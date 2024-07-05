超过 7,000 个奶牛场遍布挪威地势起伏的山区。每天，TINE 卡车穿越该国广阔的峡湾和山脉，从农场收集牛奶，并将其运送到该公司的 30 个加工厂。TINE 从那里将牛奶和其他乳制品运送到全国和世界各地。
“可以这么说，我们拥有挪威最复杂的价值链，”TINE 数据和整合主管 Siri Torgersen 说道。
多年来，TINE 复杂的价值链一直呈有机增长态势，但并没有制定总体计划。工厂、仓库和分销商都必须相互共享数据，但他们共享数据的方式却大相径庭。
“人们在没有通用方法或技术的情况下进行临时整合，在我们的系统之间创建点对点整合，并形成经典的意大利面条式架构，”Torgersen 解释道。“这导致了高运营风险和大量手动维护任务。我们的大部分时间都投入运营，而不是进行新的开发和更具价值的活动。”
TINE 的供应链包括 30 个加工厂
整合工作包括 32 个旧系统
TINE 目前正积极维护超过 100 项整合
点对点整合架构也使得解决 TINE 价值链中的低效率问题变得非常困难。卡车并不总是满载而归，也不总是沿着最有效的路线行驶，这意味着牛奶没有被用来生产价值最高的产品——例如世界著名的 Jarlsberg 奶酪——而是被转移至价值较低的用途上，如生产奶粉。要解决这些问题，就必须采用更灵活、可扩展的整合方法。
当新任首席信息官于 2018 年加入该组织时，他发现整合体系结构错综复杂，对业务产生了影响。显而易见，有些事情必须改变。
TINE 多年来一直使用 IBM 技术，因此 IT 团队迈向整合现代化的第一步是要求 IBM 推荐咨询服务。IBM 向 TINE 推荐了总部位于挪威的 IBM 业务合作伙伴 Avella，该公司专门从事整合、架构和自动化业务。Avella 帮助 TINE 开发了基于IBM Cloud Pak® for Integration平台的新整合架构，包括IBM API Connect®、IBM® App Connect Enterprise和IBM MQ 技术。
TINE、IBM 和 Avella 共同开发了 TINE 中央整合能力中心，TINE 的项目负责人可以使用该界面申请新的业务整合。借助该方法，TINE 能够优先考虑所涉及的最关键业务整合。
新的整合请求如今发送至 TINE 的整合工厂，该工厂由 TINE整合主管 Roger Høgli 领导。通过能力中心汇集所有新整合，TINE 可确保所有整合都遵循基于 IBM Cloud Pak for Integration 技术的特定方法。新工作流程建立两年以来，整合工厂变得越来越忙碌。
“目前，我们需要维护 100 多项整合，”Høgli 说。 “这非常复杂，我们一直都有项目进来，其中一些项目相当大。我们不断寻找改进的方法。我们以有趣的方式使用 IBM Cloud Pak （尤其是通过使用 IBM API Connect）来简化治理，事实证明，这对于我们是天大的好消息。”
他解释说：“我们在 IBM App Connect Enterprise 中构建整合，然后输送到 IBM API Connect，使用 IBM API Connect 内置的治理来确保由拥有应用程序的人负责确保应用程序消费稳定。通过这种方式，我们将 IBM API Connect 用作复用和保护后端免遭滥用的网关。”
新的整合方法为 TINE 带来了许多业务优势。例如，该组织使用 IBM Cloud Pak 平台作为高级规划和调度 (APS) 解决方案开发的重要组成部分。与 Avella 合作实施并部署在 Microsoft Azure 上的 APS 解决方案从 32 个旧系统（包括 ERP、分销和客户系统）提取数据，整合数据并应用规划算法，帮助确保卡车满载并优化运送路线。因此，TINE 的运输成本降低，公司能够更高效地运输牛奶，将更多的鲜奶供应分配给高价值产品，并减少分配给低价值产品的数量。
TINE 的另一个成功的整合项目称为“堆场管理人”。过去，当一辆新卡车抵达 TINE 的仓库时，仓库工人无法知道卡车将停靠在哪个站台。因此，他们总是处于被动状态，在卡车到达后才匆忙地将产品运送到卡车上。借助“堆场管理人”解决方案，仓库工作人员可以提前知道哪些卡车将到达哪些站台，从而可以主动准备发货。“现在卡车的装载效率要高得多。该方案取得了巨大的成功，仓库工作人员对新应用程序非常满意。”Torgersen 说道。
在使用基于 IBM Cloud Pak for Integration 的巧妙方法几年后，Torgersen 和 Høgli如今考虑拆分整合工厂，并根据需要将整合开发人员派往各个产品团队。中央整合能力中心将更像是一个管理机构，负责确保项目团队维护 TINE 新整合架构的完整性。
对于 Torgersen 来说，这一举措将使该组织离实现 TINE 的长期愿景更近一步：“我们希望确保 TINE 的数据自由和民主化，以便数据在全公司无缝流动，并且需要数据的人可通过单一、共用的渠道进行访问。”
TINE （链接位于 ibm.com 外部）拥有逾 160 年的历史，是挪威最大的乳制品生产商、分销商和出口商。该公司的拥有者是由 8,000 多名在 7,000 多个奶牛场工作的挪威农民组成的合作社。其产品包括全系列乳制品以及许多其他食品和饮料。
Avella（链接位于 ibm.com 外部）成立于 2007 年，是一家专门从事整合、架构和自动化的咨询公司。其服务涵盖从战略规划到持续解决方案管理的各个方面。Avella 拥有约 30 名员工，其首席技术官 Thor Ingham 被评为 2022 年 IBM 自动化冠军。Avella 的总部位于挪威奥斯陆，但其服务范围覆盖整个北欧地区。
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2022 年 5 月在美国制作。
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