使用 IBM Rational Software Architect Designer 改进您的解决方案交付成果。该解决方案降低了复杂性，同时帮助您更有效地理解、协作和沟通。
此外，它还可以帮助您更轻松地管理风险和合规性，同时提高应用程序和服务的生产力和质量。
使用图形抽象更快交付创新和维护方面的积压工作。
确保整个团队都能理解并参与项目，以帮助改善交付成果。
以抽象方式保留设计意图和集体记忆，并提供符合政策的可审计证据。
利用这个集成设计和开发平台，简化建筑建模。
通过此高级应用程序设计、建模和开发工具充分利用您的 IBM WebSphere 投资。
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此扩展将业务需求与解决方案设计联系起来。它提供集成的体系结构框架和需求管理。这使您能够表达业务问题并将其链接到您的解决方案体系结构要求、表示、价值文件和电子表格。
此扩展将业务需求与解决方案架构需求和设计整合在一起。该解决方案同时支持 UPIA 和 DoDAR。可扩展环境支持其他的架构框架及其图标、查询、视图和报告。
此扩展使您能够创建部署规范。它提供拓扑模板和部署模型，以确保您的软件解决方案在第一次尝试时正确部署。它还能降低开发风险，改善整个开发过程中的沟通。
此扩展包含用来执行部署规划的关键功能，以及一些支持重复使用和标准化的工具选项板和模板。它会创建规范，以降低风险和改善沟通。
它与 UML 和 Eclipse 集成，可将待部署软件的概念表示（UML 和 SoaML）和具体表示（企业存档和 Web 存档）能够映射到计划。
此扩展使您能够设计和交付面向 IBM WebSphere® 环境的 SOA 解决方案。通过此扩展，您可以为 IBM WebSphere Application Server 和 Portal 设计和交付 Java Platform Enterprise Edition 解决方案，以最大限度地提高 WebSphere 投资的效率。
该扩展提供了一组用于应用程序开发的核心工具。还提供了 Rational SOMA 2.9 实践指南，支持服务识别、规范和转换，包括 SOA 实现和获取服务表示。