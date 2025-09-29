PCAF 由 ASN Bank 领导的 14 家荷兰金融机构于 2015 年成立。该计划源于荷兰政府的一项承诺，该承诺呼吁银行通过衡量和披露与贷款和投资相关的温室气体排放来引领向低碳经济的转变。随着时间的推移，越来越多的荷兰金融机构参与开发开源方法，以衡量从股票到商业房地产等各种资产类别的温室气体排放。

2018 年，PCAF 扩张到北美。在 Amalgamated Bank 的掌舵下，其他 12 家金融机构为北美市场量身定制了 PCAF 的温室气体核算方法。2019 年，全球价值银行联盟 (GABV) 共有 28 家银行采用了 PCAF 的温室气体排放披露方法。此后，ABN AMRO、Triodos Bank 和 ASN Bank 与 Amalgamated Bank 和 GABV 一起，使 PCAF 成为一项全球倡议。

此外，应银行和投资者的要求，PCAF 扩大了工作范围，涵盖了金融行业的更多方面。自 2021 年以来，各方的合作已为资本市场活动和保险业创建了温室气体排放测量和报告方法。

如今，已有 400 多家金融机构将其温室气体评估和披露方法针对 PCAF 的核算标准进行协调。1