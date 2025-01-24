什么是融资排放？

从下方街道仰视大都市摩天楼群

作者

Alice Gomstyn

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tamara Robinson

WW Product Marketing Leader

IBM Envizi

融资排放是通过金融机构的贷款和投资活动所产生的温室气体排放

 

融资排放归属于范围 3 排放范畴，即源自机构价值链中其他企业的间接排放，这些排放并非由该机构直接拥有或控制。（此类排放不同于直接由企业产生的范围 1 排放及与能源采购相关的范围 2 排放。）在金融领域，该价值链涵盖金融机构提供贷款或进行投资的各类企业。

如今，许多金融机构按照碳核算金融联盟 (PCAF) 制定的标准来计算和报告其融资排放量。这个全球性的非营利金融行业组织为可持续发展行动计划提供指导。其他行动计划与团体同样支持金融机构追踪并降低融资排放，包括净零银行业联盟与科学碳目标倡议 (SBTi)。

为什么融资排放很重要？

近期，全球气候变化减缓行动日益聚焦于可持续金融及各类金融机构的环境影响，包括商业银行、资产管理公司、保险公司与私募股权机构。与其他行业一样，金融行业也被敦促衡量其温室气体 (GHG) 排放，并承诺减少排放。然而，金融机构也因一种特定类型的间接排放即融资排放而受到关注。

与其他排放类型相比，融资排放的规模尤为显著。一项全球性研究发现，2022 年报告的与机构融资活动相关的排放平均是其直接排放的 750 倍。这种差异存在地域分布特征，北美金融机构披露的融资排放量平均比运营排放高出 11,000 倍。1

温室气体核算机构与环保倡导组织持续敦促金融机构对融资排放进行量化并实施减排。他们认为，金融业有能力塑造全球能源转型，从碳排放密集型的化石燃料转向清洁的可再生能源

根据企业气候行动组织科学碳目标倡议 (SBTi) 的阐述，金融部门能够“将资金重新配置给推动低碳转型的企业，同时撤离助长气候恶化的企业”。正如一位 SBTi 指导委员会成员所言，此类举措能够“搭建通往净零排放经济的桥梁，并推动基于气候科学的系统性升级。”2

衡量和报告融资产生的排放量，可以让金融机构更深入地洞察分析其贷款和投资决策对气候的影响。这使得机构能够设定供应链碳足迹减排目标，为其环境、社会及治理 (ESG) 行动计划提供依据，并回应具有环保意识的利益相关方。它还可以通过帮助机构确定其面临的气候相关风险和政策措施（如碳定价）来支持其风险管理工作。3

会计准则和指标

金融机构可参照碳核算金融联盟 (PCAF) 制定的方法论核算融资排放量。PCAF 是由金融服务机构组成的联盟，致力于协助银行及其他金融机构使其投资组合符合 2015 年《巴黎协定》的要求，该国际条约旨在限制全球变暖。

PCAF 于 2020 年首次发布其衡量与披露融资排放的通用标准《融资排放：全球温室气体核算与报告标准 A 部分》。它于 2022 年发布了更新版本。

PCAF 标准规定，金融机构的融资排放量应“根据对借款方或被投资方的贷款与投资比例份额”进行核算。4归因于某家金融机构的温室气体排放量，须能反映其对排放企业的投资规模或贷款额度。对一家公司的投资或贷款越少，相应金融机构的融资排放量就越低，反之亦然。

根据 PCAF 的通用核算公式，融资排放量等于借款方或被投资企业的排放量乘以所谓的归因系数。归因系数是指金融机构的未偿贷款及投资额，与受融资企业或项目总权益和债务的比率。

PCAF 针对构成贷款与投资组合的不同资产类别，提供了专门的融资排放计算指引。当前准则中包含的七个资产类别是：

  • 上市股票和公司债券
  • 商业贷款和非上市股权
  • 项目融资
  • 抵押贷款
  • 商业地产
  • 机动车辆贷款
  • 主权债务

PCAF 的融资排放标准最初获得了温室气体核算体系 (GHG Protocol) 的认证，该体系由世界资源研究所与世界可持续发展工商理事会联合发起。温室气体核算体系已确认 2020 版标准（包含六类资产核算方法）完全符合其范围 3 排放的计量与报告准则。

第七类资产类别，主权债务的计算方法已被纳入更新后的 2022 年 PCAF 标准，目前正在等待温室气体核算体系的批准。

除制定融资排放标准外，PCAF 还同步设立了促排排放与保险关联排放的核算准则。促排排放指与促进资本市场交易活动相关的温室气体排放，而保险关联排放则反映保险公司承保组合中企业的排放量。

支持举措

一些非营利组织鼓励并协助金融机构衡量、披露和减少其融资排放量。

CDP

CDP（前身为气候披露项目）是一家国际非营利组织，为政府及私营部门提供环境影响披露体系。该体系包含针对金融机构的专项问卷，要求披露其投资组合中关联企业的排放数据。

格拉斯哥净零排放金融联盟

格拉斯哥净零排放金融联盟 (GFANZ) 是一个全球金融机构联盟，致力于加速世界经济的脱碳化。该联盟鼓励各机构制定实现净零排放目标的计划，包括减少融资排放的战略。

净零排放银行联盟

净零银行业联盟是由联合国召集的全球银行联盟，各成员行通过设定运营与融资排放的减排目标，共同践行《巴黎协定》承诺。该联盟建议成员行建立排放基线，并设定以绝对排放量或排放强度为核心的减排目标。（强度目标是指相对于特定指标的排放目标，例如每千瓦时发电量或每吨产品对应的排放量。）5

气候相关财务信息披露工作组

气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 作为全球性组织，制定了一套旨在提升企业气候风险透明度的披露建议。作为工作职责的一部分，TCFD 指导资产管理人及资产所有者如何披露其在高碳排企业的投资敞口。该组织于 2023 年解散。

科学碳目标倡议

科学碳目标倡议 (SBTi) 帮助企业制定基于科学的减排目标。对于金融机构，SBTi 为投资与信贷组合制定了详细的通用目标设定标准。这些标准涵盖了包括以排放强度目标为中心、与借款人和被投资公司互动，并规范金融机构投资组合中化石燃料相关企业与项目的管理职责。6

融资排放的核算责任由谁承担？

融资排放指标的核算与报告责任由金融机构内部多个部门共同承担，包括资产经理、投资组合经理、风险与企报部门、企业 IT 及可持续发展部门。然而随着该领域的成熟，专门针对可持续金融的新兴岗位正不断涌现，其中便包括融资排放追踪专员。

衡量和报告融资排放量的挑战

致力于满足各类融资排放报告要求的金融机构，可能在数据采集与数据质量方面面临挑战。例如，TCFD 2022 年的一项调查发现，资产管理公司及资产所有者普遍指出，被投资公司提供的信息不足是其开展气候相关信息披露工作的最大障碍。7

提升融资排放数据质量将是一个持续迭代的优化过程。金融机构可采用 PCAF 创建的数据分级体系与评分卡，用以评估企业排放数据质量、追踪数据质量的时序变化并制定优化策略。

此外，PCAF 标准允许金融机构向经过验证的第三方数据提供商（如 CDP）寻求帮助，这些数据提供商收集来自公司的排放信息。机构还可以根据公司的经济数据以及通过公共数据源和第三方提供商获得的一般排放数据，估算金融公司的排放量。8

例如，温室气体核算体系 (GHG Protocol) 提供了使用排放系数的工具。这些是代表性数值，将企业产生的温室气体数量与该企业所开展的特定活动量相关联，从而实现排放量的计算。9

关键技术和功能

软件解决方案可以帮助金融机构追踪其提供融资所产生的排放，并支持其可持续发展报告。领先的解决方案可能包括以下功能和优势：

  • 提高数据质量并加强数据收集，包括从第三方提供商捕获排放数据。

  • 按部门、地区和公司分析排放和排放强度。

  • 跟踪减少被投资公司碳足迹的进展情况。

  • 将排放指标整合到一个模块中，以支持向 ESG 报告框架披露，例如欧盟的公司可持续性报告指令 (CSRD)。
