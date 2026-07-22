IBM® DevOps Loop

在不牺牲质量的前提下，更快地做出反应并交付解决方案
一个开放的平台，跨项目统一了工具和数据，实现了自动化、治理以及业务目标与交付成果之间的协调一致。AI 通过智能洞察分析和智能体工作流增强每个阶段，而端到端自动化则加速交付、降低风险并提供实时洞察分析，以实现更好的协作和决策。
交付各阶段的自动化与 AI
利用 AI，通过从高层概念生成任务并定制工作流以满足治理需求，将想法转化为行动。将重复性活动自动化，通过洞察分析和报告跟踪进度，并安全地管理代码，从而在几分钟内使想法落地执行。
通过 AI 驱动的脚本生成和维护，实现 API、UI、安全性和性能测试自动化，从而最大限度地提高测试覆盖率。检测故障根本原因、生成逼真的测试数据、模拟依赖项，并获得质量方面的洞察，同时实现流水线自动化，降低风险并确保可靠的部署。
通过实时洞察交付表现和潜在问题，使价值与风险可视化。通过与关键指标协调一致的仪表板跟踪进展，编排管道和发布，并为利益相关者生成就绪度、安全和审计报告的最新状态。
强化您管道的解决方案
深入了解可在整个交付生命周期中连接工具和工作流的集成解决方案。了解如何通过整合各项功能实现更智能的自动化、更快的执行速度和端到端的可见性，从而帮助团队简化流程、改善协作并更高效地创造价值。
提供人工智能驱动的实时可见性，了解整个 DevOps 管道中的应用程序弹性。通过将多种工具的数据统一为可操作的单一视图，评估、监控并提升系统可靠性。
通过实时可观测性加速交付。了解应用程序性能和基础设施运行状况的端到端情况。借助人工智能驱动的洞察和自动根因分析，尽早发现问题、缩短问题解决时间，并确保每次发布都可靠。
利用 AI 驱动的洞察分析、安全的构建和实时仪表板简化 API 生命周期。借助全生命周期可见性和自动化，帮助团队更快地交付、监控和优化 API。
通过实时洞察、AI 辅助和全生命周期可追溯性，统一工程数据和工作流。使团队能够在系统工程和软件开发中应对复杂性、提高质量并加速交付。
安全性与合规性已融入 DevOps 生命周期的每个阶段。组织可以显著降低安全漏洞风险，同时保护自身声誉与客户敏感数据。
更快地部署、更好地保护和更智能地治理。无缝集成以增强云原生 DevOps 工作流。支持自动化 CI/CD 管道，具备基础设施即代码、机密管理和可扩展部署特性。
通过统一的 CI/CD 管道、AI 洞察分析和实时可见性，将现代 DevOps 实践引入大型机开发。加快交付速度，提升质量，并将 z/OS 与云原生工具和工作流集成。
在 Kubernetes 原生环境中简化整个 DevOps 生命周期。专为可扩展性和自动化而设计，使团队能够在 Red Hat 上更快、更可靠地交付应用程序。
专家洞察分析助力提升 DevOps 能力
套餐和许可
对于寻求获得控制权的团队 - 利用 AI 整理和连接创意，并管理交付生命周期。
对于寻求缩短上市时间和减少人为错误的组织：利用 AI 实现测试自动化、生成测试数据、更快地检测和修复问题以及简化跨环境部署。
对于希望将业务目标与交付活动保持一致的企业而言：跟踪价值、连接团队并为下一个项目改进。
基础版的一切功能，以及：
基础版和标准版的所有功能，以及：
虚拟服务
模拟缺失服务的响应，以便团队可以尽早测试
虚拟用户
模拟用户行为以进行性能测试
部署智能体
在不同环境中运行部署任务