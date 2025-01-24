金融机构可参照碳核算金融联盟 (PCAF) 制定的方法论核算融资排放量。PCAF 是由金融服务机构组成的联盟，致力于协助银行及其他金融机构使其投资组合符合 2015 年《巴黎协定》的要求，该国际条约旨在限制全球变暖。

PCAF 于 2020 年首次发布其衡量与披露融资排放的通用标准《融资排放：全球温室气体核算与报告标准 A 部分》。它于 2022 年发布了更新版本。

PCAF 标准规定，金融机构的融资排放量应“根据对借款方或被投资方的贷款与投资比例份额”进行核算。4归因于某家金融机构的温室气体排放量，须能反映其对排放企业的投资规模或贷款额度。对一家公司的投资或贷款越少，相应金融机构的融资排放量就越低，反之亦然。

根据 PCAF 的通用核算公式，融资排放量等于借款方或被投资企业的排放量乘以所谓的归因系数。归因系数是指金融机构的未偿贷款及投资额，与受融资企业或项目总权益和债务的比率。

PCAF 针对构成贷款与投资组合的不同资产类别，提供了专门的融资排放计算指引。当前准则中包含的七个资产类别是：

上市股票和公司债券

商业贷款和非上市股权

项目融资

抵押贷款

商业地产

机动车辆贷款

主权债务

PCAF 的融资排放标准最初获得了温室气体核算体系 (GHG Protocol) 的认证，该体系由世界资源研究所与世界可持续发展工商理事会联合发起。温室气体核算体系已确认 2020 版标准（包含六类资产核算方法）完全符合其范围 3 排放的计量与报告准则。

第七类资产类别，主权债务的计算方法已被纳入更新后的 2022 年 PCAF 标准，目前正在等待温室气体核算体系的批准。

除制定融资排放标准外，PCAF 还同步设立了促排排放与保险关联排放的核算准则。促排排放指与促进资本市场交易活动相关的温室气体排放，而保险关联排放则反映保险公司承保组合中企业的排放量。