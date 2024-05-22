IBM CIO 组织于 2014 年为公司建立了 API Economy 平台，以提供高度安全的 API 托管平台，为 IBM 员工、客户和合作伙伴带来持续可用性。该平台支持供内部使用、并使用 IBM API Connect 构建之 API 的创建、营销、跟踪和管理，IBM API Connect 是一种用于集中式 API 管理的企业解决方案，用于存储 API 及其文档。API Connect 通过凭据管理订阅，并具有整合的 API 目录。

最初，API Economy 平台专门为 IBM CIO 组织管理 API。但是随着时间的推移，它逐渐发展为支持公司范围的 API 和第三方 API。目前，该平台支持两种 API 服务：Blue API，为 IBM 业务应用程序提供内部 API；以及 API Hub，为 IBM 客户和 IBM 业务合作伙伴提供 IBM API。当开发人员构建新应用程序时，他们将首先查看 API 目录以查找 API 并订阅它。订阅后，他们会收到用于调用 API 的 API 密钥，即机密客户端 ID。

API 使用者使用 API 目录和 API 文档来查找和使用 API，而 API 提供商则配置、测试和发布 API 和文档到 API 目录，将 API 配置发布到网关。

“为了 API Economy 更有效，需要在组织层面进行文化转变，而不仅仅是技术转变。当提供商构建 API 时，他们应该将其加入到公共目录，如 Blue API 中，而不是在项目级别这样做，以供其他人访问和使用”，IBM CIO 组织的 API Hub 经理 Kyle Frohling 说道。“此外，您需要一个专门的团队来支持 API Connect 服务，以确保有效过渡到 API Economy。由于文化的转变，这需要指导、流程倡导和扶持，才能将团队从一次性解决方案过渡到集中式解决方案。”

Frohling 补充说，利用该平台的开发人员来自全球所有 IBM 组织。他说：“你可能会认为大多数开发人员都了解 API，但实际上，有些团队已经成熟，了解开发和 IBM 的实践，而另一些团队则需要 API 支持。因此，必须有教育和培训材料来提供有关服务、其价值以及如何入门的指导。在流程的早期与 API 开发团队的互动也是采用正确 API 做法的关键。另一个教训是让 API Connect 解决方案尽可能实现自助服务。”