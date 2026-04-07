超越自动化：AI SDR 如何重新定义销售

企业实施 AI SDR 的目的：
与人类 SDR 不同，AI SDR 无需依靠人工操作即可完成这些工作。它们可自主运行，处理大量早期阶段的客户互动。它们利用数据、自动化技术以及智能体式 AI，来决定联系对象、触达时机，以及如何与每条销售线索开展互动。这些功能使其能够大规模、持续地开展客户触达与商机筛选工作，为 B2B 销售领域的销售线索生成及销售漏斗管理打造更稳定、更高效的模式。
AI SDR 旨在通过处理时间密集型和重复性任务来复制和扩展人类 SDR 的作用。它们能够实时对接海量的呼入与外呼销售线索，并实现不间断运行。通过分析来自客户关系管理系统及客户行为等数据源，AI SDR 能够对高意向潜在客户进行优先级排序，并根据具体场景定制互动方式。许多 AI SDR 还可以管理跟进、回答常见问题和安排会议，帮助团队简化早期阶段的执行，并帮助捕获每个销售线索。
AI SDR 在销售运营中变得越来越普遍。它们通常被定位为自主智能体，可承担相当一部分销售管线构建工作。它们持续、大规模运营的能力使企业能够在保持持续参与的同时抓住更多机遇。
AI SDR 标志着早期销售工作模式的转变。。传统上，销售开发工作依赖人类销售开发代表来调研潜在客户、发送触达信息并持续跟进。AI SDR 引入了能够以更快速度连续执行这些任务的系统。这些能力提升了客户对企业响应速度与互动连贯性的期望。
买家期望在首次接触时就获得快速、相关且个性化的互动。AI SDR 可使企业对客户的主动咨询实现即时响应，并保持持续互动。这降低了错失商机的风险，并使销售触达方式与买家偏好的线上互动模式保持一致，重点聚焦于超个性化服务。
AI SDR 也在影响人类 SDR 和客户经理的角色。各团队开始依托 AI 处理初期客户互动，同时将人力转向更高价值的沟通工作。这改变了销售线索的生成与管理方式，也要求企业重新审视其工具、流程及绩效指标。
从更广泛的角度看，企业越来越多地利用数据和自动化技术来指导销售周期中的决策。在 IBM 近期针对 Salesforce 客户开展的一项调查中，63% 的受访者表示，受 AI 影响，其对销售赋能的投入已有所增加或大幅增加。1
AI SDR 通常是这一转型中最早出现、也最直观的应用之一。其应用标志着行业正朝着与人类团队协同运作的更高自主性系统方向发展，这将重塑销售管理者的团队组织方式，以及销售人员的工作时间优先级安排。
AI SDR 通过将多种人工智能技术与销售数据、自动化系统相结合，执行早期销售相关工作。它们可连接 CRM 平台、营销系统和数据源等工具。这些对接环节通常属于更广泛技术栈的一部分，包括 Salesforce、HubSpot 等平台以及其他销售工具。这些系统可提供企业数据、买家行为及历史互动信息，AI 据此来确定联系对象、互动时机，并为每次沟通定制个性化方案。
现代 AI SDR 背后的一个关键概念是智能体式 AI。AI SDR 并非遵循预设规则或工作流，而是以自主 AI 智能体的形式运行，这类智能体通常也被称为 AI 销售代理或 AI SDR 代理。这些智能体可以做出决策并朝着某个目标采取行动，在销售领域，这些智能体可以生成并确定销售管线。AI 智能体能够主动发起客户触达，根据反馈调整沟通信息，并自主确定后续步骤，无需人工持续干预。Salesforce 客户报告称，AI 智能体和助理正开始在 IT、销售和客户服务领域带来最大的投资回报率。1
支撑生成式 AI 功能的大语言模型与自然语言处理技术一同，让 AI SDR 能够以类人的方式进行沟通。它们能够回复呼入消息，并在电子邮件、在线聊天、短信等多个渠道开展基础对话。AI SDR 会根据上下文调整语气和内容。它能够生成个性化信息与个性化邮件，包括各类冷邮件及更广泛的陌生触达内容。它还可以回答有关产品、应用场景或定价的常见问题。例如，若潜在客户表现出兴趣或提出问题，AI SDR 能够解读其意图并做出恰当回应，或将对话引导至预约会议环节。
机器学习模型通过识别历史数据中的模式来支持决策。它们借助销售线索评分帮助 AI SDR 对销售线索进行优先级排序，并运用预测性分析优化客户触达，逐步提升互动效果。结合自动化技术，这些功能使 AI SDR 能够持续执行触达序列、管理跟进工作并更新系统信息。最终形成的系统能够自主开展销售开发任务管理工作，具备更高的自主运行能力。
AI SDR 可广泛应用于各类早期销售环节，体现了其在销售流程中作为自主智能体的作用。这些用例强调了 AI SDR 在实践中的运作方式，并利用 AI 科技来管理交互和推动管道开发规模化。
AI SDR 使用自然语言处理和大型语言模型来，实时对接入站销售线索。当潜在客户填写表格或开始聊天时，AI 能够提出资质筛选问题、解读回复内容，并根据预设标准判断其匹配度。
例如，当访客在网站上申请产品演示时，AI SDR 可立即发起对话，询问对方企业规模与使用场景，随后完成线索资质审核，并在数分钟内为其预约与销售代表的会议。
通过机器学习和数据分析，AI SDR 会根据企业特征、意向数据以及历史互动情况等信号，识别目标客户并对其进行优先级排序。这有助于实现可规模化的外向型销售工作，通常还包括将客户触达与理想客户画像相匹配。大语言模型会针对每个潜在客户量身定制个性化推广。
例如，如果 AI SDR 识别出一批显现出购买意向的企业，便可发送针对性定制化邮件，提及行业特有痛点，并根据互动情况自动开展后续跟进。
机器学习和智能体式 AI 支持 AI SDR 持续跟进暂未准备好购买的潜在客户。它们会长期追踪客户行为，并发送相关内容或信息以维持线索热度。
例如，如果潜在客户下载了白皮书但还没有准备好进行通话，AI SDR 可以发送附带相关资料的跟进信息，并在互动活跃度提升后再次跟进。
AI SDR 将自动化技术和大语言模型结合，以管理电子邮件、聊天和消息传递平台上的对话。它们能够在多个渠道间保持沟通上下文，并根据此前的互动记录调整回复内容，涉及渠道包括社交媒体、短信以及领英等专业社交平台。
例如，如果潜在客户打开电子邮件但没有回复，AI SDR 可能会通过领英消息或文本进行跟进。如果潜在客户回复，则可以通过电子邮件继续对话。
AI SDR 无需人工参与即可协调日程并预订销售会议。它们可以通过对话判断对方的可预约时间，并确认相关细节。在筛选销售线索后，AI SDR 可能会建议可用时段、处理日程安排，并直接在销售代表的日历上确认会议时间。
智能体式 AI 可让 AI SDR 根据时间节点、互动情况与沟通上下文，自动管理后续跟进工作。因此，它们会自主决定何时重新触达客户，并调整沟通话术。
例如，如果潜在客户没有回复初始电子邮件，AI SDR 可以从不同的角度发送跟进邮件，并持续执行触达流程，直至收到回复或将该线索调低优先级。
智能体式 AI 将高意图的销售线索移交给销售代表。一旦销售线索符合资质审核标准并表现出兴趣，AI SDR 即可将该商机分配给客户经理，并汇总提交所有互动记录与关键信息摘要。
AI SDR 利用数据集成和机器学习，通过来自外部的额外信息来丰富销售线索记录。这项功能能够提升精准定位能力与个性化服务水平。当有新的销售线索进入系统时，AI SDR 可以通过企业信息和近期活动来丰富其个人资料，然后利用这些数据来定制推广策略。
AI SDR 和人类 SDR 的核心职能相同，但在执行销售开发工作的方式上有所不同。综上所述，这些差异共同指向一种混合模式：由 AI 处理高重复性、大批量的任务，而人类则专注于更高价值的互动沟通。这些区别可以体现在几个关键领域：
作为更广泛自动化工具类别中的一部分，AI SDR 能够帮助团队减少人工操作，提升工作的一致性。以下优势体现了 AI SDR 对当今销售团队产生影响的最重要方式：
IBM® watsonx Orchestrate 通过会话式 AI 自动执行重复性销售任务，让销售团队腾出时间来建立客户关系。
IBM® iX 帮助公司通过数据驱动的举措转变其销售方法和收入运营。
通过 360 度全方位洞悉销售活动，增加收入并提高生产力。
1. The State of Salesforce 2025-2026，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2025