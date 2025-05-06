公有云和混合云架构有不同的用途。可以将公有云想象为一片拥有无限水域的海洋。然后有人想，嘿，我们可以把一些水放在我们的桌子上，就像一个小水族馆，这样我们就有了自己的私人海洋！这就是我们从公有云转向私有云的方式。但私有云有其局限性，就像鱼缸中无法容纳一头鲸鱼。这是我们需要混合云的场合。

混合云将两者连接起来，允许企业在公共环境和私有环境之间进行混合和匹配。它把所有东西都连接在一起，不管鱼缸里有什么，海洋里有什么，它都能在两者之间游来游去。但对于中小企业来说呢？管理混合环境就像同时维护鱼缸和海洋，您仍然要负责维护、安全和互操作性。