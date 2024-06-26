循环性是在整个价值链中再利用或再生产品和资源以减少浪费的经济概念。这是循环经济的基本理念。
循环性可以帮助组织满足日益增长的环保商业实践需求并创造价值。更高效地利用资源可以节省原材料成本，而原材料成本往往占生产支出的很大一部分。
减少浪费和延长产品生命周期也有助于减少能耗，从而进一步降低成本和环境影响。
循环经济是一种经济模式，旨在通过再利用和资源效率来消除浪费并促进可持续发展。通过共享、维修、翻新、再制造和回收利用，循环经济可以创建闭环系统。示例和成功案例包括：
与损坏后必须丢弃的设备相比，可修复电子产品的产品寿命更长，从而可以让材料在价值链中保留更长时间。
共享经济平台允许人们分享汽车或房屋等资产，而不是拥有它们。分享可以降低制造业对新产品的需求，并鼓励更加可持续的消费。
可重复使用或可再填充的包装，或由可堆肥或回收材料制成的包装等新包装方法可以显著减少环境影响。
制定回收计划的零售商可以鼓励顾客退回旧衣物以进行回收或再销售，从而避免让纺织品出现在垃圾填埋场。
将循环性和循环系统整合到商业模式中具有多种优势，包括：
循环性可以通过回收和再利用、最大限度地减少废物和处置费用以及延长产品生命周期来降低原材料成本。
应用循环性最佳实践可以帮助组织满足环境、社会和治理 (ESG) 基准，例如实现零浪费或减少温室气体排放。
采用回收和再利用的材料可以使公司不易受到供应链漏洞的影响，例如材料短缺和成本波动。
循环商业模式体现了对可持续发展的承诺，这与日益具有生态意识的消费者和利益相关者产生了共鸣。
虽然循环性和可持续发展是相互关联的术语，但它们并非等同。可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。它更宏大的目标是为人类和地球创造更可持续的未来，并涵盖三大支柱：环境、社会和经济。
循环性是一种可持续实践，它只是通过再利用和最大限度地减少浪费来实现可持续发展这一更宏大目标的一步。例如，虽然循环供应链可能比线性经济中的供应链更具可持续性，但还有其他方法可以实现供应链可持续发展。
然而，政府和政策制定者认识到循环性在减排方面可以发挥的作用，并将其纳入可持续发展政策。例如，欧盟颁布了《Circular Economy Action Plan》，作为欧盟委员会“绿色新政”的一部分。1 该行动计划包括产品整个生命周期的举措，鼓励可持续消费，以尽可能长时间地将资源保留在欧洲经济中。
2024 年，智利政府发布了一项名为“Roadmap for Circular Chile by 2040”的循环经济计划。2 这份详细的计划为实现公平的循环经济制定了长期愿景，从而创造就业机会、减少废物、增加回收利用、重建生态系统并恢复非法垃圾场。
五个“R”（也称为 R 战略或 R 模型）是可持续发展、循环性和循环经济范围内的行动，旨在鼓励在整个价值链中尽可能保持材料的最高价值。它们是：
组织使用多种战略来实施循环方法：3
保留产品所有权是指企业出租或租赁其产品，而不是将产品出售给消费者。这种模式最适合耐用的高价值产品，如家具、机械或其他电子产品。例如，Xerox 除了出售机器外，还向企业客户租赁打印机、复印机和其他多功能设备。
这种战略包括制造使用寿命更长的高质量产品。虽然随着时间推移，这种模式意味着购买量减少，但耐用性是关键的差异化竞争优势，并可以建立客户忠诚度。博世电动工具通过再制造延长二手工具的使用寿命并销售翻新产品。
当一家公司进行回收设计时，它会建立制造流程来优化产品中使用的材料的可回收性。美国跨国公司高露洁重新设计了牙膏管，全部采用同一种塑料制成，使牙膏管更易于回收。4 某件物品由多种类型的一次性塑料制成时，需要将其分解，然后回收商才能对其进行分类。
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1 “Circular Economy Action Plan”，欧盟委员会，访问日期：2024 年 6 月 6 日。
2 “Roadmap for a Circular Chile by 2040”，智利政府，访问日期：2024 年 6 月 7 日。
3 “The Circular Business Model”，Atalay Atasu、Céline Dumas、Luk N. Van Wassenhove，《哈佛商业评论》，2021 年 7-8 月。
4 “Colgate Launches its Groundbreaking Recyclable Toothpaste Tube with ‘Recycle Me!’ Packaging in the US”，高露洁-棕榄，2022 年 2 月 17 日。