知识管理是一种新兴的生成式 AI 应用。借助 AI 的力量，企业可以使用知识管理工具来收集、创建、访问和分享相关数据，以获得洞察分析。知识管理软件应用程序通常实施到集中式系统或知识库中，以支持业务领域和任务，包括人才、客户服务和应用现代化。

人力资源、人才和 AI

HR 部门可以通过内容生成、检索增强生成 (RAG) 和分类等任务，让 AI 发挥作用。可以利用内容生成来快速创建角色的描述。对于根据内部 HR 文档识别职位所需的技能，检索增强生成 (RAG) 可以提供帮助。分类可以帮助确定申请人的申请是否适合该企业。这些任务缩短了从有人提出申请到收到对其申请之决定的处理时间。

客户服务和 AI

客户服务部门可以通过使用 RAG、汇总和分类来利用 AI。例如，企业可以在其网站上加入客服聊天机器人，该聊天机器人将使用 AI 使对话更连贯和有针对性。检索增强生成可用于搜索组织知识的内部文件，以回答客户的询问并生成定制输出。摘要可以通过向员工提供客户问题和其先前与公司互动的简介来帮助他们。文本分类可用于对客户情绪进行分类。这些任务可以减少人工作业，同时改善客户支持，并有望提高客户满意度和保留率。

应用程序现代化和 AI

应用程序现代化也可以借助汇总和内容生成任务来实现。通过对公司的知识和业务目标的总结，开发人员可以花更少的时间学习这些必要信息，而花更多的时间进行编码。IT 工作人员还可以创建摘要工单请求，以快速处理支持工单中的问题和确定其优先顺序。开发人员使用生成式 AI 的另一种方式是，使用人类语言与大型语言模型 (LLM) 沟通，并要求模型生成代码。这有助于开发人员转化代码语言、解决错误并减少编码时间，从而可以激发更多创意。