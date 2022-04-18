科学碳目标倡议 (SBTi) 组织成立于 2015 年，由CDP、联合国全球契约组织、世界资源研究所 (WRI) 和世界自然基金会 (WWF) 合作发起。

该倡议旨在通过设定基于科学的目标，动员私营部门采取紧急气候行动，帮助企业在应对全球变暖的同时把握机遇，在向净零排放转型的过程中提升竞争力。这项全球计划遵循自愿原则，但其设定科学目标的行动号召是加入 We Mean Business Coalition 等其他气候行动联盟所需的关键承诺。

该倡议定义并推广最佳实践，提供资源和技术指导，并独立评估和批准企业的目标。