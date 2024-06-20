APM 将商业价值放在首位。它创建一个透明且符合组织总体业务战略的应用程序格局。APM 审视软件堆栈的每一个细节，减少冗余并检查整个企业架构。以下是 APM 使组织受益的方式列表：

实现成本合理化：APM 通过使用总拥有成本进行分类和评估，让决策者清楚地了解每个软件的价值。这样，组织领导者就能做出明智的决策，最大限度地提高投资回报。

消除风险：在应用程序生命周期结束时，应用程序可能开始出现故障并带来潜在风险。借助 APM，利益相关者和决策者可以为应用程序制定生命周期终止计划，并减轻任何潜在的安全漏洞。

制定透明的业务流程：APM 通过减少冗余应用程序和重复项，为技术堆栈提供战略规划。APM 可以发现代价高昂的瓶颈，并提供解决方案来简化组织的整个 IT 产品组合。

评估战略：APM 执行的广泛数据收集有助于实现更广泛的 IT 转型，并支持新的战略计划。APM 为决策者提供实时报告，帮助他们充分了解应该在哪些方面进行 IT 投资。它还有助于利益相关者根据项目对业务的估计影响做出明智的决策。

支持使用战略平台：使用 APM 是实施全面数字化转型（例如云原生战略）的关键组成部分。APM 评估旧版系统，并帮助决策者了解此类更改可能产生的长期影响。

扩大沟通：APM 将所有技术资产纳入一个统一平台，并创建一个允许整个企业进行协作的单一可信信息源。对于组织来说，引入 APM 可以节省成本，因为它将资源引导到正在使用并满足业务需求的应用程序上。