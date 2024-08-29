人才招募是一个识别、吸引和招募熟练候选人的流程，以满足组织当前和未来的人员需求。人才招募的核心是为组织吸引潜在候选人，并聘用符合空缺职位要求且适合组织的候选人。

策略规划用于确保组织在正确的时间雇用正确的人才担任正确的职位，以推动成功。有效的人才招募策略与人力资源策略相一致，而人力资源策略又反映了组织更广泛的策略。

人才招募的流程通常包括工作分析、寻找、筛选、面试、选择和入职新员工。成功的人才招募通常还包含组织品牌，因为拥有积极品牌形象的雇主更有可能吸引人才。招聘策略用于与潜在候选人建立联系，包括在线招聘公告板（例如 LinkedIn、Indeed 等）、专业网络和社交媒体。此外，还需要有吸引力且高效的候选人体验，以确保候选人顺利完成招聘流程。技术的进步使得申请人跟踪系统 (ATS)、人工智能 (AI) 工具和数据分析的使用成为可能，这些工具可以简化流程，帮助识别优秀的候选人并提高雇主与候选人互动的清晰度。



通过鼓励招聘经理寻找多元化的申请人并促进公平和包容的招聘流程，人才招募在确保工作场所的多元、公平和包容 (DE&I) 方面也发挥着关键作用。