的无缝集成。工作区管理员可以访问聊天应用的应用市场，安装多种集成，并控制一些基本权限和设置。
例如，Jira 等项目管理系统可与 Slack 集成，使用户能够创建工单、查看工单状态、在指定频道接收通知等。Outlook 和 Google Calendar 等日历应用可与 Slack 同步，根据日历日程自动将用户的 Slack 状态更改为“会议中”。视频聊天应用可通过简单的斜杠命令启动。
客户关系管理 (CRM) 平台帮助企业集中管理和维护客户数据。CRM 工具用于存储客户数据、客户支持交互记录、销售与账单信息、合同等。CRM 平台通常具备原生集成功能，便于创建与客户相关的工作流。
CRM 平台可与社交媒体网络集成，记录表明潜在销售线索的互动与参与情况。电子商务平台可将订单和客户信息自动添加至 CRM 平台。电子邮件营销服务可利用 CRM 平台中的客户数据，发送更高效、更具针对性的邮件。支付处理器的支付记录可实时自动列入 CRM 的销售数据流中。
除原生集成和第三方 API 外，还有其他集成方式。例如，统一 API 和 iPaaS 平台旨在为集成增加灵活性、可扩展性和强大功能。
统一 API 是一种单一、标准化的接口，用于访问特定领域（如会计、CRM或薪资）内多个第三方应用的 API。统一 API 使开发者能够通过一个端点与多个服务通信，而无需与每个单独服务集成并处理它们之间的数据、语法和认证差异。
统一 API 集成的一个用例是大型企业场景：由于并购或特定功能、本地化需求，不同部门可能使用不同的 CRM 平台。统一 API 可以构建集成，对来自多个不同 CRM 平台的数据进行规范化、精简和整合，从而提供更优的体验。
集成平台即服务 (iPaaS) 是一个基于云的平台，提供集成工具和解决方案，用于集成来自托管在不同 IT 环境中的多个 SaaS 应用、遗留系统、数据库、物联网设备和 API 的数据。
iPaaS 平台通常包含基于云的预构建连接器库（用于连接不同的应用和服务）、用于集成开发的低代码和无代码开发工具，以及其他有助于实现安全、可扩展集成的功能。iPaaS 是原生集成概念的延伸，旨在应对现代组织通常拥有众多应用，需要将其组织成工作流，并在其间共享和同步数据的现实情况。
其主要功能是通过确保兼容的数据格式、编排多步骤工作流、自动化数据流、处理 API 管理等，帮助组织克服集成复杂性，并降低混合环境下的集成成本。iPaaS 还专门设计为混合集成环境，这意味着它既能连接云端和本地部署的应用，同时提供一个基于云的平台来管理这些连接。这一功能使得 iPaaS 对于拥有大量遗留系统的组织而言，成为一种颇具吸引力的集成方式。
嵌入式集成平台即服务 (EiPaaS) 是一种基于云的集成解决方案，使软件提供商能够将集成功能直接嵌入到他们的应用程序中。与主要供内部团队内部使用的传统 iPaaS 不同，EiPaaS 面向外部。EiPaaS 旨在让软件应用的客户能够在不离开该宿主平台的情况下，自行设置和管理其集成。
EiPaaS 工具通常经过精简，使无需深厚技术知识也能实现多种集成。EiPaaS 工具可以被视为预打包的基础设施，为那些不需要或不想构建自有 iPaaS 平台的组织简化了集成流程。对于托管 EiPaaS 工具的 SaaS 公司而言，它们可以将客户留在自己的平台上，而不是将客户引向 iPaaS 提供商，并且通常能为消费者提供比单独使用 iPaaS 平台成本更低的 EiPaaS 工具。
根据 Zylo 的数据，2025 年企业平均管理着 275 个 SaaS 应用。集成可能是一项挑战，而 Salesforce、Shopify 和 Microsoft 等主流 SaaS 平台提供了数千种集成。此类集成可带来若干优势，包括：
组织只需通过简单配置即可启用集成，无需构建和维护定制连接器，因此团队能在数小时或数天内（而非数周）开始使用互联的工作流。
原生集成可降低客户组织的劳动力和开发成本。设置通常很简单，内部团队几乎无需管理要求。
许多原生集成是免费的——它们只是附带功能。其他可能需要高级订阅或按用户收费，但通常比构建自己的集成或购买单独的集成平台要便宜。
维护、更新和监控原生集成的责任由供应商承担，而非客户组织或最终用户。这意味着客户无需担心更新和其他变更带来的性能和功能问题。
与 许多第三方选项相比，原生集成可以提供更好的性能和可靠性。由于同一供应商同时设计和维护应用及其集成，用户通常能获得更稳定的行为、合理的重试/限流默认设置，以及更少的破坏性变更。
原生集成可能比第三方集成更安全。原因之一是无需中间环节。在其服务之间或服务与其他应用之间构建原生集成的公司，通常会使用自有 API 和安全机制，这些机制专门为其系统和需求而设计。
例如，微软在标准 OAuth 和 OpenID Connect 功能之上增加了企业级安全层，以增强其 Azure 环境的安全性。1
尽管原生集成被广泛使用，第三方集成也同样常见。组织可能不采用内置集成的原因包括：
使用原生集成时，客户通常只能接受供应商提供的内容。需求更具体的用户可能会发现其用例不被覆盖。
例如，原生集成可能不允许自定义数据字段，或无法在简单设置之外插入复杂逻辑。这可能使支持细致的工作流（如多步骤流程）变得困难。
可扩展性也可能成为问题；定制集成没有按用户收费的障碍，因此原生集成虽然前期成本可能较低，但长期来看可能更贵。
在数据量较大时，原生集成可能难以应对供应商未针对企业规模优化的吞吐量限制、超时或 API 速率限制。此外，原生连接器通常只覆盖部分主流应用和场景。随着技术栈的增长，可能出现缺口，使组织面临连接不完整或数据孤岛的问题。
对于原生集成中的宏观变化，客户几乎没有控制权。 如果客户组织围绕原生集成构建工作流，集成能力或可用性的任何变更都可能中断业务。集成可能被终止，或者协议可能发生变化，从而破坏与客户工作流和系统的兼容性。
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