航空公司在充满挑战、竞争激烈的环境中运营，面临着许多压力。快速分析数据并制定明智决策的能力至关重要。Etihad Airways 利用 Microsoft Power BI，为关键指标提供富有洞察力的可视化，使高管能够按需访问和评估信息。
踏上 Etihad Airways 的飞机，与致力于提高服务标准并成为行业最佳的航空公司开启一段旅程。支持飞行体验的是由公司和子公司从机上餐饮到工程维护组成的扩展网络。这些是更广泛 Etihad Aviation Group 的一部分。
Etihad Airways 首席财务官 Vydya Venkateswaran 解释了所面临的挑战：“Etihad Airways 不断努力改进并寻找新的方法来增加收入和降低成本。为了实现我们的目标，按需提供重要的财务和运营指标并为相关受众量身定制这些指标变得至关重要。
“高管们每天收到超过 20 封附带 PowerPoint 幻灯片的电子邮件，显示以不同格式呈现的不同数据。”Vydya Venkateswaran 继续说道，“他们没有时间阅读、消化和分析那么多信息。他们已经知道自己想要的信息，并且希望能够找到特定问题的答案，而无需征询专家报告。”
现有流程基于耗时的电子表格人工审核，通过 PowerPoint 将数据提取到图表和表格中。为了寻找更有效的方式来传达重要信息，财务规划与分析 (FP&A) 经理 Imran Alli 被任命探索可提供交互式数据可视化工具的自助服务 Microsoft Power BI 桌面应用程序。
通过利用 Power BI，Etihad 团队在数周内为其高级管理团队创建了丰富、富有洞察力和定制的仪表板。
财务团队与内部技术创新团队密切合作，打造一个可安全共享高度保密数据的环境。
Etihad Airways 技术和创新 BI 服务交付经理 Tim Blackwell 解释了 Microsoft Power BI 的初步实验是如何促使 Etihad Airways 企业采用的：“根据 FP&A 的倡议，Etihad Airways 企业架构小组研究了可能的 BI 技术，得出了同样的结论：Power BI 可提供一种非常快速的方法来构建交互式的可视化报告，而且每位用户费用具有商业吸引力。”
随着部署 Power BI 的决定得到确认，财务规划和控制 (FP&C) 单位优先开发关键财务仪表板，旨在提供交互式可视化，包括深入了解底层源数据。
基于已经启动并分享给高管的概念验证，Etihad 体验并了解了 Power BI 及其真正功能。随后，IBM Services 团队被指派设计和构建后端功能，以支持完整的 Etihad 财务仪表板。
为了实现财务仪表板的优雅简约，IBM 创建了支持解决方案的数据结构和建模，设计了系统体系结构，定义和实施了本地和云数据安全规则。这项艰巨的工作在九个月内完成，其中包括可供企业部署的企业级强度解决方案。
Etihad Airways 遵循严格的企业数据治理准则。由于高管要求提供包含详细商业信息的高级财务报告，因此保密数据的安全性、访问和位置仍存在问题。
“在设计过程中，云安全需求的定义相对较晚。”Tim Blackwell 表示，“根据政策，我们不想将商业敏感型数据存储在云中。对于像 Power BI 这样基于云的服务来说，这带来了艰巨的技术挑战。”
IBM 创建了首个混合解决方案，支持访问基于 Microsoft Azure 云的 Power BI Service 的强大支持和功能，同时通过 Power BI On-premises Data Gateway 将数据完全留存在安全的 Microsoft SQL Server 数据仓库中。
该解决方案由 IBM 设计架构和实施，通过安全网关将 Etihad Airways Data Centers 的 SQL 数据仓库中保存的数据填充到 Power BI 服务中。此设计可确保云中不驻留任何数据，符合 Etihad Airways 的安全策略，同时提供 Power BI Service 的完整功能性。IBM Services 安装并配置了数据网关以遵守安全和基础架构准则，启用了连接服务的安全支持 Microsoft Azure 环境，并配置了 Microsoft Power BI 工具。
虽然该解决方案可确保数据留存在本地，但 Power BI 的功能性保持不变。例如，Etihad Airways 利用现成可用的支持移动的 Power BI 功能，以便高管随时随地检查 KPI。同样，Power BI 强大的“内容包”功能为不同受众提供量身定制的报表集。Etihad Airways 现已在 IBM 的帮助下创建了独特的包，为特定受众提供关键数据的选择。
Tim Blackwell 表示：“IBM 团队超越了职责范围，通过使用本地数据重新构建了我们的解决方案，这些数据可通过数据网关供在线 Power BI 工具使用。这种混合型解决方案架构由 IBM Services 设计，符合我们严格的治理和控制策略，而可视化则由 Power BI 服务生成和呈现。
“IBM 利用其深度优势，找到了合适的人才来完成这项工作。从治理、合规性和技术角度来看，虽然存在许多障碍，但 IBM 认识到该项目的战略重要性，并帮助 Etihad Airways 顺利开展工作。”
Etihad Airways 首席执行官 Peter Baumgartner 也对 Power BI 的前景及其推动优化决策的潜力感到兴奋。“在不断变化的经济环境中，Etihad Airways 比历史上任何时候都更需要在短时间内制定快速、明智且以数据为主导的决策。制定正确业务决策的关键取决于使用用户友好型敏捷分析工具对实时数据进行富有洞察力的分析。”
Power BI 解决方案使 Etihad Airways 内部的信息流实现了转型，支持高管实时访问触手可及的重要信息。
Power BI 的部署显着减少了敏感和保密信息通过电子邮件的分发，支持航空公司的首席执行官控制和定制整个组织的访问权限。此外，可视化的构建方式支持用户访问摘要级别的信息，然后根据需要进一步深入以获得细粒度更高的信息。
该解决方案还支持进行历史比较以及与目标的比较。
Imran Alli 继续说道：“公司最机密的报告之一，即路线盈利能力报告，现已迁移到 Power BI。它支持用户选择路线、选择相关的成本和收入指标并立即自助创建报告。与过往通过毫无层次的 Excel 文件分发报告的解决方案不同，高管可以深入到任何区域，查看标题指标背后的运营细节。”
Tim Blackwell 补充道：“Etihad Airways 不断寻求降低成本基础，仪表板提供的数据能见度是一个强大的促成因素。如果高管看到的指标与行业基准或我们的商定目标不符，他们可以根据经过验证的数据找出原因。”
自动执行任务节省的时间有助于提高内部生产力，同时提高决策质量。Imran Alli 解释说：“管理报告团队过去常常制作 70 到 100 页的幻灯片，总结路线类型、区域绩效、载客率、收入等统计数据。考虑到数据的收集、整合和验证以及 PowerPoint 中的布局，该包花费超过两周的时间才完成。
“使用基于 Power BI 的财务仪表板，并通过标识提供最深入洞察的信息，现在只需数小时即可将每月的仪表板汇总在一起。Power BI 流程为员工释放了大量时间来专注于分析和标识机遇领域，而不是编撰大型报告包。”
Etihad Airways 已将 Power BI 解决方案部署到旗下三个主要运营部门。由于底层系统未受影响，因此推出速度很快，并且可以立即获得好处。
Tim Blackwell 评论道：“使用标准仪表板界面有助于在整个企业中引入一种共享语言，说明我们如何衡量绩效，而不会干扰业务单位。我们希望了解其运作方式以及可以改进的地方，Power BI 在整个 Etihad Airways 中以标准化的方式为我们提供了这种功能。
“该项目需要时间来确保满足所有治理和合规条款，但最终取得了巨大成功。现在我们发现，业务负责人要求我们为其领域提供服务，这是一个非常积极的迹象。
“IBM Services 提供了有关如何构建解决方案和管理治理问题的重要指导，创建了安全的混合型架构，真正使 Power BI 帮助 Etihad Airways 取得了成功。”
Imran Alli 总结道：“摆脱电子表格和 PowerPoint 正在帮助我们的组织文化实现转型。Power BI 工具使 Etihad Airways 能够提供安全、高效的可视化访问，以查看公司绩效的共享视图。无论高管身在何处，他们都可以安全登录，刷新仪表板，并且在办公桌上或随时随地使用移动设备或网络制定快速明智的决策。
“Etihad Airways 一直与 IBM Services 密切合作，支持访问高度动态的信息，使高管能够按需访问和评估数据。”
Etihad Airways 于 2003 年 7 月由 Royal (Amiri) Decree 成立，迅速发展成为商业航空史上发展最快的航空公司之一。Eithad 拥有 120 架飞机，将大约 1,850 万名乘客和 595,000 吨货物运往全球 112 个目的地，2015 年收入达 90 亿美元。通过 53 个代码共享合作伙伴和 188 个联运关系，Etihad Airways 的客户每周可通过约 25,200 趟航班抵达近 600 个目的地。
© Copyright IBM Corporation 2017. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States.
2017 年 8 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 Global Business Services 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。以下网站上的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商标的最新列表：ibm.com/trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。