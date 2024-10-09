发布日期：2024 年 8 月 4 日
撰稿人：Alice Gomstyn、Alexandra Jonker
履行优化是指确定采购与订单履行的最佳选项的流程，从而更有效地利用库存并降低成本。
成功的履行优化可以实现多个业务目标，包括防止缺货、避免降价、提高客户满意度和提高盈利能力。常见的做法包括优化库存管理、简化仓库运营和改进运输流程。
组织可以使用履行优化系统来改进履行运营。它们可以集成到订单管理系统 (OMS) 和其他业务运营系统中。
履行优化可帮助公司应对订单履行流程 (OFP) 中的挑战和效率低下问题，以便及时、经济高效地履行客户订单。
OFP 本来就十分复杂。它涉及管理物流、生产、供应商关系等。OFP 的成功在于企业能够在正确的时间、正确的地点向正确的客户提供正确的产品。
然而，在订单履行流程中，很多事情都可能出错。缺货或特定商品的需求超过供应，可能会让潜在客户空手而归，从而导致错失收入机会和无法满足客户期望。库存水平过高可能会造成仓储成本高昂，并导致企业大幅降价。虽然降价有助于产品销售，但也会损害利润。供应链中的瓶颈可能会延迟产品的制造和交付，影响客户体验。公司还可能面临影响产品定价的高运输成本。
电子商务平台和全渠道履行策略给 OFP 带来了更多复杂性。如今，很多企业都在努力管理传统实体店、配送中心和仓库内的订单履行。
履行优化实践可能会因业务和行业而异。常见的此类实践包括：
库存管理需要确定订购多少产品、何时订购以及储存在哪里。通过分析历史销售模式来预测客户需求，可以帮助公司优化实体店和履行中心的库存水平，以避免缺货和降价。
提高仓库运营效率可以加快订单处理速度，同时还可以节省构成履行成本的人员和劳动力成本。策略包括优化仓库布局、将自动化和机器人技术集成到工作流中，以及整合仓库管理系统 (WMS)。
运输成本是总履行成本的一部分。企业可以通过确定符合交货时间目标且经济高效的运输方式，节省大量成本。例如，将客户的订单分两次发送，而不是一次发送，可能更便宜。同样，企业可以通过从一个配送中心采购和安排订单配送来节省资金，而不是另一个配送中心。
Pandora 是世界上最大的珠宝品牌之一，它使用智能化和自动化的履行引擎以快速且经济高效的方式将订单运送给客户。此外，库存可见性使该公司能够将实体店用作在线订单的小型配送中心。
德国家居装饰零售商 hagebau 利用订单管理系统提高了客户满意度，该系统为客户提供不同的履行选项，包括在线购买、店内取货和店内购买、送货上门。在线购买商品并在实体店退货的功能也提供了更便捷的客户体验。
Parker Hannafin Corporation 是一家运动和控制技术制造商，它建立了关于库存和订单的单一可信信息源。该计划提高了库存可见性，使公司能够优化库存水平并降低库存持有成本。这确保了订单得到快速准确的履行，从而提高了客户满意度。