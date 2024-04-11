主页 开发人员工具 Rational Software Architect Designer IBM Rational Software Architect Designer
利用摘要功能降低复杂性，并简洁地传达设计和模型
描绘 IBM V 形渐变的抽象几何插图
什么是 IBM® Rational® Software Architect Designer？

使用 IBM Rational Software Architect Designer 改进您的解决方案交付成果。该解决方案降低了复杂性，同时帮助您更有效地理解、协作和沟通。

此外，它还可以帮助您更轻松地管理风险和合规性，同时提高应用程序和服务的生产力和质量。
优势 降低复杂性，加快创新

使用图形抽象更快交付创新和维护方面的积压工作。

 加强交流与合作

确保整个团队都能理解并参与项目，以帮助改善交付成果。

 简化合规性和风险管理

以抽象方式保留设计意图和集体记忆，并提供符合政策的可审计证据。
哪个选项适合您？
IBM Rational Software Architect Designer

利用这个集成设计和开发平台，简化建筑建模。

 IBM Rational Software Architect Designer for WebSphere®

通过此高级应用程序设计、建模和开发工具充分利用您的 IBM WebSphere 投资。

常见问题解答

获取常见问题解答及相关链接，以了解更多信息。

此扩展将业务需求与解决方案设计联系起来。它提供集成的体系结构框架和需求管理。这使您能够表达业务问题并将其链接到您的解决方案体系结构要求、表示、价值文件和电子表格。

此扩展将业务需求与解决方案架构需求和设计整合在一起。该解决方案同时支持 UPIA 和 DoDAR。可扩展环境支持其他的架构框架及其图标、查询、视图和报告。

此扩展使您能够创建部署规范。它提供拓扑模板和部署模型，以确保您的软件解决方案在第一次尝试时正确部署。它还能降低开发风险，改善整个开发过程中的沟通。

此扩展包含用来执行部署规划的关键功能，以及一些支持重复使用和标准化的工具选项板和模板。它会创建规范，以降低风险和改善沟通。

它与 UML 和 Eclipse 集成，可将待部署软件的概念表示（UML 和 SoaML）和具体表示（企业存档和 Web 存档）能够映射到计划。

此扩展使您能够设计和交付面向 IBM WebSphere® 环境的 SOA 解决方案。通过此扩展，您可以为 IBM WebSphere Application Server 和 Portal 设计和交付 Java Platform Enterprise Edition 解决方案，以最大限度地提高 WebSphere 投资的效率。

该扩展提供了一组用于应用程序开发的核心工具。还提供了 Rational SOMA 2.9 实践指南，支持服务识别、规范和转换，包括 SOA 实现和获取服务表示。
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