超越自动化：AI SDR 如何重新定义销售

企业实施 AI SDR 的目的：

扩大潜在客户开发规模 ：自动化开展触达、调研与跟进工作，从而覆盖更多销售线索。

：自动化开展触达、调研与跟进工作，从而覆盖更多销售线索。 确保销售线索互动的连贯性 ：提供及时且有条理的互动，避免遗漏任何销售线索。

：提供及时且有条理的互动，避免遗漏任何销售线索。 实时根据数据采取行动 ：使用意图信号和行为数据，在适当的时机触发推广活动。

：使用意图信号和行为数据，在适当的时机触发推广活动。 重新聚焦人类团队：让人类销售开发代表腾出精力，专注于高价值沟通与已合格的商机。

与人类 SDR 不同，AI SDR 无需依靠人工操作即可完成这些工作。它们可自主运行，处理大量早期阶段的客户互动。它们利用数据、自动化技术以及智能体式 AI，来决定联系对象、触达时机，以及如何与每条销售线索开展互动。这些功能使其能够大规模、持续地开展客户触达与商机筛选工作，为 B2B 销售领域的销售线索生成及销售漏斗管理打造更稳定、更高效的模式。

AI SDR 旨在通过处理时间密集型和重复性任务来复制和扩展人类 SDR 的作用。它们能够实时对接海量的呼入与外呼销售线索，并实现不间断运行。通过分析来自客户关系管理系统及客户行为等数据源，AI SDR 能够对高意向潜在客户进行优先级排序，并根据具体场景定制互动方式。许多 AI SDR 还可以管理跟进、回答常见问题和安排会议，帮助团队简化早期阶段的执行，并帮助捕获每个销售线索。

AI SDR 在销售运营中变得越来越普遍。它们通常被定位为自主智能体，可承担相当一部分销售管线构建工作。它们持续、大规模运营的能力使企业能够在保持持续参与的同时抓住更多机遇。