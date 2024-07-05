TINE 多年来一直使用 IBM 技术，因此 IT 团队迈向整合现代化的第一步是要求 IBM 推荐咨询服务。IBM 向 TINE 推荐了总部位于挪威的 IBM 业务合作伙伴 Avella，该公司专门从事整合、架构和自动化业务。Avella 帮助 TINE 开发了基于IBM Cloud Pak® for Integration平台的新整合架构，包括IBM API Connect®、IBM® App Connect Enterprise和IBM MQ 技术。

TINE、IBM 和 Avella 共同开发了 TINE 中央整合能力中心，TINE 的项目负责人可以使用该界面申请新的业务整合。借助该方法，TINE 能够优先考虑所涉及的最关键业务整合。

新的整合请求如今发送至 TINE 的整合工厂，该工厂由 TINE整合主管 Roger Høgli 领导。通过能力中心汇集所有新整合，TINE 可确保所有整合都遵循基于 IBM Cloud Pak for Integration 技术的特定方法。新工作流程建立两年以来，整合工厂变得越来越忙碌。

“目前，我们需要维护 100 多项整合，”Høgli 说。 “这非常复杂，我们一直都有项目进来，其中一些项目相当大。我们不断寻找改进的方法。我们以有趣的方式使用 IBM Cloud Pak （尤其是通过使用 IBM API Connect）来简化治理，事实证明，这对于我们是天大的好消息。”

他解释说：“我们在 IBM App Connect Enterprise 中构建整合，然后输送到 IBM API Connect，使用 IBM API Connect 内置的治理来确保由拥有应用程序的人负责确保应用程序消费稳定。通过这种方式，我们将 IBM API Connect 用作复用和保护后端免遭滥用的网关。”