IBM Cloud® 定价

是的。注册帐户时需要使用您的账单和信用卡信息来确保帐户安全并完成验证。您已经设置了即用即付帐户，可以访问完整的 IBM Cloud 目录，包括所有免费和 Lite 套餐。您将获得 200 美元赠额作为入门帮助，可以在前 30 天内使用这笔赠额购买 IBM Cloud 产品。只需为所使用的可计费服务付费，无需达成长期合同或承诺。