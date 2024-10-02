发布日期：2024 年 7 月 5 日
撰稿人：Julie Rogers、Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
绿色制造，也称为可持续制造或绿色生产，是指以减少制造过程的整体碳足迹的方式生产产品。绿色制造最大限度地减少对环境的负面影响，同时节约能源和自然资源。
组织可以通过多种方式实施可持续实践：
制造商可以使用不同的策略减少总体能耗并提高能源效率。例如，绿色制造商使用高效的设备替代方案（如安装智能 LED 照明或隔热材料），以减少使用并节省能源成本。能源管理计划使用跟踪软件监控能耗并预测未来的能源使用情况。
精益生产是一种强调效率和减少浪费的生产方法。绿色技术，即减少行业对环境影响的技术，有助于实现精益生产。例如，智能工厂配备了数据收集传感器和分析软件，可以提供有关防止设备故障、库存管理和简化生产的一般方法的重要洞察分析。
为了进一步减少碳足迹，公司可以使用环保资源生产可持续产品，例如无毒或植物性原材料。包装也是使用可靠来源材料的一个机会，例如使用再生纸或再利用的纸张代替由原始木屑制成的纸浆。
由于制造业是一项重工业，因此常会以牺牲附近的自然区域作为代价。绿色制造企业致力于通过保护自然资源、野生动物和生物多样性来保护自然环境。在保护当地生态系统（尤其是土壤和健康）时，土地管理也是一项考虑因素。
虽然制造业的“绿色化”对于环保工作以及减少全球变暖的影响十分重要，但可持续发展也有对应的商业案例。绿色制造工艺可帮助企业提高运营效率、改善收益并增强整体竞争力。其他优点则包括：
实施环保制造实践的企业可以通过节约成本获得竞争优势。通过减少能源使用和提高运营效率，降低水电费，从而节省开支。此外，绿色制造方法产生的废弃物更少，从而为公司节约原材料和废弃物处理方面的资金。
绿色制造业务实践可以帮助组织满足环境、社会和治理 (ESG) 目标或当地环境标准。可持续性工厂能更好地遵守行业法规。
当今的消费者和公司利益相关者越发具备可持续发展意识，并已意识到重工业对环境造成的影响。保护地球的努力有助于增强公众信任、改善公司的公共关系，且有助于员工招聘。
具有可持续发展意识的消费者的增加意味着环境标准往往成为购买决策的一个因素。绿色制造可以帮助公司吸引具有环保意识的新客户群，这些客户群正在寻找环保产品或由可持续材料制成的物品。
为消费者制造更安全的产品，例如使用无毒材料或绿色清洁产品，可以为制造这些产品的员工创造更安全的环境。例如，使用天然材料代替合成材料可以减少员工接触危险材料和生产副产品的机会。
许多组织正在采用绿色制造流程：
美国内政部土地管理局 (BLM) 实施了新技术来提高农村 BLM 站点的能源效率。通过一项能源节约绩效计划，360 万美元的投资覆盖了美国西部六个州的众多小型设施。除节能之外，该项目还可每年减少近 400 万磅的碳排放量。2
DELMIA Apriso 解决方案由法国软件公司 Dassault Systèmes 设计，通过对工厂车间进行虚拟建模，帮助制造商改造全球生产线。通过优化制造流程，该解决方案可以减少能耗和废料浪费，从而降低碳排放。3
Thai Beverage Can Limited (TBC) 在整个生产过程中采用多种绿色制造实践，包括可持续采购和减少能源使用。TBC 从经认证符合第三方可持续发展标准的供应商处采购用于罐装的铝材料。该公司还改进了设备，将罐装过程中的电力和天然气使用量减少了 15%。4
制造业在过去几年中经历了一次重大的数字化转型，技术进步、不断变化的消费者需求和新冠疫情成为变革的主要催化剂。
可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。我们的目标是为人类和地球创造一个更加可持续的未来。
可再生能源是由自然资源产生的能源，其补充速度快于使用速度。可再生能源也称为清洁能源，包括太阳能、风能、水力发电、地热能和生物质能。
可持续技术是指在考虑环境、社会和经济因素的情况下创造或应用的技术。
循环性是在整个价值链中再利用或再生产品和资源以减少浪费的经济概念。这是循环经济的基本理念。
对于关注气候变化的倡导者来说，可再生能源发电的加速发展恰逢其时。
1 “通过数据共享减少制造业的碳足迹”（ibm.com 外部链接），世界经济论坛，2022 年 3 月 23 日。
2 “土地 管理局： 成功跨越六个州的 ESPC ”（链接位于 ibm.com 以外），联邦能源管理计划，2011 年 7 月。
3 “EGDC 成功案例：Dassault 3DS DELMIA” （链接位于 ibm.com 以外），欧洲绿色数字联盟，2024 年 4 月。
4 “产品管理”（ibm.com 外部链接），Thai Beverage Can Limited，2024 年 6 月 26 日访问。