发布时间：2024 年 3 月 4 日
撰稿人：Tom Krantz、Alice Gomstyn
PCAF 是一个由金融机构组成的全球联盟，致力于创建一种同步方法，以评估和披露与其贷款和投资相关的温室气体 (GHG) 排放。
作为一个非营利实体，PCAF 为金融机构提供有关业务可持续性举措的指导，例如：
通过采取这些措施，金融机构有可能为可持续金融铺平道路。他们还可以通过采用 PCAF 的温室气体核算标准，即金融业全球温室气体核算和报告标准（以下简称“标准”），更全面地了解其投资组合的碳足迹。
PCAF 由 ASN Bank 领导的 14 家荷兰金融机构于 2015 年成立。该计划源于荷兰政府的一项承诺，该承诺呼吁银行通过衡量和披露与贷款和投资相关的温室气体排放来引领向低碳经济的转变。随着时间的推移，越来越多的荷兰金融机构参与开发开源方法，以衡量从股票到商业房地产等各种资产类别的温室气体排放。
2018 年，PCAF 扩张到北美。在 Amalgamated Bank 的掌舵下，其他 12 家金融机构为北美市场量身定制了 PCAF 的温室气体核算方法。2019 年，全球价值银行联盟 (GABV) 共有 28 家银行采用了 PCAF 的温室气体排放披露方法。此后，ABN AMRO、Triodos Bank 和 ASN Bank 与 Amalgamated Bank 和 GABV 一起，使 PCAF 成为一项全球倡议。
此外，应银行和投资者的要求，PCAF 扩大了工作范围，涵盖了金融行业的更多方面。自 2021 年以来，各方的合作已为资本市场活动和保险业创建了温室气体排放测量和报告方法。
如今，已有 400 多家金融机构将其温室气体评估和披露方法针对 PCAF 的核算标准进行协调。1
PCAF 表示：“银行拥有全球大部分的可用资本。自《巴黎气候协定》签署以来，最大的银行已向化石燃料行业投资超过 4.6 万亿美元。”2
事实证明，燃烧化石燃料会释放出含碳废气，加速气候变化，威胁全球人口的福祉。金融业可以为其他行业树立榜样，在其投资活动中优先考虑温室气体排放透明度，促使温室气体排放问责制发展成为各市场的普遍做法。
最新标准要求银行将温室气体核算应用于七种资产类别：上市股票和公司债券；商业贷款和非上市股权；项目融资；抵押贷款；商业地产；机动车贷款和主权债务。通过衡量融资排放，银行可以透明地披露其温室气体排放风险敞口，识别与气候相关的转型风险和机遇，并根据《巴黎气候协定》设定排放基线。3
在金融行业中，资本市场在推动经济活动方面发挥着至关重要的作用，包括产生温室气体排放的大部分活动。PCAF 建议“为了帮助限制气候变化并到 2050 年实现净零排放目标，资本市场需要将大量资本重新分配给绿色和可持续发展的公司。”该标准的 B 部分为金融机构提供了一个机制，使其在促进资本市场交易（包括发行股票和债券）的工作中提供与温室气体排放相关的透明度。4
保险（和再保险）行业可以在支持脱碳举措方面发挥关键作用。再保险/保险行业和其他利益相关者对测量和报告温室气体排放工具的需求正在增加。该标准的 C 部分为测量和披露与商业线路和个人机动车线路相关的温室气体排放提供了指导。5
PCAF 标准正在五个地区实施：非洲、亚太地区、欧洲、拉丁美洲和北美。每个地区都有自己的区域实施团队，具有全面的治理结构。每个团队还可获得技术援助，以便免费实施温室气体核算和报告。
PCAF 表示，随着更多指标和见解的公开，通过区域实施吸取的经验教训将用于完善该标准并进一步实现联盟的使命：促进金融业与《巴黎气候协定》保持一致。
