随着 2013 年修订版《支付服务提供商指令》(PSD2) 的通过，欧洲境内的银行需向现代化改造迈出一大步。更具体来说，该指令要求这些金融机构现在以安全的方式开放对客户帐户和信息的访问，从而支持外部第三方服务提供商所提供的新在线支付与帐户管理服务。
不幸的是，保加利亚的许多银行依赖传统 IT 平台来管理运营，这些平台缺乏支持平稳过渡所需的有效集成和安全措施。
“当我们与当地银行和金融机构交流时，我们意识到它们中的大多数在架构策略方面已远远落后，因此我们必须从头开始”，IBM 合作伙伴 IBS Bulgaria 的首席执行官 (CEO) 兼创始人 Goran Angelov 回忆道。“眼下存在很多集成问题，而这些问题不仅使得遵从相关法规变得十分困难，其实还拖累了其内部流程和整体数字化转型。”
保加利亚大约有 90% 的开放银行平台采用了 IBM 集成技术
加速集成项目，从而将用时从大约 2 个月缩短为约 1 周时间
“但这不仅仅是技术问题或监管问题”，Angelov 继续说道。“这是一个商业问题。如果所有竞争对手现在都能购买与您所用功能完全相同的同一数字平台或核心银行解决方案，那么您的唯一优势就在于如何将这些流程与您所从事的业务无缝串联起来。也就是，您可以提供的服务速度和一致性。”
为了帮助客户更顺利地完成过渡，IBS Bulgaria 开始开发新的 Open Banking Platform。
IBS Bulgaria 很快便推出全新的 IBS 开放银行解决方案，而该解决方案由 IBM API Connect 和 IBM Cloud Pak for Integration 技术提供支持。IBM 的这两个产品分别负责与外部提供商和客户银行系统进行集成。同时，该开放银行平台还提供用于 API 测试和移动银行业务的同意管理工具。
IBS Bulgaria 业务开发经理 Svilen Stanchev 表示，“我们是一家 Deep Blue 公司，我们非常熟悉 IBM 的所有产品和计划，而 IBM 也提供了更好的集成平台。它提供开箱即用的性能。它的易用性、总体拥有成本以及 IBM 解决方案中已有的预构建连接器吸引了我们。”
“我们创建的不仅仅是一个开放银行解决方案”，Angelov 补充道。“这是一个用于集成的平台。它不仅能将用户与外部世界相集成，还可集成银行的所有内部流程。我们不只是销售工具，而是指导客户如何围绕集成来实际构建清晰的实践。”
他继续说道：“所以，现在它们有了监控功能。这样就能了解整个流程。同时，它们还能制定新服务或支持外部提供商，而无需彻底改变其后端系统。”
首次推出后，IBS Bulgaria 仍在继续寻找可增强其平台的选项，并于最近开始使用 IBM Safer Payments 技术来补充该解决方案。“我们会将其用于交易监控和反欺诈”，Angelov 指出。“而与整个解决方案结合使用时，它可以跟踪所有对象；无论是所有渠道呼叫、银行系统还是主数据的附加服务，一切都包含在内。”
为帮助简化这些 IBM 技术在其开放银行平台内的部署，IBS Bulgaria 签署了《IBM 嵌入式解决方案协议》(ESA)。“我们合作的多数大银行都已与 IBM 建立合作关系”，Angelov 解释道。“但对所有其他人来说，ESA 也非常有用。我们可通过嵌入该软件来避免大搞竞争。它更容易采用，并且有助于我们的项目顺利推进。”
如今，随着 PSD2 合规性要求的全面实施，IBS Bulgaria 见证了其新平台的广泛采用。“用户不仅能履行其 PSD2 义务，还能非常快速地进行集成”，Stanchev 指出。“使用旧的方法大约需要两个月时间，而现在一周之内即可完成。这大大缩短了新服务的上市时间。同时，它也能让我们实现提速。当我们有后续项目时，通常在合同签署之前我们就能准备好要启动的所有内容。”
他继续说道：“同时我还观察到，我们的很多客户都实现了大幅成本压缩。它们已经掌握了自行处理集成所需的技能和工具。如果出现问题，它们可以清楚地看到当前出现的情况。同时，它们也能知道哪个系统正在阻碍集成，并能快速解决相关问题。”
“我最近与一位首席财务官进行了交谈，”Angelov 回忆道，“我们的一位客户正在对其数字平台进行现代化改造。他表示，将在线银行和网上银行与公司旧的后端解决方案分离，将有助于组织加快发展。例如，他们在短短几周内就构建了一个新钱包，与苹果和谷歌支付服务集成。”
鉴于这些简化和加速的集成功能，IBS Bulgaria 及其客户都对 IBM 技术的选择以及 ESA 模式实现的简化交付而感到满意。
“目前，保加利亚约 90% 的开放银行在技术上其实是以 IBM 集成堆栈为基础来开发的，并且依赖于 IBM 技术”，Angelov 补充道。“IBM API Connect 和 IBM Cloud Paks 是十分稳定的两项集成技术。在 IBM Integration Bus 上构建服务没有任何风险。同时，您可以信赖 IBM 的指导。如今，人人都在谈论微服务和容器，而谁有意愿将所有这些组件构建到一个通用的容器化层中呢？从我们的角度来看，只有 IBM。因此，我们之所以决定将所有内容都标准化并基于 IBM 来进行构建，背后的原因可谓显而易见。”
IBM 合作伙伴 IBS Bulgaria（ibm.com 外部链接）可提供多种 IT 支持服务，并专门从事 API 管理、咨询、系统集成和软件开发业务。该公司的总部位于保加利亚索非亚，并成立于 2003 年。
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2021 年 11 月在美国制作。
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