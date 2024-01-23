Etihad Airways 技术和创新 BI 服务交付经理 Tim Blackwell 解释了 Microsoft Power BI 的初步实验是如何促使 Etihad Airways 企业采用的：“根据 FP&A 的倡议，Etihad Airways 企业架构小组研究了可能的 BI 技术，得出了同样的结论：Power BI 可提供一种非常快速的方法来构建交互式的可视化报告，而且每位用户费用具有商业吸引力。”



随着部署 Power BI 的决定得到确认，财务规划和控制 (FP&C) 单位优先开发关键财务仪表板，旨在提供交互式可视化，包括深入了解底层源数据。



基于已经启动并分享给高管的概念验证，Etihad 体验并了解了 Power BI 及其真正功能。随后，IBM Services 团队被指派设计和构建后端功能，以支持完整的 Etihad 财务仪表板。



为了实现财务仪表板的优雅简约，IBM 创建了支持解决方案的数据结构和建模，设计了系统体系结构，定义和实施了本地和云数据安全规则。这项艰巨的工作在九个月内完成，其中包括可供企业部署的企业级强度解决方案。



Etihad Airways 遵循严格的企业数据治理准则。由于高管要求提供包含详细商业信息的高级财务报告，因此保密数据的安全性、访问和位置仍存在问题。



“在设计过程中，云安全需求的定义相对较晚。”Tim Blackwell 表示，“根据政策，我们不想将商业敏感型数据存储在云中。对于像 Power BI 这样基于云的服务来说，这带来了艰巨的技术挑战。”



IBM 创建了首个混合解决方案，支持访问基于 Microsoft Azure 云的 Power BI Service 的强大支持和功能，同时通过 Power BI On-premises Data Gateway 将数据完全留存在安全的 Microsoft SQL Server 数据仓库中。



该解决方案由 IBM 设计架构和实施，通过安全网关将 Etihad Airways Data Centers 的 SQL 数据仓库中保存的数据填充到 Power BI 服务中。此设计可确保云中不驻留任何数据，符合 Etihad Airways 的安全策略，同时提供 Power BI Service 的完整功能性。IBM Services 安装并配置了数据网关以遵守安全和基础架构准则，启用了连接服务的安全支持 Microsoft Azure 环境，并配置了 Microsoft Power BI 工具。



虽然该解决方案可确保数据留存在本地，但 Power BI 的功能性保持不变。例如，Etihad Airways 利用现成可用的支持移动的 Power BI 功能，以便高管随时随地检查 KPI。同样，Power BI 强大的“内容包”功能为不同受众提供量身定制的报表集。Etihad Airways 现已在 IBM 的帮助下创建了独特的包，为特定受众提供关键数据的选择。



Tim Blackwell 表示：“IBM 团队超越了职责范围，通过使用本地数据重新构建了我们的解决方案，这些数据可通过数据网关供在线 Power BI 工具使用。这种混合型解决方案架构由 IBM Services 设计，符合我们严格的治理和控制策略，而可视化则由 Power BI 服务生成和呈现。



“IBM 利用其深度优势，找到了合适的人才来完成这项工作。从治理、合规性和技术角度来看，虽然存在许多障碍，但 IBM 认识到该项目的战略重要性，并帮助 Etihad Airways 顺利开展工作。”



Etihad Airways 首席执行官 Peter Baumgartner 也对 Power BI 的前景及其推动优化决策的潜力感到兴奋。“在不断变化的经济环境中，Etihad Airways 比历史上任何时候都更需要在短时间内制定快速、明智且以数据为主导的决策。制定正确业务决策的关键取决于使用用户友好型敏捷分析工具对实时数据进行富有洞察力的分析。”