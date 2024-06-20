更新日期：2024 年 8 月 27 日
撰稿人：Teaganne Finn、Amanda Downie
应用程序组合管理 (APM) 是一个框架，用于优化和管理组织的所有技术堆栈和基于软件的服务。APM 业务流程涵盖一系列服务，包括库存、资产之间的业务功能和生命周期管理。
技术世界正在以前所未有的速度发展，这是应用程序组合管理的主要催化剂之一。拥有资产清单的组织需要一种现代机制来跟踪和评估每个业务应用程序的成功以及跨部门的一致性。领导者知道，他们不能落后，管理资产的方式也不能对业务产生持久影响。相反，他们希望创建一个可以主动监控技术和应用程序清单的环境。
应用程序组合管理通过创建完整的数字资产图景来帮助确保应用程序实现适当平衡。它使每个应用程序合理化，分析其对整个组织的贡献；并将这些数据用于评估 IT 成本和每项资产的价值。APM 考虑几种不同的优化指标，例如功能、路线图和未来规划。
另外，APM 很重要，因为它允许组织通过透明的业务应用程序生态系统遵守审计、安全合规性以及监管标准，而无需耗时的手动任务和电子表格。应用程序组合管理解决方案为所有业务应用程序提供必要的识别、评估和风险管理。
APM 将商业价值放在首位。它创建一个透明且符合组织总体业务战略的应用程序格局。APM 审视软件堆栈的每一个细节，减少冗余并检查整个企业架构。以下是 APM 使组织受益的方式列表：
实现成本合理化：APM 通过使用总拥有成本进行分类和评估，让决策者清楚地了解每个软件的价值。这样，组织领导者就能做出明智的决策，最大限度地提高投资回报。
消除风险：在应用程序生命周期结束时，应用程序可能开始出现故障并带来潜在风险。借助 APM，利益相关者和决策者可以为应用程序制定生命周期终止计划，并减轻任何潜在的安全漏洞。
制定透明的业务流程：APM 通过减少冗余应用程序和重复项，为技术堆栈提供战略规划。APM 可以发现代价高昂的瓶颈，并提供解决方案来简化组织的整个 IT 产品组合。
评估战略：APM 执行的广泛数据收集有助于实现更广泛的 IT 转型，并支持新的战略计划。APM 为决策者提供实时报告，帮助他们充分了解应该在哪些方面进行 IT 投资。它还有助于利益相关者根据项目对业务的估计影响做出明智的决策。
支持使用战略平台：使用 APM 是实施全面数字化转型（例如云原生战略）的关键组成部分。APM 评估旧版系统，并帮助决策者了解此类更改可能产生的长期影响。
扩大沟通：APM 将所有技术资产纳入一个统一平台，并创建一个允许整个企业进行协作的单一可信信息源。对于组织来说，引入 APM 可以节省成本，因为它将资源引导到正在使用并满足业务需求的应用程序上。
遵循下面列出的步骤是有效的应用程序组合管理流程的示例。APM 的目的是组织和简化企业管理技术资产和最大限度优化技术投资的方法。尚未部署 APM 框架的组织可以遵循以下设置：
APM 流程的第一步是盘点组织当前正在使用的所有应用程序和软件。应用程序合理化也在这个阶段完成。这是 APM 流程中必要的第一步，因为它会在引入新工作流程之前找到应用程序之间的重叠和冗余。
应用程序的生命周期是指其一直处于活动状态，在它被视为非活动状态时结束。但是，这些周期因应用程序而异，应在此处定义 IT 服务之间的任何依赖关系或关系。一旦组织了解了每个应用程序的生命周期，就更容易弄清楚它们在流程中处于什么位置。
此步骤需要战略决策，因为它要求组织对应用程序的重要性进行排名。即使是使用良好的应用程序，每个团队的排名也可能有所不同，因此应进行评估。此外，在此步骤中，应确定应用程序的所有者和用户，以便企业了解在更换或升级应用程序时谁会受到影响。
评估应用程序的另一个重要步骤是确定组织使用的每个软件的总成本和商业价值。在此步骤中，应创建一个框架，以确定每个应用程序的商业价值。这样一来，组织正在创建一个基线来评估其他即将推出的解决方案。
一旦引入 APM，就不会止步于此。对于应用程序所有者、用户和 IT 支持人员，继续通过开放式沟通渠道评估所有应用程序软件非常重要。
持续评估应用堆栈在组织中的运行状况以及可以改进的地方。定期会面以评估性能不佳的应用程序和服务。
正确实施是组织应用程序组合管理框架取得成功的关键驱动因素。通过采取必要的步骤，APM 可以成为推动智能投资和最大限度发挥影响的资产。实施和使用 APM 的最佳实践包括：
要使 APM 取得成功并实现战略重点，就不能孤立存在。它必须支持当前的业务功能，并与战略业务路线图整合，例如战略组合管理、项目组合管理和项目交付。所有这些管理工具都涉及应用程序清单的不同方面，应整体考虑。
如果不清楚地了解当前用户的需求，APM 就无法发挥作用。APM 的目标是更好地使业务功能与公司的整体战略保持一致。只有在就用户需要什么来完成他们的工作进行开放式沟通的情况下，才能做到这一点。
通过 APM 收集的唯一数据是有助于实现组织目标输出的数据。确定所选输出需要哪些数据，以及哪些数据可以实现总体价值。数据收集非常耗时且需要大量资源，因此，请尝试专注于有价值的数据并限制工作范围。
APM 需要所有相关方进行深入沟通，以免 IT 组织之外产生混乱。员工需要了解为什么 APM 对企业来说是一项必要、值得的投资，以及它如何对他们的工作产生积极影响。
什么是应用程序组合管理 (APM)？
APM 是一个通过各种分步评估流程，帮助组织识别和整理所有应用程序的过程。
APM 有哪些步骤？
应用程序组合管理与应用程序合理化有何不同？
APM 是指整个应用程序管理流程。应用程序合理化是 APM 流程的第一步，即利益相关者决定保留哪些应用程序以及删除哪些应用程序。
APM 如何与 IT 战略和业务目标保持一致？
APM 旨在帮助确保技术堆栈的优化符合业务目标。例如，如果目标是降低运营成本，APM 可以帮助组织确定可以在哪些方面简化产品组合，以降低成本并减少资金浪费。
APM 如何帮助优化 IT 投资？
APM 可帮助确保 IT 团队准确了解组织拥有哪些应用程序、这些应用程序的性能如何以及它们的业务成本，从而优化 IT 投资。APM 可以识别重复和冗余资产，例如已付费但未使用的应用程序。IT 团队掌握这些信息后，就可以消除冗余并进行更具战略性的投资。
APM 是否可以支持数字化转型计划？
是。在重大数字化转型之前实施 APM 是成功的关键。通过分析、生命周期管理和整合过程，可以深入了解任何组织数字化转型的潜在影响、风险和投资回报率。
应用程序组合的审查或更新频率是多少？
APM 应该是一个连续过程。它监控资产的当前状态，但也必须具有前瞻性。应用程序性能和生命周期分析可帮助企业避免应用程序无序扩展，从而节省资金并提高网络安全性。
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