什么是循环性？

Sustainability

2024 年 6 月 26 日

作者

Alexandra Jonker

Editorial Content Lead

Julie Rogers

Staff Writer

什么是循环性？

循环性是在整个价值链中再利用或再生产品和资源以减少浪费的经济概念。这是循环经济的基本理念。

循环性可以帮助组织满足日益增长的环保商业实践需求并创造价值。更高效地利用资源可以节省原材料成本，而原材料成本往往占生产支出的很大一部分。

减少浪费和延长产品生命周期也有助于减少能耗，从而进一步降低成本和环境影响。

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为什么循环性很重要？

循环性是一种保护环境的可持续商业实践。消费和生产的增加会耗尽自然系统，造成污染并导致温室气体排放，这是气候变化的主要原因。

循环解决方案可在产品的整个生命周期（从生产到废物管理）中最大限度地减少碳排放。循环性还能够减少自然资源的使用，从而减缓生态系统和栖息地的破坏，并限制生物多样性丧失。

Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

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什么是循环经济？

循环经济是一种经济模式，旨在通过再利用和资源效率来消除浪费并促进可持续发展。通过共享、维修、翻新、再制造和回收利用，循环经济可以创建闭环系统。示例和成功案例包括：

可再生能源系统

可再生能源系统（例如风能太阳能发电装置）可以减少公司对有限资源化石燃料的依赖。

可维修的电子产品

与损坏后必须丢弃的设备相比，可修复电子产品的产品寿命更长，从而可以让材料在价值链中保留更长时间。

共享经济平台

共享经济平台允许人们分享汽车或房屋等资产，而不是拥有它们。分享可以降低制造业对新产品的需求，并鼓励更加可持续的消费。

包装创新

可重复使用或可再填充的包装，或由可堆肥或回收材料制成的包装等新包装方法可以显著减少环境影响。

纺织品回收

制定回收计划的零售商可以鼓励顾客退回旧衣物以进行回收或再销售，从而避免让纺织品出现在垃圾填埋场。

循环性有哪些商业优势？

将循环性和循环系统整合到商业模式中具有多种优势，包括：

成本效益

循环性可以通过回收和再利用、最大限度地减少废物和处置费用以及延长产品生命周期来降低原材料成本。
可持续性发展

应用循环性最佳实践可以帮助组织满足环境、社会和治理 (ESG) 基准，例如实现零浪费或减少温室气体排放。
复原力

采用回收和再利用的材料可以使公司不易受到供应链漏洞的影响，例如材料短缺和成本波动。
品牌声誉

循环商业模式体现了对可持续发展的承诺，这与日益具有生态意识的消费者和利益相关者产生了共鸣。

循环性与可持续发展

虽然循环性和可持续发展是相互关联的术语，但它们并非等同。可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。它更宏大的目标是为人类和地球创造更可持续的未来，并涵盖三大支柱：环境、社会和经济。

循环性是一种可持续实践，它只是通过再利用和最大限度地减少浪费来实现可持续发展这一更宏大目标的一步。例如，虽然循环供应链可能比线性经济中的供应链更具可持续性，但还有其他方法可以实现供应链可持续发展

然而，政府和政策制定者认识到循环性在减排方面可以发挥的作用，并将其纳入可持续发展政策。例如，欧盟颁布了《Circular Economy Action Plan》，作为欧盟委员会“绿色新政”的一部分。1 该行动计划包括产品整个生命周期的举措，鼓励可持续消费，以尽可能长时间地将资源保留在欧洲经济中。

2024 年，智利政府发布了一项名为“Roadmap for Circular Chile by 2040”的循环经济计划。2 这份详细的计划为实现公平的循环经济制定了长期愿景，从而创造就业机会、减少废物、增加回收利用、重建生态系统并恢复非法垃圾场。

五个“R”是什么？

五个“R”（也称为 R 战略或 R 模型）是可持续发展、循环性和循环经济范围内的行动，旨在鼓励在整个价值链中尽可能保持材料的最高价值。它们是：

  • 减少 (Reducing) 是指减少新材料的生产量和生产频率。这种战略旨在提高制造或使用效率，从而减少自然资源的使用。
  • 再利用 (Reusing) 是指通过再次使用产品或其零部件来延长使用寿命，无论是用于原始目的还是新功能。这种战略有助于延长材料的循环利用时间。
  • 维修 (Repairing) 是指修复损坏的零部件。这种战略通过再制造或升级改造，将缺陷产品恢复到可用状态，从而延长产品的使用寿命。
  • 翻新 (Refurbishing) 是指恢复二手产品的性能。这种模式通常应用于科技产品和电器，即翻新产品计划使用新组件或软件对旧设备进行升级，然后进行转售。
  • 回收 (Recycling) 是指对不能再使用的产品进行处理。在生命周期结束时进行回收可以减少浪费，并为新产品提供材料。

循环性战略

组织使用多种战略来实施循环方法：3

保留产品所有权

保留产品所有权是指企业出租或租赁其产品，而不是将产品出售给消费者。这种模式最适合耐用的高价值产品，如家具、机械或其他电子产品。例如，Xerox 除了出售机器外，还向企业客户租赁打印机、复印机和其他多功能设备

延长产品寿命

这种战略包括制造使用寿命更长的高质量产品。虽然随着时间推移，这种模式意味着购买量减少，但耐用性是关键的差异化竞争优势，并可以建立客户忠诚度。博世电动工具通过再制造延长二手工具的使用寿命并销售翻新产品。

回收设计

当一家公司进行回收设计时，它会建立制造流程来优化产品中使用的材料的可回收性。美国跨国公司高露洁重新设计了牙膏管，全部采用同一种塑料制成，使牙膏管更易于回收。4 某件物品由多种类型的一次性塑料制成时，需要将其分解，然后回收商才能对其进行分类。
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    脚注

    1 “Circular Economy Action Plan”，欧盟委员会，访问日期：2024 年 6 月 6 日。

    2 “Roadmap for a Circular Chile by 2040”，智利政府，访问日期：2024 年 6 月 7 日。

    3 “The Circular Business Model”，Atalay Atasu、Céline Dumas、Luk N. Van Wassenhove，《哈佛商业评论》，2021 年 7-8 月。

    4 “Colgate Launches its Groundbreaking Recyclable Toothpaste Tube with ‘Recycle Me!’ Packaging in the US”，高露洁-棕榄，2022 年 2 月 17 日。