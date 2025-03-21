云计算服务和解决方案

比起担心云基础架构，您有更重要的任务。企业需要经营，员工需要激励，创新项目需要快速开发、测试并进入市场。企业无法承受对重要事宜（即客户）掉以轻心带来的后果。IBM Cloud 可以帮助确保云计算基础架构不会阻碍企业成功。
使用功能强大的云服务器在数分钟内上线，并可以根据工作负载需求进行配置。
在 6 个地区的 60 个 IBM Cloud Data Center 和 PoP 中快速启动和运行。
使用平台即服务将独立的微服务部署到云环境中。
几乎没有限制地运行代码，即用即付，甚至可缩小到零。
使用 IBM Cloud 上的 GPU 加速和安全扩展生成式 AI 和传统 AI 工作量。
云端构建和部署，并使用托管 Red Hat OpenShift 或 Kubernetes Service 进行编排。
利用 IBM Cloud Code Engine 在托管式无服务器平台上运行应用程序、批处理作业或容器。
选择适用于云基础设施的裸机服务器或虚拟服务器来运行工作负载的原因。
部署、扩展和管理容器化应用程序的容器编排工具的所有相关信息。
融汇了 Docker 容器、Kubernetes 技术和直观用户体验。
** 促销活动仅对新订单有效，活动有效期至 2022 年 12 月 31 日，或售完为止。以上促销不可与其他促销或优惠同时享受。“8260 立减 500 美元促销”适用于采用 Intel® Xeon® 8260 处理器的 4 驱动器 IBM Cloud Bare Metal Server，并对所有 IBM Cloud Data Center 的全部操作系统开放。“10 Gbps 上行链路 5 折大促”适用于采用 Intel® Xeon® 处理器的任何 IBM Cloud Bare Metal Server，并对所有操作系统开放，但 Amsterdam 01、San Jose 01、Singapore 01、Wash 01、DAL 05、DAL 06 和 Hong Kong 01 IBM Cloud Data Center 除外。