下一代数据集成的力量

即使是最雄心勃勃的人工智能 (AI) 计划，数据质量差也会使其脱轨，导致经济损失和战略挫折。现代数据集成解决方案（例如 IBM® DataStage）通过为开发人员、工程师和企业提供旨在增强以下方面的技术技来应对这些挑战：

生产力 ：一个机器学习辅助的、无代码或低代码界面，可快速连接和集成来自数百种数据源、目标和格式的数据。

：一个机器学习辅助的、无代码或低代码界面，可快速连接和集成来自数百种数据源、目标和格式的数据。 性能 ：行业领先的并行处理引擎，具有主动数据管道可观察性和监控。

：行业领先的并行处理引擎，具有主动数据管道可观察性和监控。 灵活性：使用远程引擎架构在任何云、虚拟私有云 (VPC)、地理位置或本地按照您的条件处理数据，并使用根据用例需求量身定制的各种可重复使用的集成模式。

通过采用强大的数据集成框架，企业可以帮助确保数据的准确性、及时性和价值，释放其 AI 投资的真正潜力并推动整个组织做出明智的决策。