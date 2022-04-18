标签
在迈向净零未来的竞赛中，科学碳目标是脱碳的关键驱动力。科学碳目标向企业表明，它们必须削减多少温室气体 (GHG) 排放以及以多快的速度进行削减，才能满足 巴黎气候目标 并防止气候变化的最坏影响。本文将解释这一承诺框架的关键要素。

什么是科学碳目标倡议？

科学碳目标倡议 (SBTi) 组织成立于 2015 年，由CDP联合国全球契约组织世界资源研究所 (WRI) 世界自然基金会 (WWF) 合作发起。

该倡议旨在通过设定基于科学的目标，动员私营部门采取紧急气候行动，帮助企业在应对全球变暖的同时把握机遇，在向净零排放转型的过程中提升竞争力。这项全球计划遵循自愿原则，但其设定科学目标的行动号召是加入 We Mean Business Coalition 等其他气候行动联盟所需的关键承诺。

该倡议定义并推广最佳实践，提供资源和技术指导，并独立评估和批准企业的目标。

设定科学碳目标所需的关键承诺：

  • 目标必须符合最新气候科学认为的必要要求，以确保将全球变暖控制在远低于工业化前水平 2°C 以内。鼓励企业朝着 1.5°C 的温控路径付出更大努力。
  • 目标必须涵盖公司全范围的范畴一和范畴二排放。
  • 如果范围 3 排放量占范围 1、2、3 排放总量的 40% 或以上，则必须设定范围 3 目标。
  • 目标设定的时间范围最短为 5 年，最长为 15 年。
  • 使用碳抵消不能算作减排。
  • 避免的排放不计入科学碳目标。
  • 必须使用该倡议批准的最新版本方法和工具来建模设定目标。
  • 要求每年公开报告目标进展情况。
  • 目标必须至少每 5 年进行一次审查，必要时需重新计算和重新验证。

当然，设定科学目标的确切细节更具技术性，可查阅科学碳目标倡议 (SBTi) 提供的完整标准、建议和指南，但此列表突出了最重要的承诺。

事实上，在实现巴黎气候目标的过程中，每个行业都面临着不同的挑战。认识到这一点，SBTi 制定了针对具体部门和行业的方法、框架和要求，以帮助各行各业的公司加入气候领袖的行列，一起制定基于科学的目标。

对于 建筑环境领域，行业指南仍在制定中，但已计划在未来通过网络研讨会和/或研讨会提供已开发的资源。

SBTi 基于科学的净零排放新目标

如今，可持续发展已成为企业领导者的首要关注点，净零排放目标的必要性也获得广泛认同。2019 年，净零排放承诺覆盖全球经济的 16％。到 2021 年，近 70% 承诺到 2050 年实现净零排放。

然而，许多目标因缺乏具体行动计划而受阻。因此，我们需要一个针对净零排放目标的通用标准，以回答涵盖范围、计数指标和何时实现这三个问题。

为填补这一空白，SBTi 于 2021 年 10 月推出了其新的净零标准。其主要目的是提供一种基于科学的评估净零承诺的方法。

制定净零科学碳目标所需的关键承诺：

  • 迅速且深度地削减价值链排放。净零标准涵盖企业的整个价值链（范围一、二与三）。大多数企业需要实现 90-95% 的深度脱碳才能达到该标准下的净零。
  • 设定实现零排放的近期与长期科学碳目标。这意味着立即采取快速减排行动，到 2030 年将排放减半，到 2050 年实现接近零排放，同时中和任何无法消除的残余排放（允许对最终 5-10% 的排放进行碳抵消）
  • 超越价值链，在科学碳目标之外进行投资，帮助减缓其他领域的气候变化。但企业必须遵循减缓层级原则，即承诺先减少自身价值链的排放，再投资减缓价值链以外的排放。
  • 企业还应公开披露如何为价值链之外的其他行动提供资金。
  • 在长期目标达成之前，不得进行任何净零声明。

随着这一共同标准的建立，曾困扰净零目标的不一致性问题将得以消除。过去，糟糕的目标可能具有误导性，因为一些公司设定的目标仅涵盖运营排放，尽管其下游排放要高得多。

同样，先前严重依赖碳补偿的公司也传达了一个信息，即他们不太可能为实现气候目标而改变商业模式。如今，有了统一标准，净零排放目标的质量验证变得更加容易，集体影响也得到了加强。

立即开始

一旦您的组织决定设定科学碳目标，需遵循以下五个步骤：
  1. 承诺——向 SBTi 提交一封信函，确认贵公司有意设定科学碳目标。
  2. 制定——开始制定符合 SBTi 标准、建议和指导的减排目标。
  3. 提交——将贵公司的目标提交给 SBTi 进行正式验证。
  4. 传达——公布贵公司的目标并告知利益相关方。
  5. 披露——每年报告公司整体排放量和目标进展情况。

为实现《巴黎协定》的目标，我们需要在 2030 年前将全球温室气体排放总量减半，并在 2050 年前实现零碳排放。科学碳目标正是这一进程的核心，它为公司设定了高质量的科学碳目标并向零碳转型提供了技术指导路线图。

目前，已有超过 2,800 家公司通过承诺设定科学碳目标来采取气候行动。其中超过 1,500 家公司位于欧洲，使之处于领先地位。亚洲以超过 580 家公司位居第二，而北美则以超过 450 家公司排名第三。从行业层面看，专业服务业是承诺设定科学碳目标公司数量最多的行业，超过 230 家；食品和饮料加工业以近 200 家位居第二；纺织、服装、鞋类和奢侈品行业以超过 170 家公司位列第三。

虽然科学碳目标无疑对环境有益，它们同样有利于企业的盈利表现，其带来的商业优势包括增强投资者信心、提升抵御监管风险的能力、促进创新、获得竞争优势以及强化品牌声誉。

 
