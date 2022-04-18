在迈向净零未来的竞赛中，科学碳目标是脱碳的关键驱动力。科学碳目标向企业表明，它们必须削减多少温室气体 (GHG) 排放以及以多快的速度进行削减，才能满足 巴黎气候目标 并防止气候变化的最坏影响。本文将解释这一承诺框架的关键要素。
科学碳目标倡议 (SBTi) 组织成立于 2015 年，由CDP、联合国全球契约组织、世界资源研究所 (WRI) 和世界自然基金会 (WWF) 合作发起。
该倡议旨在通过设定基于科学的目标，动员私营部门采取紧急气候行动，帮助企业在应对全球变暖的同时把握机遇，在向净零排放转型的过程中提升竞争力。这项全球计划遵循自愿原则，但其设定科学目标的行动号召是加入 We Mean Business Coalition 等其他气候行动联盟所需的关键承诺。
该倡议定义并推广最佳实践，提供资源和技术指导，并独立评估和批准企业的目标。
当然，设定科学目标的确切细节更具技术性，可查阅科学碳目标倡议 (SBTi) 提供的完整标准、建议和指南，但此列表突出了最重要的承诺。
事实上，在实现巴黎气候目标的过程中，每个行业都面临着不同的挑战。认识到这一点，SBTi 制定了针对具体部门和行业的方法、框架和要求，以帮助各行各业的公司加入气候领袖的行列，一起制定基于科学的目标。
对于 建筑环境领域，行业指南仍在制定中，但已计划在未来通过网络研讨会和/或研讨会提供已开发的资源。
如今，可持续发展已成为企业领导者的首要关注点，净零排放目标的必要性也获得广泛认同。2019 年，净零排放承诺覆盖全球经济的 16％。到 2021 年，近 70% 承诺到 2050 年实现净零排放。
然而，许多目标因缺乏具体行动计划而受阻。因此，我们需要一个针对净零排放目标的通用标准，以回答涵盖范围、计数指标和何时实现这三个问题。
为填补这一空白，SBTi 于 2021 年 10 月推出了其新的净零标准。其主要目的是提供一种基于科学的评估净零承诺的方法。
随着这一共同标准的建立，曾困扰净零目标的不一致性问题将得以消除。过去，糟糕的目标可能具有误导性，因为一些公司设定的目标仅涵盖运营排放，尽管其下游排放要高得多。
同样，先前严重依赖碳补偿的公司也传达了一个信息，即他们不太可能为实现气候目标而改变商业模式。如今，有了统一标准，净零排放目标的质量验证变得更加容易，集体影响也得到了加强。
为实现《巴黎协定》的目标，我们需要在 2030 年前将全球温室气体排放总量减半，并在 2050 年前实现零碳排放。科学碳目标正是这一进程的核心，它为公司设定了高质量的科学碳目标并向零碳转型提供了技术指导路线图。
目前，已有超过 2,800 家公司通过承诺设定科学碳目标来采取气候行动。其中超过 1,500 家公司位于欧洲，使之处于领先地位。亚洲以超过 580 家公司位居第二，而北美则以超过 450 家公司排名第三。从行业层面看，专业服务业是承诺设定科学碳目标公司数量最多的行业，超过 230 家；食品和饮料加工业以近 200 家位居第二；纺织、服装、鞋类和奢侈品行业以超过 170 家公司位列第三。
虽然科学碳目标无疑对环境有益，它们同样有利于企业的盈利表现，其带来的商业优势包括增强投资者信心、提升抵御监管风险的能力、促进创新、获得竞争优势以及强化品牌声誉。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
利用 IBM 的可持续发展咨询服务，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更负责任、更具盈利能力的企业。