Ricoh 于 2011 年 8 月首次推出其视频和网络会议业务套件统一通信系统 (UCS)，用户只需打开电源并按下按钮，即可开始会议。 令 Ricoh 高兴的是，接下来的几年里，企业用户数量迅速增加，工作量猛增。

“UCS 是一种对延迟非常敏感的服务，”Ricoh 云平台部门的 Naoki Umehara 说道。 “我们的数据中心位置离用户越近，我们可提供的视频和音频质量就越高。 我们只有两个数据中心，分别位于美国和日本，随着全球 UCS 用户数量的不断增加，提供稳定的服务已成为一项挑战。”

Ricoh 的基础架构由位于两个数据中心托管并通过 VMware vCenter Server 进行管理的私有云的 VMware vSphere 上的虚拟机组成。 随着服务需求的增加，Ricoh 开始遇到硬件故障导致的中断问题。

“我们的首要任务是提供全天候可用的超级稳定、高质量服务。 UCS 用于全球商业视频和网络会议，确保始终在线的服务交付至关重要。”Naoki Umehara 说道。

为了增强弹性并保持质量，Ricoh 计划在澳大利亚增加一个数据中心。 然而，考虑到与美国和日本的距离以及在多个地点运营数据中心的成本，Ricoh 挺担心延迟问题。