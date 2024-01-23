IBS Bulgaria 很快便推出全新的 IBS 开放银行解决方案，而该解决方案由 IBM API Connect 和 IBM Cloud Pak for Integration 技术提供支持。IBM 的这两个产品分别负责与外部提供商和客户银行系统进行集成。同时，该开放银行平台还提供用于 API 测试和移动银行业务的同意管理工具。

IBS Bulgaria 业务开发经理 Svilen Stanchev 表示，“我们是一家 Deep Blue 公司，我们非常熟悉 IBM 的所有产品和计划，而 IBM 也提供了更好的集成平台。它提供开箱即用的性能。它的易用性、总体拥有成本以及 IBM 解决方案中已有的预构建连接器吸引了我们。”

“我们创建的不仅仅是一个开放银行解决方案”，Angelov 补充道。“这是一个用于集成的平台。它不仅能将用户与外部世界相集成，还可集成银行的所有内部流程。我们不只是销售工具，而是指导客户如何围绕集成来实际构建清晰的实践。”

他继续说道：“所以，现在它们有了监控功能。这样就能了解整个流程。同时，它们还能制定新服务或支持外部提供商，而无需彻底改变其后端系统。”

首次推出后，IBS Bulgaria 仍在继续寻找可增强其平台的选项，并于最近开始使用 IBM Safer Payments 技术来补充该解决方案。“我们会将其用于交易监控和反欺诈”，Angelov 指出。“而与整个解决方案结合使用时，它可以跟踪所有对象；无论是所有渠道呼叫、银行系统还是主数据的附加服务，一切都包含在内。”

为帮助简化这些 IBM 技术在其开放银行平台内的部署，IBS Bulgaria 签署了《IBM 嵌入式解决方案协议》(ESA)。“我们合作的多数大银行都已与 IBM 建立合作关系”，Angelov 解释道。“但对所有其他人来说，ESA 也非常有用。我们可通过嵌入该软件来避免大搞竞争。它更容易采用，并且有助于我们的项目顺利推进。”