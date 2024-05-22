IBM 使用代表数千种不同业务功能的 API 与数百个业务合作伙伴进行通信。IBM 首席信息官 (CIO) 组织依靠 IBM API Connect® 解决方案构建了企业级集中式 API 管理系统，以管理 API 发现以及使用和控制对整合目录的访问。
IBM CIO 组织于 2014 年为公司建立了 API Economy 平台，以提供高度安全的 API 托管平台，为 IBM 员工、客户和合作伙伴带来持续可用性。该平台支持供内部使用、并使用 IBM API Connect 构建之 API 的创建、营销、跟踪和管理，IBM API Connect 是一种用于集中式 API 管理的企业解决方案，用于存储 API 及其文档。API Connect 通过凭据管理订阅，并具有整合的 API 目录。
最初，API Economy 平台专门为 IBM CIO 组织管理 API。但是随着时间的推移，它逐渐发展为支持公司范围的 API 和第三方 API。目前，该平台支持两种 API 服务：Blue API，为 IBM 业务应用程序提供内部 API；以及 API Hub，为 IBM 客户和 IBM 业务合作伙伴提供 IBM API。当开发人员构建新应用程序时，他们将首先查看 API 目录以查找 API 并订阅它。订阅后，他们会收到用于调用 API 的 API 密钥，即机密客户端 ID。
API 使用者使用 API 目录和 API 文档来查找和使用 API，而 API 提供商则配置、测试和发布 API 和文档到 API 目录，将 API 配置发布到网关。
“为了 API Economy 更有效，需要在组织层面进行文化转变，而不仅仅是技术转变。当提供商构建 API 时，他们应该将其加入到公共目录，如 Blue API 中，而不是在项目级别这样做，以供其他人访问和使用”，IBM CIO 组织的 API Hub 经理 Kyle Frohling 说道。“此外，您需要一个专门的团队来支持 API Connect 服务，以确保有效过渡到 API Economy。由于文化的转变，这需要指导、流程倡导和扶持，才能将团队从一次性解决方案过渡到集中式解决方案。”
Frohling 补充说，利用该平台的开发人员来自全球所有 IBM 组织。他说：“你可能会认为大多数开发人员都了解 API，但实际上，有些团队已经成熟，了解开发和 IBM 的实践，而另一些团队则需要 API 支持。因此，必须有教育和培训材料来提供有关服务、其价值以及如何入门的指导。在流程的早期与 API 开发团队的互动也是采用正确 API 做法的关键。另一个教训是让 API Connect 解决方案尽可能实现自助服务。”
每月 API 调用次数
缩短企业解决方案的交付时间
IBM API Economy 平台是一项 24x7 全天候服务，在所有情况下保持其持续可用是重中之重。2023 年初，组织从以前的本地托管模式迁移到 IBM Cloud® 上的 IBM API Connect 预留实例，从而使团队大幅降低了成本。
Frohling 解释说：“预留实例位于跨三个可用区（即三个物理数据中心）的单个区域中。我们可能会失去整栋建筑，但它会继续运行，因为其他建筑仍然有自己的网络连接、电源或 API Connect 实例。我们对预留实例及其运作方式产生了重大影响。我们是 IBM Cloud 上最大的 API Connect 预留实例用户。他们善于与我们合作，并根据我们与 Kyndryl 合作的经验，不断改进他们的服务，使其更具弹性和冗余性。”
IBM CIO 组织发现，通过将单个项目成本整合到支持共享服务的中央池中，与基于单个项目的 API 管理解决方案相比，使用集中式企业解决方案的总成本降低了 50%。使用集中式 API 管理系统，消费者可以从集中式 API 目录中浏览、查找和订阅 API。提供商可以通过版本和生命周期，管理创建、测试和发布 API，所有这些都在提供 24x7 全天候支持的高度可用平台上进行。集中式 API Connect 管理系统通过使用标准服务并减少支持所需的工作量，确保实现 IBM 的生产力目标。
“我们还观察到解决方案交付时间缩短了 50% 以上。鉴于我们集中的内部目录包含 800 个 API，开发人员可以快速访问它、查看可用内容并使用 API，而不是尝试手动发现 API“，Frohling 说。“将解决方案与现有 API 结合在一起比尝试自己构建要快得多。如今，作为 Q2C [报价到现金] 流程的一部分，我们通过 API 每年处理 140 亿美元的 IBM 收入。”
Frohling 补充说："利用通用服务与自己动手相比，人们总是犹豫不决。我们已经取得了实质性进展，尤其是在 CIO 方面，但我们需要不断改进指导，让开发人员能够轻松使用这项公共服务，从而在企业层面获得价值。API 重用在项目层面有不同的影响。如果每个团队都支持自己的解决方案，那么这不仅仅是资本成本的问题，还是总劳动力成本的问题。我们的替代方案是对与 300 个项目相关的劳动力成本进行再投资，并使用通用解决方案，这在企业层面很容易看到，但在项目层面并不总是显而易见。价值是在企业层面获得的。”
IBM 还在 API 生命周期管理和发布流程中增加了定制和自动化功能，使提供商更容易将 API 及其文档发布到网关中，从而为公司及其用户带来巨大的收益。
“我们目前支持大约 1,000 个已发布的 API，其中 API Hub 有 200 个，Blue API 有 800 个。去年我们每月进行 3 到 4 亿次 API 调用，接近 4 亿的稳定状态”，Frohling 说道。“我们即将拥有 2,000 个唯一 API 使用者。250 个不同团队的任何一个每月都会发布大约三到四个新 API。这些数字每个月都在继续增长。”
至于该平台的未来增强功能，Frohling 表示：“我们目前使用 IBM Cloud 上的 API Connect 预留实例服务来托管我们的平台，我们的自定义项在 CIO 用于内部工作负载的 OpenShift 混合云平台 Cirrus 上运行。我们正在尽力利用 Cirrus 上的 IBM Cloud Pak for Integration。这对我们来说是一项艰巨的工作，但将使我们能够在任何给定时间将工作负载转移到最合适的地方，并通过使用作为 Cirrus 上 IBM Cloud Pak for Integration 一部分的 API Connect 实例来节省成本。”
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2023 年 10 月在美国制作。
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