要按照市场所需的速度交付软件和服务，团队必须能够快速进行迭代和试验。 他们必须在反馈和数据的推动下，频繁部署新版本。 最成功的开发团队通过采纳现代平台工程文化与实践，运用自动化技术和价值流管理，以及将各种先进工具组成工具链，充分发挥自身的生产力，从而优化运营效率。
通过采用自动化技术，让开发人员保持创造力，提高工作效率，从而加快软件交付的速度。
DevOps 自动化应当能够为所有利益相关方增添价值，使他们可以轻松访问软件交付价值流数据。 能否提升效率，取决于自动化技术以及愿意为提升效率而投资的企业管理文化。
DevOps 效率可能会受到流程、技能、人为干预、 变更请求、环境设置、工具使用和 决策等因素的负面影响。 通过流程资产的可视性、协作和 可观察性，在应用生命周期的每个阶段形成闭环。
现代企业正努力在两个方面实现平衡：一是为了减少对地球的影响而采取行动；二是需要持续开发、交付和运行软件解决方案。
我们需要查找缺陷，并计算变更失败率或检测和解决问题的平均时间。 团队如何对照这些指标开展活动会展现出他们解决问题的效率。 通过直观呈现价值流中的活动指标，强调质量和速度并重，可以最大程度减少测试和质量问题对整体软件发布的影响。
了解贵组织目前的 DevOps 自动化成熟度和潜力，以规划如何高水平地持续交付可靠 安全的软件。 加速数字化转型，提高 DevOps 自动化工具的投资回报率 (ROI)。
借助少代码或无代码工作流程自动化功能，实现高效的规划、变更和问题管理。 定制并实施统一的开发流程，整合各个项目和计划的数据。 在需要采取行动时，向利益相关方发出通知和提醒，从而提高工作效率。
简化软件架构，使用抽象表达以保留设计意图并简洁地表明模型意义，从而提供可审计的策略合规性证据。
使用分布式多平台构建管理工具配置和运行软件构建，轻松掌控应用构建环境。
通过一系列持续测试产品，自动创建、执行和分析测试，探索测试的方方面面。 自动化测试可帮助组织评估软件的当前状况和安全性，从而能够做出关于发布时间的明智决策。
发现部署自动化的价值 — 借助控制和安全功能，统筹安排应用、数据库和配置在开发、测试和生产环境中的部署。 借助旨在增强部署流程的现成集成，完成更多任务。
在生产前到生产的开发周期的各个阶段，自动发布软件。 创建并统筹可预测的应用发布计划，可与所有利益相关方共享该计划，使他们能够查看关键里程碑事件并发现可能导致发布延误的问题。
捕获价值流，使用 AI 提高软件交付的效率。 收集来自整个软件交付工具链的数据，以发现瓶颈，管理交付管道，并生成有关治理、审计和 DORA 指标的报告。
将 IBM Rational 工具用于配置和管理变更，或用于基于 Eclipse 的软件架构和开发。 提供无人能及的企业可扩展性和安全的开发支持、自动化工作空间管理、基线管理、安全版本管理、可靠的构建审计以及几乎随时随地的灵活访问。