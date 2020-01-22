根据 2019 年云安全报告，93% 的网络安全专业人士对云安全持高度或中度担忧。近 30% 的受访者表示，他们在过去 12 个月经历过与公有云相关的事件。主要安全问题包括数据丢失、数据隐私、合规、凭据意外泄露以及数据主权。

人们对云安全的担忧程度不足为奇。随着越来越多的应用程序和数据迁移至云端，安全漏洞所造成的影响可能是毁灭性的。根据波耐蒙研究所 (Ponemon Institute) 发布的《2019 年数据泄露成本报告》，当前数据泄露的平均成本为 392 万美元。

好消息是，无论是主动预防还是出现漏洞后，都有办法减轻其影响。根据 Ponemon 的研究，“广泛使用加密技术”是最重要的措施。其他关键缓解因素包括数据丢失防护、威胁情报共享和业务连续性管理。