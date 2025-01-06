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API Management
跟踪您创建和使用的 API 不应该是一件令人头疼的事。IBM webMethods API Management 可以在整个 API 生命周期内进行清晰、简单和安全的管理。在同一个平台上，通过一个流畅的动作建立集成并将其转换为 API。
构建安全的 API 生态系统，以扩展 API 并实现经济效益，最大限度地利用数字资产的价值并增强数字协作。借助 IBM webMethods API Management，您可以：
构建集成，然后只需点击即可将其转换为动态 API，以扩大您的数字影响力并与合作伙伴和客户更好地合作。
将 API 视为产品（从规划到退役），确保它们从第一天起就支持您的业务战略并始终保持最新状态。
与开发人员合作开发 API，在市场上提供具有清晰文档的 API，并收集反馈以不断改进。
创建和管理 API，利用 DMZ 强化安全措施抵御攻击，帮助确保数据完整性和可信度。
通过用于端到端治理的 API 控制平面、用于协作的开发者门户、用于防止恶意用户的 API Gateway 等，掌控您的 API 生命周期。
了解 IBM webMethods API Management 为何在 2024 Forrester Wave API 管理软件提供商评估中被评为“领导者”。了解哪些功能可以同时支持技术主导型和业务主导型 API 计划。