IBM Cloud® 定价

全帧抽象背景
免费试用 无截止日期。 深入了解我们的免费套餐 40+

您将可以免费访问 40 多项服务，包括 IBM Watson® API。

 200

注册即可收到 200 美元的赠额。赠额有效期为 30 天。

 350+

使用“按承诺使用付费”帐户或预订升级，可按折扣价享受 350 多款产品。
购买方式

根据您业务量身定制的经济有效的解决方案
按承诺使用付费

IBM Cloud® 按承诺使用付费助您在访问整个 IBM Cloud 目录的同时，按使用付费。（仅限美国。）

深入了解承诺使用
预留实例

利用 1 年期或 3 年期承诺，提供折扣价格和保证容量。

深入了解预留实例
预订和承诺

获得平台范围的折扣，同时只需按使用付费。

深入了解帐户类型
利用 IBM Cloud 节省成本 67

与 Microsoft、Google 和 AWS 相比，IBM Cloud 的价格在 67 种方案中均为最低。

 阅读博客 2.5%

利用混合云方法实现 2.5 倍的价值。

 计算价值 阅读相关报告 60+

在 6 个大洲拥有超过 60 个数据中心，IBM 可以在不牺牲用户体验的情况下帮助您发展业务。

 阅读博客
IBM Cloud Object 的成本效益比我们之前的备份服务提供商高 75%。
Rocky Paredes John D. Wheeler & Associates 高级 IT 审计经理
阅读完整评论
定制付款套餐

使预算和目标保持一致的付款解决方案

 贷款
通过灵活的贷款获得所需的混合云和 AI 科技资金。
租赁
利用租赁选项构建混合云和 AI 基础架构，以提高 ROI 和 TCO。
IBM Project Financing™
通过单一来源 IT 融资选项，实现财务灵活性并加快项目启动。
IBM 官方认证的二手设备
利用翻新的定制 IT 设备在预算范围内扩展混合云和 AI IT 基础架构。

常见问题

如果本文不能为您答疑解惑，请查看 IBM Cloud™ 账单和使用常见问题解答页面，或在 Stack Overflow 论坛上提问。（IBM 外部链接）

您可以免费使用任何 Lite 套餐服务进行构建和部署，还可以通过免费套餐提供的每月免费限额获享服务。

是的。注册帐户时需要使用您的账单和信用卡信息来确保帐户安全并完成验证。您已经设置了即用即付帐户，可以访问完整的 IBM Cloud 目录，包括所有免费和 Lite 套餐。您将获得 200 美元赠额作为入门帮助，可以在前 30 天内使用这笔赠额购买 IBM Cloud 产品。只需为所使用的可计费服务付费，无需达成长期合同或承诺。

优点很多，包括访问 IBM Cloud 的整个生产就绪服务目录，包括 Kubernetes、基础架构和 IBM Watson® 服务。而且，您可以使用所有免费服务套餐，而不仅仅是指定为 Lite 套餐的计划。

人人均可免费获享基本支持服务，其中包括我们的文档、受监控的 Stack Overflow 社区论坛以及创建支持案例的能力。如果还需其他支持服务，您可以购买高阶或高级支持套餐。

服务价格因套餐而异。Lite 套餐服务始终免费。可计费服务按月固定计费，或按使用量收费。

您可以选择灵活的即用即付帐户和预订帐户，前者按月收取所用计算量和服务费用，后者根据特定支出承诺为您提供折扣定价。

采取下一步行动

获享 200 美元赠额，免费开始使用。

 注册 IBM Cloud 深入了解我们的免费套餐