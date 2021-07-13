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DevOps

DevOps Code ClearCase

 IBM DevOps Code ClearCase
企业级配置管理系统，提供对软件资产的受控访问
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一位男士在白板前使用笔记本电脑

什么是 IBM DevOps ClearCase

IBM DevOps Code ClearCase 提供对软件资产的受控访问，包括代码、需求、设计文档、模型、测试计划和测试结果。
版本控制

您可以删除以前的版本、创建和删除分支、列出版本历史记录，还可以比较并合并不同版本。
快速独立工作

提供开发和集成模型、专用工作区和公共集成区域。
满足合规要求

包括用户身份验证和审计跟踪，有助于满足合规性要求，将管理麻烦降至最低。
对版本有信心

可以管理并控制几乎所有可表示为数字内容的项目工件。
企业的可扩展部署

支持数十个站点的数千名用户，管理数 TB 的数据。
使用模式灵活，适用于所有开发方法

根据偏好和需求混合搭配 4 种不同的视图。
安全版本管理和 IP 保护

在集中式存储库中安全地捕获资产并进行版本控制。
灵活的定价和部署

充分利用基于 FlexPoints 的新使用模型。

可以选择的选项 IBM DevOps Code ClearCase

提供对各类软件资产的受控访问。

 DevOps Code ClearCase MultiSite

支持跨远程站点的文件访问，并可扩展以支持成千上万的用户。

 ClearCase 和 ClearCase MultiSite

提供多个分布式环境的生命周期管理。

 ClearCase 变更管理系统

兼具 DevOps Code ClearCase 和 DevOps Code ClearQuest 的优点。

 ClearCase Change Management - Enterprise

结合了 ClearCase、ClearQuest、ClearCase MultiSite 和 ClearQuest MultiSite 的优点。
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