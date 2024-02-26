Ricoh 提供世界一流的视频和网络会议解决方案：Ricoh 统一通信系统 (UCS)。 随着需求猛增，Ricoh 如何确保为其快速扩大的客户群提供流畅的声音和视觉服务？ Ricoh 选择将 UCS 操作迁移到 IBM Cloud Bare Metal Server，利用近乎无限的可扩展性和容量。
Ricoh 于 2011 年 8 月首次推出其视频和网络会议业务套件统一通信系统 (UCS)，用户只需打开电源并按下按钮，即可开始会议。 令 Ricoh 高兴的是，接下来的几年里，企业用户数量迅速增加，工作量猛增。
“UCS 是一种对延迟非常敏感的服务，”Ricoh 云平台部门的 Naoki Umehara 说道。 “我们的数据中心位置离用户越近，我们可提供的视频和音频质量就越高。 我们只有两个数据中心，分别位于美国和日本，随着全球 UCS 用户数量的不断增加，提供稳定的服务已成为一项挑战。”
Ricoh 的基础架构由位于两个数据中心托管并通过 VMware vCenter Server 进行管理的私有云的 VMware vSphere 上的虚拟机组成。 随着服务需求的增加，Ricoh 开始遇到硬件故障导致的中断问题。
“我们的首要任务是提供全天候可用的超级稳定、高质量服务。 UCS 用于全球商业视频和网络会议，确保始终在线的服务交付至关重要。”Naoki Umehara 说道。
为了增强弹性并保持质量，Ricoh 计划在澳大利亚增加一个数据中心。 然而，考虑到与美国和日本的距离以及在多个地点运营数据中心的成本，Ricoh 挺担心延迟问题。
Ricoh 审查了其战略，并选择从数据中心转型试用商业云供应商。 该公司认为，其在澳大利亚开展新业务将是理想的第一步，同時其也研究了如何在尽可能少变更的情况下启用新的 UCS 服务。 Ricoh 研究了 IBM Cloud Bare Metal Server 产品，选择 IBM Cloud 墨尔本数据中心来扩展其 UCS 覆盖范围，并复制相同的 VMware vSphere 和 vCenter 堆栈，以便其应用程序能够像以前一样继续运行。
Ricoh 云平台部门的 Hiroyuki Kanda 表示：“我们发现数据包丢失和延迟没有问题，而这一直是我们主要担心的问题。 在测试了墨尔本数据中心和 Ricoh 本地数据中心之间的连接，并比较了底层工作负载和视频传输服务器后，我们发现 IBM CloudBare Metal Server 支持更高的负载并且管理起来更灵活。”
在墨尔本成功部署后，Ricoh 随后在阿姆斯特丹、华盛顿特区和首尔部署了更多服务器（见图）。 Ricoh 大部分用户在日本，对于日本国内的工作负载，现有私有云和 IBM Cloud 并行运行，直到向 IBM Cloud 东京数据中心迁移完成，以确保 Ricoh 过渡期间的持续服务。
“我们能够实现从本地虚拟机到 IBM Cloud Bare Metal Server 的平稳过渡，”Hiroyuki Kanda 说道。 “由于不需要更改应用程序配置，因此只需捕获映像、将虚拟机移动到 IBM Cloud 并更改 IP 地址即可。”
由于 UCS 现在在 IBM Cloud 中运行，Ricoh 的过去三年的运营成本减少了一半。 Ricoh 以前需要处理较长的规划周期和评估容量，而现在能够在需要时按需部署附加物理服务器资源。
Hiroyuki Kanda 说：“自从采用 IBM Cloud 以来，我们采用了不可变的基础架构方法，即只要系统发生变化，就会自动重建基础架构，以帮助确保更高的稳定性、效率和可靠性。” “我们还通过 IBM Cloud 提供的大量 API 引入了自动化。 例如，我们创建了一种机制，在工作日上午 8:00 自动部署附加开发环境，而在晚上 8:00 相应缩减规模。 这可在我们需要时为我们提供容量，避免过度投资，并帮助我们削减成本。”
此外，通过改用 IBM Cloud，Ricoh 还增强了系统稳定性并提高了可用性。 随着需求的增加，Ricoh 可添加更多服务器并部署虚拟机，以确保拥有足够的容量。 IBM Cloud 使 Ricoh 能够根据需要按需增加容量，并选择能够尽量提高服务质量的交付地点，而不是仅将投资资金投入到几个地理上遥远的大型数据中心。
在成功采用 IBM Cloud 的基础上，Ricoh 正在利用这些新功能。 Ricoh 计划创建一个自动化灾难恢复机制，在数据中心之间转移工作负载而不会中断服务。 “IBM Cloud 为我们提供了很多机遇，”Hiroyuki Kanda 说道。 “我们相信 IBM Cloud 将提供稳定、可靠、大容量视频和网络会议服务，并帮助我们在未来开发令人兴奋的新服务。”
总部位于东京 Ricoh（链接位于 ibm.com 外部） 在大约 200 个国家/地区开展业务，利用创新技术和服务增强数字工作场所的能力，使个人能够更智能地工作。 80 多年来，Ricoh 一直致力于推动创新，现已发展成为视频和网络会议、文档管理解决方案、IT 服务和工业系统的领先供应商。
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