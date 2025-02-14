在使用开源基础模型时，人工智能治理在整个模型生命周期中非常关键。从风险评估开始，组织必须首先确定模型是否可以安全使用。适用于通用场景或个人使用的安全标准，未必适配企业级用例。

以 DeepSeek-R1 为例，组织可能认为自托管模型或通过 IBM® watsonx.ai 等 AI 工作室产品运行相对安全。然而，使用 DeepSeek 应用程序可能会带来数据和安全方挑战。出于这个原因，许多国家或地区已禁止使用 DeepSeek 应用程序。

模型通过审批后，模型验证人员可将其纳入模型资产清单。该清单不仅跟踪模型的使用情况与性能表现，还会明确模型的适用用例。这一模型集合既方便 AI 开发者快速定位可用模型，也为合规保障、数据及安全团队提供了模型使用轨迹的追踪能力。

AI 说明书贯穿模型全生命周期采集核心信息，提升模型内置逻辑与使用流程的透明度。说明书涵盖所采用的基础模型、提示词参数、模板及评估结果等关键细节。

部分开源模型存在安全隐患，提示词注入与越狱攻击的实施门槛较低，可能导致模型生成有害输出。而模型可观测性方案与安全防护机制能够实时监控模型健康状态、预测准确性及数据漂移情况，并有效拦截仇恨言论、亵渎性内容等各类有害信息。