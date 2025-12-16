原生集成通常由软件提供商的工程师构建和维护，常使用应用程序编程接口 (API) 来连接平台。 从最严格的技术定义上讲，“原生”一词指的是由同一组织开发的应用程序之间的集成，例如 Google Meet 与 Google Calendar 之间的集成。而在实际应用中，“原生集成”也常被用来指由集成所涉及平台之一所提供的集成。

包括 Salesforce、Google、Microsoft 和 Shopify 在内的许多平台都提供各自的应用市场，其中包含大量经过优化的集成方案，这些方案通常也被称为“原生”集成。Zoom 与 Google Calendar 的集成提供了类原生的用户体验：该集成可在 Google 的 Workspace Marketplace 中找到，并需经过 Google 的审查流程，以规范用户数据的使用、误导性或攻击性内容、欺诈及其他潜在不当要素。

这类原生集成力求尽可能无缝，在应用的标准界面内即可使用。从某种意义上说，它们是连接两个应用程序的“开箱即用”式解决方案。

在条件允许时，组织通常倾向于选择原生集成而非定制或第三方集成，因为原生集成相比第三方方案通常阻力更小，且能帮助组织避免创建和维护定制集成所带来的额外时间、资金和人力成本。

原生集成旨在为大多数用户提供最常用的功能。但不可避免的是，它们无法满足所有使用场景。 例如，不受支持的旧系统或小型定制应用可能过于小众，无法在平台的应用市场上获得原生集成。

原生集成也可能无法为某些使用场景提供足够的控制力。组织可能需要比原生集成所能提供的更复杂的“如果/那么”交互、协调工作流中多个不同应用的集成、更精细的数据流控制，或更具体的合规性功能。在此类情况下，组织可能会选择其他集成方案，例如统一 API、 iPaaS 或 嵌入式 iPaaS 平台，这些方案可实现更高程度的定制化，并简化众多应用与系统的集成。