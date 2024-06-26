虽然循环性和可持续发展是相互关联的术语，但它们并非等同。可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。它更宏大的目标是为人类和地球创造更可持续的未来，并涵盖三大支柱：环境、社会和经济。

循环性是一种可持续实践，它只是通过再利用和最大限度地减少浪费来实现可持续发展这一更宏大目标的一步。例如，虽然循环供应链可能比线性经济中的供应链更具可持续性，但还有其他方法可以实现供应链可持续发展。

然而，政府和政策制定者认识到循环性在减排方面可以发挥的作用，并将其纳入可持续发展政策。例如，欧盟颁布了《Circular Economy Action Plan》，作为欧盟委员会“绿色新政”的一部分。1 该行动计划包括产品整个生命周期的举措，鼓励可持续消费，以尽可能长时间地将资源保留在欧洲经济中。

2024 年，智利政府发布了一项名为“Roadmap for Circular Chile by 2040”的循环经济计划。2 这份详细的计划为实现公平的循环经济制定了长期愿景，从而创造就业机会、减少废物、增加回收利用、重建生态系统并恢复非法垃圾场。