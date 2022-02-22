IBM DevOps Velocity

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IT 自动化
DevOps
Velocity
IBM DevOps 是一款企业级发布管理应用程序，可提供管道编排和实时分析。企业团队可以可视化管理 DevOps 工具链和数据，并可以更好地确定从提出想法到向客户交付产品这一过程中创造的价值。
将跨不同集成和交付工具的异构管道整合在一起。
提供数据，以帮助团队识别价值创造、瓶颈和团队问题。
证明自动化与适当的控制和可视化相辅相成。
跨多个部署工具编排发布。
整合整个组织的测试和安全指标。
改善整个组织中采用各种工具实施的治理。
共同协调多个持续交付管道。
深入了解跨应用程序和团队的 DevOps 指标。
DevOps Velocity 拥有许多适合 IT 环境的常用插件。
从 Github 下载 Velocity 插件（ ibm.com 外部链接）
实现整个价值链的原生集成。实现变革咨询委员会转型。
获取 Azure DevOps 工作项目的可追溯性。
获得整个管道的质量管控和批准。编排复杂的发布活动。
管理来自 Git 提交和 Git 合并请求的业务价值流。
可视化 Bitbucket 工件并从中获取价值。
实现从提出想法到实现业务价值这一过程的可追溯性。
从 JUnit 的测试结果数据中衡量价值。
与开放源代码和第三方整合。获取 API/Graph QL 接口和插件 SDK。