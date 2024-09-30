裸机服务器与虚拟服务器：选择最适合您的选项

在选择适当的云基础设施来运行工作负载时，您会采用哪些标准？为什么要选择某一裸机服务器或虚拟服务器，而不是其他的？让我们花点时间来讨论在选择云服务器环境时应考虑的部分关键标准。

IBM Cloud Bare Metal Server 与 IBM Cloud Virtual Server

IBM Cloud Bare Metal Servers 可提供推动当今企业工作负载（尤其是那些持续部署时间超过一两个月的）所需的强大功能、能力、安全性和性价比。电子商务、ERP、CRM、SCM 与金融服务应用程序仅为非常适合采用裸机服务器的其中几项工作负载。

但是，对于仅短期运行（例如，不到一个月）的工作负载（即开发/测试、备份和恢复、灾难恢复，甚至调查或测试评分），情况如何？

这时，IBM Cloud Virtual Server 实例 (VSI) 是理想之选。

VSI 与裸机服务器一样快速灵活，但 VSI 可以在几分钟内订购和部署，既可以是公共实例，也可以是专用实例。您甚至可以选择运行 VSI 的主机。虚拟服务器是完全可定制的，并且可以随着计算需求的增长而扩展。此外，您可以将 VSI 部署到与物理服务器相同的 VLAN，这使您可以在虚拟服务器和裸机服务器之间分散工作负载，同时保持互操作性。

虚拟服务器实例的历史 – 裸机

具有讽刺意味的是，裸机服务器和虚拟服务器都始于裸机，因为虚拟服务器（或实例）是在裸机硬件上运行的。但是从那里开始，虚拟服务器实例 (VSI) 需要一个虚拟机管理程序，这是裸机硬件上负责引导流量和资源的另一个“用户”。使用虚拟机管理程序，您可以为每个裸机服务器实例创建多个 VSI（计算实例）。这可提高服务器容量、提升每台裸机服务器的利用率，并降低短期使用的计算成本。

因此，虽然 VSI 可能会降低在云端运行工作负载所产生的短期成本，但您却会在控制、性能和安全方面付出代价。我们一起来看看：

控制： VSI 管理程序会占用部分计算能力，但纯裸机解决方案运行时不会产生管理程序的周期性“税”，因此您可以在管理本地解决方案之外获得更多控制权。

性能： 裸机服务器可以让您的应用程序在一个完全由您控制的环境（从服务器主机到 RAM 和存储驱动器）中运行。金融服务领域的组织发现，裸机硬件的强大功能和控制能力可以极大地满足其应用程序的高性能计算需求。

安全性：裸机是单租户，完全由单个用户控制，因此比多租户云或虚拟环境更安全。对于所处理的信息必须满足 GDPR、HIPAA、HITECH、PCI DSS 和个人身份信息等法规的应用程序而言，这是不可或缺的。

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最佳计算解决方案可由您决定，且取决于您的特定工作负载需求。此处没有任何负面的选项，但有能满足您云基础设施需求的最佳选择—无论是 VSI，还是同时采用裸机和 VSI。因此，IBM Cloud 是能满足您所有云需求的理想平台。

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