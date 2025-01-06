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API Management

 确保 API 安全，减少麻烦：IBM webMethods API Management
利用敏捷的 API 管理，在一个地方构建、管理 API 并实现经济效益
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将 API 集成到企业中

跟踪您创建和使用的 API 不应该是一件令人头疼的事。IBM webMethods API Management 可以在整个 API 生命周期内进行清晰、简单和安全的管理。在同一个平台上，通过一个流畅的动作建立集成并将其转换为 API。

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为什么选择 iPaaS：集中控制如何帮助您简化集成

参加本次网络研讨会，了解如何消除集成孤岛，降低使用多种工具的复杂性，并通过跨混合和多云环境的集中集成，保持对分布式系统的治理和控制。

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掌控 API 生命周期

构建安全的 API 生态系统，以扩展 API 并实现经济效益，最大限度地利用数字资产的价值并增强数字协作。借助 IBM webMethods API Management，您可以：
将集成转化为 API

构建集成，然后只需点击即可将其转换为动态 API，以扩大您的数字影响力并与合作伙伴和客户更好地合作。
管理完整的 API 生命周期

将 API 视为产品（从规划到退役），确保它们从第一天起就支持您的业务战略并始终保持最新状态。
提供开发人员喜爱的 API

与开发人员合作开发 API，在市场上提供具有清晰文档的 API，并收集反馈以不断改进。
更高的安全性，睡得更安心

创建和管理 API，利用 DMZ 强化安全措施抵御攻击，帮助确保数据完整性和可信度。
白皮书 体验 IBM 混合 iPaaS 的强大功能 深入了解 IBM webMethods 如何为 IBM 集成平台即服务 (iPaaS) 的关键功能提供支持，创建一个统一的 AI 企业集成平台，帮助您解决连接混乱的问题。这一统一的解决方案支持多地域、云、混合环境、集成模式等，有助于整合整个企业。 阅读白皮书

是否在寻找全面的 API 管理解决方案？

通过用于端到端治理的 API 控制平面、用于协作的开发者门户、用于防止恶意用户的 API Gateway 等，掌控您的 API 生命周期。
API 网关 借助强大的 API Gateway 保护和简化 API 交互。充当数据的守门员，优化流量，帮助确保安全并提高整体 API 性能。 试用 API Gateway
API 开发者门户 利用 webMethods API 开发者门户吸引开发人员并发展 API 生态系统。快速创建现代化 API 市场，让开发人员可以轻松查找、阅读、讨论和测试 API。 试用开发者门户
完整生命周期 API 管理 管理 API 的设计、开发、部署、版本控制和退役的整个过程。帮助确保每个 API 在生命周期内都遵循相关标准和规范。
支持通用 API 标准 全面支持 REST、SOAP、GraphQL 等 API 标准，保持领先地位。
API 控制平面 从一个集中位置观察整个 API 环境，让您可以分类、浏览、过滤和搜索 API。通过全面分析跟踪 API Gateway 运行状况，以便及早发现问题。
轻松实现 API 经济效益 将 API 转化为盈利资产。通过直观的工具和灵活的定价模式，您可以高效地实现 API 产品的经济效益，以最少的麻烦获取最大的价值。
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了解 IBM webMethods API Management 为何在 2024 Forrester Wave API 管理软件提供商评估中被评为“领导者”。了解哪些功能可以同时支持技术主导型和业务主导型 API 计划。

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