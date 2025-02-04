DeepSeek 的崛起引发重要的安全对话

中国 AI 初创公司深度求索已在生成式 AI 领域逐渐成长为极具竞争力的玩家，但安全专家们对其平台存在的潜在漏洞愈发担忧。

安全公司 Wiz 在一份报告中首次对深度求索的可靠性提出质疑，并指出其存在一处重大漏洞。据 Wiz 透露，该漏洞披露后，深度求索已“迅速采取措施封堵暴露风险”。尽管相关细节仍较为有限，但研究人员同时对该公司的用户信息管理机制表达了担忧。此外，思科与宾夕法尼亚大学联合团队开展的进一步安全测试发现，深度求索的 R1 模型的安全防护机制在特定对抗性提示词面前存在明显短板，研究人员在多个测试案例中成功绕过了该模型的使用限制。

深度求索还曾遭遇服务中断事件，这进一步加剧了关于依赖第三方 AI 服务潜在风险的讨论。尽管此类问题在云原生 AI 服务商中较为常见，但专家警告称，任何处理企业敏感数据的平台都必须具备完善的安全防护措施。

“出于隐私保护考虑，我不建议基于他们的云托管服务进行上层开发，”IBM X-Force Adversary Services 的 CNE 能力发展负责人 Ruben Boonen 表示，“这存在安全风险。”