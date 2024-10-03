业务流程再造 (BPR) 示例

业务流程再造 (BPR) 是对核心业务流程进行彻底重新设计，以显著提高性能、效率和效益。BPR 示例不是一次性项目，而是专注于优化端到端流程和消除冗余的持续创新和变革之旅的典范。BPR 的目的是简化 工作流程、消除不必要的步骤并提高资源利用率。
BPR 涉及业务流程的重新设计，挑战组织内部的规范和方式。它通常侧重于对现有流程进行重大变革。它不应与 业务流程管理 (BPM) 相混淆，BPM 是一种更渐进式的流程优化方法，而业务流程改进 (BPI) 是一个更宽泛的术语，包括任何旨在改进当前流程的系统性工作。本博客概述了一些受益于 BPM 方法的 BPR 典范。
BPR 出现于 20 世纪 90 年代初，是一种旨在从根本上重新设计业务运营以实现业务转型的管理方法。1990 年，Michael Hammer 于 1990 年在《哈佛商业评论》上发表了一篇名为《再造工作：不要自动化，要消灭》的文章，并于 1993 年出版了 Hammer 和 James Champy 合著的《企业再造》一书。BPR 的早期成功案例是福特汽车公司，该公司在 20 世纪 90 年代成功实施了再造，以简化其生产流程并提高竞争力。
各种规模和行业的组织都在实施业务流程再造。第一步是确定 BPR 的目标，随后的步骤包括评估现状、找出差距和机会以及绘制流程图。
要成功实施 BPR，需要强有力的领导、有效的变革管理以及持续的持续改进的承诺。领导者、高级管理层、团队成员和利益相关者必须支持 BPR 计划，并提供必要的资源、支持和指导，以实现新的流程和有意义的变革。
利用 BPR 来 优化供应链需要对物流、库存管理和采购等各个环节进行细致的重新评估和重新设计。全面的供应链改革可能涉及重新思考采购战略、实施准时库存系统、优化生产计划或重新设计运输和配送网络。供应链管理软件 (SCM)、企业资源规划 (ERP) 系统和高级分析工具等科技可用于自动化和优化流程。例如，预测分析可用于预测需求和优化库存水平，而区块链技术则可提高供应链的透明度和可追溯性。
优点：
对于想要彻底变革客户关系管理 (CRM) 流程的组织而言，业务流程重组 (BPR) 战略至关重要。CRM 业务流程重组涵盖多个步骤，包括整合不同来源的客户数据、使用高级分析获得洞察，以及优化服务工作流程以实现个性化体验并缩短等待时间。
CRM 的 BPR 用例可能包括：
利用 BPR，公司可以建立起对每位客户的全面了解，从而预测客户需求，实现个性化互动，迅速解决问题。
优势：
越来越多的组织开始采用 BPR 来实现管理流程的数字化和自动化，以减少人为错误。这一转型需要用数字系统取代手动、纸质的工作流程，在日常任务中使用机器人流程自动化 (RPA) 等技术。
这可能包括简化薪资流程、实现人力资源业务数字化或发票开具程序自动化。这可以大大提高效率、准确性和可扩展性，使组织能够更有效地运作。
优势：
BPR 在优化产品开发流程（从构思到投放市场）方面发挥着至关重要的作用。这一全面改革包括评估和重新设计工作流程、促进跨职能合作以及利用先进技术进行创新。这可能涉及实施跨职能团队以鼓励沟通和知识共享，采用敏捷方法来促进迭代开发和快速原型设计，以及通过使用 Product Lifecycle Management (PLM) 软件等技术来简化文档和版本控制。
诸如此类的 BPR 计划使组织能够缩短产品开发周期时间，更快地响应市场需求，并交付可满足客户需求的创新产品。
优势：
在技术飞速发展的时代，BPR 是需要更新技术基础设施并使之现代化的组织的重要战略。这种转型涉及迁移到基于云的解决方案，采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 等新兴技术，以及整合不同的系统以改进数据管理和分析，从而做出更明智的决策。采用新技术有助于组织提高性能、网络安全和可扩展性，并为长期成功做好准备。
优势：
为了应对不断变化的动态市场和组织需求，许多公司借助 BPR 来重组员工队伍以减少冗余人员。这类战略性举措可能涉及精简组织结构、合并部门以及外包非核心职能。通过优化员工分配、消除冗余人员，组织能够降低成本、提高运营效率并将资源集中投入于关键的优先事项上。
优势：
BPR 是一种强大的工具，可以系统地识别业务运营中的低效、冗余和浪费现象。这使组织能够简化流程，降低成本。
BPR 专注于重新设计流程，以消除非增值活动、优化资源分配并提高运营效率。这可能需要自动执行重复性任务、重新组织工作流程以尽量减少瓶颈、与供应商重新谈判合同以获得更好的条款，或利用技术改善协作和沟通。这可以显著节省成本，提高盈利能力。
优势：
BPR 可以提高从制造到服务交付等各个业务流程的产出质量。BPR 计划通常会提高关键绩效指标 (KPI)。
提高产出质量的步骤包括实施质量控制措施、培养持续改进的文化以及利用客户反馈和其他指标来推动创新。
技术还可用于实现流程自动化。当员工摆脱分散注意力的流程时，他们可以更加专注于持续提供高质量的产品和服务。这可以建立客户的信任和忠诚度，为组织的长期成功提供支持。
优势：
BPR 对于优化人力资源 (HR) 流程至关重要。这些举措可能包括利用易于使用的门户网站实现入职流程自动化、简化工作流程、创建自助服务门户网站和应用程序、利用 AI 进行人才招聘，以及实施数据驱动方法来进行绩效管理。
提高员工敬业度也有助于吸引、培养和留住顶尖人才。使人力资源流程与组织目标和价值观保持一致，可以提高员工队伍的生产力、满意度和业务绩效。
优势：
以下案例研究表明，BPR 方法与用例相结合，可为客户带来效益。
布依格电信是法国一家领先的通信服务提供商，其传统系统难以满足大量支持电话的需求。结果如何呢？沮丧的客户只能苦苦等待热线电话，而布依格则面临着被竞争对手取代的风险。值得庆幸的是，布依格之前曾与 IBM 合作进行过 IBM watsonx AI 部署前的首次合作。第一阶段的参与为第二阶段将 AI 融入电信客户服务中心奠定了完美的基础。
如今，Bouygues 借助 IBM® watsonx Assistant 每月接听超过 800,000 个电话，而 IBM® watsonx Orchestrate 则有助于减轻客服人员以前必须手动处理的重复性任务，使他们能够腾出时间从事价值更高的工作。总体而言，客服人员在通话前后的工作量减少了 30%。1 此外，对于 800 万次客户与客服人员的对话，过去只能进行部分分析，但现在能够以一致的准确性进行汇总，从而形成切实可行的洞察分析。
这些技术合在一起，使布依格成为客户服务领域的颠覆者，预计每年可减少 500 万美元的运营成本，并使其处于 AI 技术的前沿。1
通过与 IBM 共同创造，抵押贷款机构 Finance of America 能够以客户为中心调整业务运营，为客户及其服务的潜在购房者创造价值。
为了实现这一目标，FOA 快速迭代了新的战略和功能，将客户服务和客户保留放在首位。IBM 推动的设计思维研讨会推出了跨渠道的一致品牌体验路线图，简化了代理商的工作，并简化客户的申请流程。
通过这次转型，FOA 预计将在短短三年内把客户群扩大一倍。在同一时间内，他们的目标是增加 50% 以上的收入和 80% 以上的收入。现在，美国金融公司已准备好提供更优质的服务，如债务咨询，这将有助于提高客户的终身忠诚度。2
IBM 的业务流程再造 (BPR) 对核心流程进行严格审查，以发现并重新设计需要改进的领域。通过退一步，战略家可以分析供应链、客户体验和财务运营等领域。BPR 服务专家可以嵌入新兴技术，彻底改革现有流程，全面改进业务。他们可以帮助您建立具有智能工作流程的新流程，从而提高盈利能力、剔除冗余并优先节约成本。
1. IBM Wow Story：布依格成为法国电信行业的 AI 标兵。最后更新日期为 2023 年 11 月 10 日。
2. IBM Wow Story：Finance of America 通过以客户为中心的转型提升终身忠诚度。最后更新时间为 2024 年 2 月 23 日。
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