履行优化可帮助公司应对订单履行流程 (OFP) 中的挑战和效率低下问题，以便及时、经济高效地履行客户订单。

OFP 本来就十分复杂。它涉及管理物流、生产、供应商关系等。OFP 的成功在于企业能够在正确的时间、正确的地点向正确的客户提供正确的产品。

然而，在订单履行流程中，很多事情都可能出错。缺货或特定商品的需求超过供应，可能会让潜在客户空手而归，从而导致错失收入机会和无法满足客户期望。库存水平过高可能会造成仓储成本高昂，并导致企业大幅降价。虽然降价有助于产品销售，但也会损害利润。供应链中的瓶颈可能会延迟产品的制造和交付，影响客户体验。公司还可能面临影响产品定价的高运输成本。

电子商务平台和全渠道履行策略给 OFP 带来了更多复杂性。如今，很多企业都在努力管理传统实体店、配送中心和仓库内的订单履行。