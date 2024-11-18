下一代数据集成的力量

即使是最雄心勃勃的人工智能 (AI) 计划，数据质量差也会使其脱轨，导致经济损失和战略挫折。现代数据集成解决方案（例如 IBM® DataStage）通过为开发人员、工程师和企业提供旨在增强以下方面的技术技来应对这些挑战：
通过采用强大的数据集成框架，企业可以帮助确保数据的准确性、及时性和价值，释放其 AI 投资的真正潜力并推动整个组织做出明智的决策。
企业领导者面临着实施生成式 AI (gen AI) 的巨大压力，因为它具有影响盈利的巨大潜力：预计在未来 10 年内，gen AI 将使全球 GDP 增长 7%。Gartner 预计，到 2026 年，80% 的企业将部署或计划部署基础模型，并采用生成式 AI，因此支持 AI 计划的必要性比以往任何时候都更加紧迫。
然而，企业扩展 AI 面临着巨大的进入壁垒，主要是与数据相关的问题。组织需要可靠的数据来构建强大的 AI 模型并获得准确的洞察分析，但当今的科技环境带来了前所未有的数据挑战，阻碍了 AI 计划的发展。据 Gartner 预测，到 2025 年底，至少 30% 的生成式 AI 项目将在概念验证后因数据质量差而被放弃。
干净、一致和可靠的数据对于最大限度地提高 AI 投资回报率至关重要，尤其是考虑到不同格式和位置的数据的爆炸性增长。采用 Data Fabric 架构的企业方法可以加速 AI 就绪数据的生成，该方法在整个组织内实现数据民主化，有助于确保及时、可信、业务就绪的数据。成功 Data Fabric 架构的一个关键支柱是数据集成。
数据集成是 Data Fabric 的关键要素，也是提高 AI、商业智能 (BI) 和分析用例中数据可用性的关键组成部分之一。现在，这对于公司的蓬勃发展至关重要；通过合并来自各种来源的数据，企业可以获得宝贵的洞察分析，做出更好的决策，发现新的收入机会并简化运营。然而，传统的数据集成实践和技术通常面临以下几个障碍：
现代数据集成解决方案通过提供以下支持来应对这些挑战：
近二十年来，IBM 一直是数据集成领域值得信赖的供应商，提供行业领先的工具。为了满足企业在当今混合云和 AI 环境下的需求，IBM 推出了下一代 DataStage。这是一个现代数据集成解决方案，可帮助设计、开发和运行任务，以行业领先的性能和灵活性来移动和转换数据，从而企业能够释放数据的真正潜力。
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