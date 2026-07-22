IBM® DevOps Loop

一个开放的平台，跨项目统一了工具和数据，实现了自动化、治理以及业务目标与交付成果之间的协调一致。AI 通过智能洞察分析和智能体工作流增强每个阶段，而端到端自动化则加速交付、降低风险并提供实时洞察分析，以实现更好的协作和决策。