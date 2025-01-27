gRPC 与 REST

在庞大的互联网地图中，应用程序编程接口 (API) 是连接城市、乡镇、海滩和其他目的地的道路。API 支持软件应用程序相互通信，以交换数据、特性和功能。Imperva 2023 年的一份报告发现，约 71% 的互联网流量由 API 调用组成，这表明这项技术对于现代应用程序和企业的运作至关重要。

毫无疑问，了解如何构建 API 是大多数开发人员的一项基本技能。但是，作为如此重要的基础设施，其种类也多种多样。

延续上文的比喻：12 车道高速公路并不比单车道地面道路更“优越”，前者会破坏城市社区构造，而后者在拥堵区域会引发灾难。构建 API 的不同架构风格（如 REST 和 gRPC）也是如此：它们各有优劣，而了解这些优缺点对于建立健康的基础设施至关重要。